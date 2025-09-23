Кино-Театр.Ру
Виктория Исакова возглавила банду в продолжении «Детей перемен»

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
В Москве завершились съемки второго сезона криминальной драмы «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Производством продолжения занимается START при поддержке «НМГ Студии». Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

Виктория Исакова возглавила банду в продолжении «Детей перемен»
фото: START/Wink

Съемки стартовали летом 2025 года и проходили в Москве, Владимире, Костроме, Протвино и Жуковском. «Сейчас кажется, что весь первый сезон был экспозицией ко второму. Здесь мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно. Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», — говорят режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Русла (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«Второй сезон должен взять новую высоту. Зритель уже в каком-то смысле вступил в отношения с героями, и мы не имеем права его подвести или разочаровать. К счастью, у "Детей перемен" есть талантливые "родители" — режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, они же и авторы сценария, поэтому продолжение в хороших руках, волноваться не о чем. Я вновь оказалась в пространствах жизни Флоры, но география немного расширилась, например, мы снимали в Костроме — причем одну из самых эмоциональных сцен. Люблю, когда съемочный процесс удален от Москвы: сосредоточенность группы в разы увеличивается, ведь мы все оторваны от привычной реальности, ничто не "выбивает", и есть возможность жить жизнью героев без переключений», — считает Виктория Исакова.

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман и Руслан Братов. К касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова и другие.

Виктория Исакова возглавила банду в продолжении «Детей перемен»
фото: START/Wink

«Этот сезон полон сюрпризов и новых персонажей, в нем чувствуется новое дыхание и энергия. В каких-то моментах история становится жестче, конкретнее, более бескомпромиссной. И, конечно, будут новые потрясающие локации, одна из которых — немного сюрреалистичный "замок Петра". Это заброшенная постройка 90-х годов, которая выглядит очень монументально, завораживающе и даже пугающе. На этой площадке у нас было несколько запоминающихся ночных смен. Еще были веселые сцены на природе: дуэли на мотоциклах, езда на гробах, трюки, стрельба!», — говорит Слава Копейкин.

В отличие от первого сезона, отношения героя Славы Копейкина с братом Юрой в исполнении Макара Хлебникова станут гораздо ближе. Именно у Юры Петя найдет понимание и защиту, а Юра, в свою очередь, попытается склеить распавшуюся в финале первого сезона семью. «Самая интересная сцена была, когда мой герой Юра решается зашить пулевое ранение Петра, — рассказывает Макар Хлебников. — Интересно переживать состояние, когда персонаж должен за одну сцену перебороть страх и начать действовать. У нового сезона, кстати, совершенно изменился темп в сценах — благодаря новым героям и обстоятельствам. Все стало даже чуть более безумным».

Один из «новичков» сезона — исполнитель роли Джина, правой руки Флоры — Константин Плотников согласен с коллегами: динамики второму сезону будет не занимать. «Съемки были весьма и весьма насыщенными. Конечно же, сильно запала в душу экспедиция во Владимир, где снимались сцены в троллейбусном парке Флоры и на городских улицах. Владимир как будто дышит воздухом "Детей перемен". А одним из самых запоминающихся моментов стала дуэль на кроссовых мотоциклах… кто, с кем и когда устраивает эту дуэль — увидите сами! А вообще, поклонникам сериала следует ждать новой любви, новых трагедий, и, следовательно, перемен», — делится актер.
