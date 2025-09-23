Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Телепремьера исторической драмы «Атом» с Алексеем Гуськовым состоится 29 сентября

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
Телевизионная премьера многосерийной исторической драмы «Атом» режиссера Нурбека Эгена состоится 29 сентября в 21:30 в эфире «России». Главные роли в картине исполняют Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталья Батрак и другие. Проект создан Кинокомпанией «Перевал» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Фонда «Атом», сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Наша картина – про людей, которые меняли историю и многое вложили в то, чтобы наступил мир. В основном, все наши герои-ученые – фронтовики, они понимали, что значит иметь оружие, превосходящее по силе. Но при этом ученые – творческие люди, они мыслят не так, как военные, наука – искусство для них. Они все, кроме Курчатова, молодые, до 35 лет. И потому настрой у них был боевой, да и соревнование между учеными разных стран, конечно, подстегивало. Они сидели в лаборатории сутками, проводили, говоря сегодняшними словами, мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило им в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны», — говорит Нурбек Эген.

Действие разворачивается в 1942 году. В самый разгар войны команде ученых поручено в крайне сжатые сроки создать советскую атомную бомбу, а разведке – раздобыть необходимую для научного проекта информацию. Так начинается изматывающая и опасная работа наперегонки со временем, чтобы предотвратить грядущий ядерный шантаж бывших союзников. Но смогут ли участники проекта совладать со своими личными страстями и чувствами и, полагаясь исключительно на холодный разум, объединить усилия для достижения общей цели – безопасности для своей Родины и ядерного равновесия в послевоенном мире?

«При написании сценария мы консультировались со специалистами из Росатома и с историками по этой теме, обсуждали каждый термин. Но просто произносить слова – легко. А как артикулировать, чтобы это звучало по-другому, как соединить с действием, как держать в руке тот или иной предмет, – это было сложно. Затем уже вместе с артистами мы ходили в лабораторию и смотрели, как работают ученые, как общаются между собой, чтобы быть максимально достоверными в кадре. Но, прежде всего, нам важно было показать человеческие истории этих людей, поэтому в нашем фильме есть и личные моменты, и то, как любовь, страх, радость или переживание влияли на их жизнь и работу», — добавляет режиссер.

За визуальную составляющую проекта отвечали операторв Федор Стручев и художник-постановщик Владислав Серебренников. Авторами сценария выступили Елена Квасова-Дюффорт, Лариса Степанова, при участии Виталия Москаленко.
