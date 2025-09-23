Телепремьера исторической драмы «Атом» с Алексеем Гуськовым состоится 29 сентября

«Наша картина – про людей, которые меняли историю и многое вложили в то, чтобы наступил мир. В основном, все наши герои-ученые – фронтовики, они понимали, что значит иметь оружие, превосходящее по силе. Но при этом ученые – творческие люди, они мыслят не так, как военные, наука – искусство для них. Они все, кроме Курчатова, молодые, до 35 лет. И потому настрой у них был боевой, да и соревнование между учеными разных стран, конечно, подстегивало. Они сидели в лаборатории сутками, проводили, говоря сегодняшними словами, мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило им в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны», — говорит Нурбек Эген.
Действие разворачивается в 1942 году. В самый разгар войны команде ученых поручено в крайне сжатые сроки создать советскую атомную бомбу, а разведке – раздобыть необходимую для научного проекта информацию. Так начинается изматывающая и опасная работа наперегонки со временем, чтобы предотвратить грядущий ядерный шантаж бывших союзников. Но смогут ли участники проекта совладать со своими личными страстями и чувствами и, полагаясь исключительно на холодный разум, объединить усилия для достижения общей цели – безопасности для своей Родины и ядерного равновесия в послевоенном мире?
«При написании сценария мы консультировались со специалистами из Росатома и с историками по этой теме, обсуждали каждый термин. Но просто произносить слова – легко. А как артикулировать, чтобы это звучало по-другому, как соединить с действием, как держать в руке тот или иной предмет, – это было сложно. Затем уже вместе с артистами мы ходили в лабораторию и смотрели, как работают ученые, как общаются между собой, чтобы быть максимально достоверными в кадре. Но, прежде всего, нам важно было показать человеческие истории этих людей, поэтому в нашем фильме есть и личные моменты, и то, как любовь, страх, радость или переживание влияли на их жизнь и работу», — добавляет режиссер.
обсуждение >>