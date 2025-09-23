Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
III Фестиваль африканской культуры и кино объявил даты проведения

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
С 15 по 19 октября в Москве пройдет Фестиваль африканской культуры и кино «Африка. Вместе в будущее». Третий год смотр представляет африканский кинематограф во всем его разнообразии, а также современное искусство стран Африки.

III Фестиваль африканской культуры и кино объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Основной киноплощадкой фестиваля станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи. В этом году к смотру присоединится легендарный кинотеатр «Иллюзион» — там пройдет несколько показов в рамках фестиваля. А также торжественное открытие 15 октября, в рамках которого состоится встреча с творческой группой картины под рабочим названием «Моя Африка» режиссера Ольги Акатьевой, снятой в Южно-Африканской Республике. Это большое семейное кино о жизни и приключениях одной российской семьи на далеком южном континенте. Среди российских актеров фильма Ирина Розанова, Денис Шведов, Равшана Куркова, Алена Бабенко, Лина Миримская, Евгений Сидихин и другие.

Кинопрограмма фестиваля традиционно покажет весь спектр современного африканского кино — от победителей крупных международных фестивалей и номинантов на «Оскар» до камерных авторских лент. Фильмы-участники программы будут объявлены в ближайшее время. Ежегодно фестиваль показывает редкие картины, которые не всегда добираются до российского проката, поэтому смотр остается уникальной площадкой для знакомства с африканским кинематографом. Кроме того, у зрителей будет возможность пообщаться с создателями этих картин на Q&A после сеансов.

Публичная программа фестиваля будет включать круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии и паблик-токи с участием африканских и российских экспертов. Зрители смогут увидеть современный африканский стрит-арт, познакомиться с модными экспериментами и новыми подходами в дизайне, а также обсудить перспективы развития африканского и российского кинематографа. Особое внимание будет уделено обмену опытом и диалогу, что позволит открыть новые точки соприкосновения культур и идей.

III Фестиваль африканской культуры и кино объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

«Миссия фестиваля — расширять возможности для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сфере культуры, медиа, образования и креативных индустрий. Африка сегодня — это не только традиции, но и мощный центр культурной силы, который влияет на мировую повестку. Мы видим, как африканская культура активно развивается: появляются новые жанры, смелые эксперименты, режиссеры завоевывают внимание крупнейших кинофорумов. Искусство Африки перестало быть "экзотикой" — это полноценный участник глобального диалога, и наш фестиваль помогает российскому зрителю услышать этот голос», — отмечает генеральный продюсер фестиваля Анна Штиль.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Сенегала, Посольства Республики Сенегал и Посольства Буркина-Фасо.
версия для печати

обсуждение
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Ольга АкатьеваАлёна БабенкоРавшана КурковаЛина МиримскаяИрина РозановаЕвгений СидихинДенис Шведов
фильмы
Моя Африка

