Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера»

Спутник телезрителя «Любит – не любит»: Ищите Ходченкову В ночь с 22 на 23 сентября, 00:10, Дом Кино

Интервью «В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой

Главная тема Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино Вспоминаем самые видные роли легендарного актера

Новости кино Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем» Линейка новинок стартует 22 сентября

Главная тема Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации Такого Темного рыцаря не каждый день увидишь (даже во времена ацтеков)

Рецензии на фильмы «Фантастическая четверка: Первые шаги» — попытка спасти киновселенную Marvel Педро Паскалем и ретрофутуризмом Не ешь — подумай! Это уже 37 фильм Disney о супергероях..