Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера»

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
Начались съемки сериала «После Фишера. Инквизитор», который станет продолжением популярной франшизы и войдет в линейку Wink Originals. Режиссером новой части выступит Ольга Френкель, а главные роли исполнят Юлия Снигирь и Полина Гухман, причем полный актерский состав пока не раскрывается. За производство сериала отвечает кинокомпания «Кейстоун продакшн» при поддержке «НМГ Студии», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Генеральными продюсерами выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Оператором-постановщиком значится Леван Капанадзе, а автором сценария — Татьяна Арцеулова.

В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело девушки — дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

«Для меня это в первую очередь история про неравнодушных людей. Мне кажется, сейчас очень важно говорить об этом. Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала - несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости», — отмечает Ольга Френкель.

Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Первый сезон сериала «Фишер», основанный на реальных событиях, вышел в феврале 2023 года. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. «Фишер» получил награды «Золотого орла» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучший актер онлайн-сериала» (Иван Янковский и Александр Яценко), Александра Бортич была отмечена номинацией «Лучшая актриса онлайн-сериала». В мае 2025-го на Wink состоялась премьера второго сезона под названием «Фишер. Затмение» с Иваном Янковским, Ириной Старшенбаум и Александром Яценко в главных ролях. С 29 мая по 17 июля второй сезон набрал почти 42 млн просмотров. Зрительский рейтинг сериалов, объединенных одной франшизой, на платформе Wink.ru в настоящий момент составляет 9,2 балла.

«Я смотрела два сезона "Фишера", и в первую очередь мне понравилось в них то, что они выглядят как многосерийные художественные фильмы, это важно для меня. В них есть визуал, внутрикадровый монтаж, решение сцен — я всегда обращаю на это внимание. Хочу отметить, что в новом сезоне у нас потрясающая команда, и мне хочется верить, что тот кайф, с которым мы работаем над проектом, будет считываться с экрана», — призналась Юлия Снигирь.
№ 1
Киноман1985   23.09.2025 - 19:18
Третий сезон про Манишина, того что споймали только в 2023 году. Убив 11 человек, спокойно жил с семьёй и даже стал замглавы администрации города. читать далее>>
Всего сообщений: 1
