Фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Константина Бронзита вошли в конкурс «Маяка»

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
Фестиваль актуального российского кино «Маяк 2025» объявил программу смотра. Впервые в конкурсе будет представлен полнометражный мультфильм, а вне конкурса состоится премьера сериала, сообщает пресс-служба смотра.

Фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Константина Бронзита вошли в конкурс «Маяка»
фото: пресс-служба смотра

«Многие фильмы "Маяка" № 2 были посвящены, как мы помним, теме «вечной зимы». Зима не отступила, но на первый план в фильмах третьей редакции фестиваля вышла "мысль семейная": многие из них разбираются в отношениях сыновей, матерей, отцов и дочерей во всех возможных видах и комбинациях. Пожалуй, это самая разнообразная программа «Маяка» за три года: дебютанты соседствуют в ней с мастерами уровня Светланы Проскуриной, впервые в конкурсе и полнометражный мультфильм — "На выброс" дважды номинанта "Оскара" Константина Бронзита — современная сказка и важное экологическое и гуманистическое послание», — отмечает программный директор смотра Стас Тыркин.

В основном конкурсе заявлены фильмы «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «Картины дружеских связей» Сони Райзман, «Мой сын» Вячеслава Клевцова, «На выброс» Константина Бронзита, «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, «Огненный мальчик» Надежды Михалковой, «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой, «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова, «Фейерверки днем» Нины Воловой и «Хорошая жизнь» Татьяны Рахмановой.

В конкурсе короткометражного кино заявлены «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Галлюцинат» Веты Гераськиной, «Животные» Родригу Рибейру, «Игра в прятки» Амет Савенко, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Не отрывай глаза» Анны Медниковой, «Складки» Катерины Скакун.

Фильмом открытия фестиваля станет «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Кроме того, вне конкурса покажут сериал «Маяк», который поставила режиссер Иля Малахова. В рамках специального показа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне зрители увидят картину «Летят журавли» Михаила Калатозова. Также на фестивале состоится спецпоказ «Новой волны» Ричарда Линклейтера.
№ 2
Sveta_21Ermolova   23.09.2025 - 20:28
... Стоит только догадываться, чего ожидать от фильмов с такими названиями. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.09.2025 - 19:11
Короткий метр впечатляет названиями: «Беги, река!», «Галлюцинат», «Складки». Чувствуется, что молодые авторы в ударе. читать далее>>
Всего сообщений: 2
"Лермонтов" (2025)
"Здесь был Юра" (2025)
"Здесь был Юра" (2025)
