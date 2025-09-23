Фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Константина Бронзита вошли в конкурс «Маяка»

Фестиваль актуального российского кино «Маяк 2025» объявил программу смотра. Впервые в конкурсе будет представлен полнометражный мультфильм, а вне конкурса состоится премьера сериала, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
«Многие фильмы "Маяка" № 2 были посвящены, как мы помним, теме «вечной зимы». Зима не отступила, но на первый план в фильмах третьей редакции фестиваля вышла "мысль семейная": многие из них разбираются в отношениях сыновей, матерей, отцов и дочерей во всех возможных видах и комбинациях. Пожалуй, это самая разнообразная программа «Маяка» за три года: дебютанты соседствуют в ней с мастерами уровня Светланы Проскуриной, впервые в конкурсе и полнометражный мультфильм — "На выброс" дважды номинанта "Оскара" Константина Бронзита — современная сказка и важное экологическое и гуманистическое послание», — отмечает программный директор смотра Стас Тыркин.
