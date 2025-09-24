35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил внеконкурсную программу

35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав обширной внеконкурсной программы. В этом году, юбилейном для фестиваля, тематических кураторских секций будет 11 — как уже привычных, так и новых, посвященных социокультурным феноменам и знаковым фигурам мирового кинематографа. В них вошло 96 картин из 43 стран.
Зрители смогу посмотреть фильмы в рамках программ «Десять: Гран-при разных лет», «Панорама.doc», «Двойные вершины», «Новые голоса», «Промежуток: Кинокультура Петерберга 1990-х», «Ар-деко: Искусство быть громким», «Гротеск как ответ», «Картографируя Париж. Новое французское кино», «Мультиверс», «Российское молодое: Продолженное настоящее» и «Out of autofocus. Фильмы Михаила Басова». «35-й фестиваль "Послание к человеку" с гордостью представляет первую петербургскую ретроспективу Михаила Басова, видеохудожника с мировым именем, давнего друга, участника и члена жюри нашего фестиваля. Фильмы Михаила Басова не попадают ни в какие привычные категории и каноны, расширяя наши представления как о киноязыке, так и о повседневной реальности, из которой они рождаются. Его метод заключается в поэтическом и философском раскрытии случайности, ее удивительном развертывании во времени и пространстве. Это редкая и малоизученная область субъективной экспериментальной "документалистики", для занятия которой нужен особый и очень внимательный взгляд. Программа Out of Autofocus, которую Михаил лично представит в Петербурге, рекомендована всем, кто интересуется кино и современным искусством», — прокомментировал отборщик Экспериментального конкурса In Silico Михаил Железников.
Кураторами секции, посвященной победителям фестиваля «Послание к человеку», выступят Михаил Железников, Михаил Ратгауз, Алена Солнцева и Василий Степанов. Среди фильмов заявлены «Беловы» Виктора Косаковского, «Хлебный день» Сергея Дворцевого, «Лев с седой бородой» Андрея Хржановского, «Моя любовь» Александра Петрова, «А родители придут со мной повидаться?» Мо Хараве, «Кармен встречает Бората» Мерседес Сталенхоф, «Пленница» Бернадетт Тузы-Риттер, «Гармония» Лидии Шейниной, «Глубина два» Огнена Главонича и «Фата-Моргана» Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио. По словам Михаила Ратгауза, «в юбилейный, 35-й год программеры "Послания к человеку" захотели вернуть на экраны то золото, которое намыли коллеги за эти три с половиной декады. Наш принцип работы был прост: мы наклонились над этим колодцем времени, посмотрели только на поверхность воды — на фильмы, получившие Гран-при, — и подняли обратно на свет все самое ценное, не потерявшее своего блеска. Когда вы придете на сеансы, вы увидите несколько картин, ставших классикой дока и анимации. Но еще вы сможете встретиться с самой природой времени, с тем, как менялись местами условное и безусловное, оценить, как прожил эти десятилетия сам метод близкого наблюдения за реальностью».
Самые успешные документальные фильмы сезона обсудят со зрителями Наталия Пылаева и Иван Лабутин. По словам кураторов секции, «в 2025 году в программу Панорама.doc вошли пять фильмов о воле к свободе, способах эскапизма и стоического противостояния давлению жизни, динамике личного и социального. В их числе документальный политический триллер о деколонизации Конго "Саундтрек к государственному перевороту" и "Люмьеры. Путешествие продолжается!" — признание в любви к родоначальникам кинематографа от директора Каннского кинофестиваля». Среди остальных работ — «Адрианна и замок», «Баломания: Секретная субкультура Фавел» и «Образ». Программа «Двойные вершины», состоящая из новых хитов главных мировых фестивалей, позаимствовала свое название у культового фильма Дэвида Линча с его концепцией сдвинутой реальности. Эта тема есть и в фильмах программы, снятых режиссерами с мировой славой. Запутанным отношениям реалий и мифов в авторитарном обществе посвящен фильм-обладатель главного приза Каннского фестиваля «Простая случайность» Джафара Панахи. Воспоминания и фантазии, похожие на галлюцинации, в кислотно-ярком «Воскрешении» восходящей звезды мирового кино Би Ганя и в черно-белой «Новой волне» классика американских независимых Ричарда Линклейтера переходят в игру с цветом. В драме «Отражения №3» Кристиана Петцольда, одного из лидеров Берлинской школы, боль утраты заставляет героев проецировать образы умерших на случайных живых.
Среди фильмов «Новых голосов» — работы режиссеров, ищущих новые формы. Это дебют Кристины Арутюнян «После сна», спродюсированый Карлосом Рейгадасом, режиссерский дебют оператора и соратника Годара Фабриса Араньо «Озеро», один из главных синефильских хитов прошлого года «Огненный ветер» Марты Матеуш, «Перемотай и включи» о Телониусе Монке призера Берлинале Алена Гомиса, «Перелетная птица» Ивана Курбакова, ставшая первым за всю историю программы фильмом нашего соотечественника, «Альфа» Ян-Виллема ван Эвейка и «Мэтт и Мара» Казика Радвански. Программа проводится при поддержке посольства Швейцарии в России. «Программа "Новые голоса" когда-то придумывала себя как посвящение молодости, для которой еще ничего не решено и которая хочет все переиграть по-своему. Каждый год ее куратор пускался в дорогу в поисках ослепительной эстетической новизны и натыкался на плотную стену из вариаций давно знакомого. Так что со временем старый, наивный план становился чем-то неважным. Теперь главным принципом стала музыкальность, программа как сложная гамма, она больше не заглядывает режиссерам в паспорта, а ищет свою, скромную гармонию», — комментирует куратор секции Михаил Ратгауз.
Куратором программы «Промежуток: Кинокультура Петербурга 1990-х» стал Егор Сенников. «Петербург 1990-х — это не только фильмы, но и своего рода кинематографический архив внутреннего состояния города, застывшего между памятью и хаосом. Фильмы этого десятилетия находились в поиске крупных аллегорий. Алексей Учитель в "Обводном канале" фиксировал зыбкое соседство безумия и искусства; Сергей Сельянов в "Духовом дне" искал новые формы метафизического повествования; Сергей Винокуров в "Упыре" соединял жанровый хоррор с реальностью постсоветского города, а Александр Баширов в "Железной пяте олигархии" превращал Петербург в театральную площадку революционной утопии. Короткий метр улавливал те же тревоги: призрачные переходные состояния, столкновение между прошлым и будущим, между уже несуществующим и еще не случившимся. Те же вопросы — о душе города, о границе между разными временами, о пустоте и надежде — звучали на разных уровнях: и в больших, эпических формах, и в малых, почти дневниковых опытах», — говорит Сенников. В секцию также включены ленты «Дожди в океане» Виктора Аристова и Юрия Мамина, «Концерт для крысы» Олега Ковалова, «Никотин» Евгения Иванова, «Надъ озеромъ» и «Призраки белых ночей» Дмитрия Фролова, «Восход», «Пингвины», «Подводная лодка» и «Самолет» Тимура Новикова и Сергея Шутова, «Групповой портрет одиночества» и «Конец Санкт-Петербурга, или Новый Икар» Эдуарда Шелганова, «Елы-палы, или Митьки в Европе» Алексея Учителя, «Жук-1», «Привкус» и «Пустота» Дмитрия Лурье и «Манифест неоакадемизма» Ольги Тобрелутс.
«Стиль ар-деко был впервые назван по имени на парижской Выставке декоративных искусств в 1925 году и сейчас отмечает свое столетие. Мы предлагаем взглянуть на его историю через призму кинематографа, мгновенно подхватившего идеи ар-деко, сделавшего их частью своего визуального языка. Программа условно разделена на две главы: в первой речь пойдет о расцвете экранного ар-деко, о королеве стиля Грете Гарбо, пышных экспериментах Марселя Л'Эрбье и о переносе стиля в классические голливудские картины 1930-х. Вторая часть посвящена возвращению ар-деко в 70–80-х, но теперь уже в призрачном, хрупком и тревожном обличии — например, в семейном триллере Фассбиндера или холодной мелодраме Алена Рене. Ар-деко — это коллекция противоречий. В нем изящество соединяется с избыточностью, экспериментальные порывы — с конформизмом, а праздничное ликование — с отчетливым предчувствием катастрофы. Маленькой галереей подобных искрящихся аномалий, собранием странных происшествий и станет программа "Ар-деко: искусство быть громким". Каждый фильм здесь — не только эффектная визуализация характерных для ар-деко элементов, но и всегда эмоциональный парадокс, союз взаимоисключающих эмоций. Семь сеансов образуют фрагментарный алфавит чувств, которые вспыхивают в пространствах ар-деко: от влечения к экспериментам в "Бесчеловечной" до голливудской мелодраматичности "Женщин", от мучительной холодности "Китайской рулетки" до ностальгии в фильме "E.1027"», — отметил куратор Максим Селезнев.
Куратор Катерина Белоглазова расскажет об эксцессе и абсурде в кинематографе новых двадцатых. «Программа "Гротеск как ответ" исследует, как кино последних пяти лет реагирует на противоречия и конфликты современности, и находит им эстетические эквиваленты в нормализации абсурда, сюрреализме и критически заряженной эксцентрике. Турбулентное время новых 20-х принесло с собой категориальный сдвиг: реальность скомпрометировала себя, для разговора о ней потребовался уже совершенно иной метод. На смену медлительности и жизнеподобию пришел гротеск. С помощью жанровых девиаций и бесстрашия вымысла ему удалось вытащить на поверхность правду, саму суть. Будь то пламенный манифест жизни по собственным правилам в условиях радикального неравенства ("Светлое будущее" Лусии Гарибальди), макабрическая анимационная аллегория ("Птицы, у которых сломались ноги" Дирка Версхюре), поиск витальности в пустынной абстракции капитала ("Сто тысяч миллиардов" Виржиля Вернье) или интеллектуальная мультижанровая парабола ("Кафка для детей" Рои Розена) — в середине новых 20-х гротеск оказался кратчайшим путем между болевыми точками и, как ничто другое, стал резонировать с современностью. Программа предлагает пристально рассмотреть эту новую реакцию кино на сегодняшний день», — отметила Белоглазова. В секцию также включены «Флаталити» Михаила Максимова и «Цивилизация» Чино Мойи.
«Программа "Картографируя Париж. Новое французское кино" объединяет три фильма, в которых городской ландшафт выступает не только как место действия, но и как среда политической и телесной вовлеченности, пространство коллективной и личной памяти. В "Битве при Сольферино" Жюстин Трие передает напряжение, возникающее на улицах Парижа во время президентских выборов, когда личное и политическое пересекаются. В фильме "Мы" Алис Диоп показывает обитателей Парижа и его пригородов, объединенных одной железнодорожной веткой, коллективной памятью и неочевидными личными связями. "Воспоминания о Париже" Алис Винокур исследует интимное переживание посттравматического опыта в городе, где произошел теракт. Женская перспектива, представленная в программе через яркие фигуры нового французского кино, остается особенно внимательной к телесному и аффективному опыту — тому, что оказывается на периферии "больших нарративов", с которыми соприкасается каждый из фильмов», — информирует куратор программы Алиса Насртдинова. Секция проводится при поддержке Французского института в России.
«Мультиверс» — традиционная внеконкурсная программа короткометражных фильмов, по разным причинам не вошедших в Международный конкурс. «В этом году мы брали в программу фильмы со следами тех противоречий, которые одновременно раздирают и формируют человека нашей эпохи. Три сеанса "Мультиверса" работают как антропологическая трилогия. Ее первая часть посвящена понятию “дома”, который осознан как вместилище личной и коллективной памяти. Второй говорит о социальности, то есть о тех ролях и функциях, которые навязаны человеку обществом. Наконец, третий сеанс "Мультиверса" выводит эти размышления на гуманитарно-философский уровень, речь пойдет о социальных и технологических условиях существования человека настоящего и будущего. Среди именных героев "Мультиверса" этого года — Жан-Люк Годар ("Мастерская в Ролле. Путешествие"), актер Майкл Мэдсен в одной из своих последних ролей ("Ноша") и легенда британского киноавангарда режиссер Джон Смит», — говорит Катерина Белоглазова, одна из кураторов программы.
Третий год подряд «Послание» ищет среди коротких метров интересное кино наших юных земляков и соединяет его под крышей нескольких сеансов. Внутренний принцип работы простой: один сеанс собирает команда отборщиков Международного конкурса, второй — их коллеги из Национального. «Это действительно кино "молодое" — дебютное, учебное, порой ощутимо шероховатое и при этом амбициозное, многообещающее, вцепляющееся в своего зрителя, удивляющее. "Российское молодое" открывает новые имена тем, кто живет настоящим нашего кино и хочет с оптимизмом смотреть в его будущее», — отметил куратор программы от Международного конкурса Василий Степанов.
Среди кураторов заявлены также Катерина Белоглазова, Мария Готлиб, Диана Абу Юсеф, Павел Пугачев и Алена Солнцева. «Мы отправили в программу пять ярких, самобытных работ о скрытом измерении повседневной жизни. Например, в "Черной пурге" мы попадаем в Норильск, который предстает здесь темным полуфэнтезийным царством. "Курьеры Камиллы" рассказывают о жизни курьеров, зафиксированной в "голосовухах" и чатах. А "Улица разбитых фонарей" рассматривает образ сотрудников правопорядка в массовой культуре — на примере детских воспоминаний автора, сына полицейского», — делится куратор программы от Национального конкурса Павел Пугачев.
