Не стало Клаудии Кардинале
Не стало Клаудии Кардинале

24 сентября
2025 год

24 сентября 2025
В возрасте 87 лет не стало выдающейся итальянской актрисы Клаудии Кардинале. Звезда мирового кино скончалась в окружении своих деттей в Немуре, недалеко от Парижа, где она постоянно проживала последние несколько лет. Печальную новость сообщает агентство ANSA.


Актриса родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе, куда из Италии переехали ее родители-сицилийцы. Ее карьера началась с победы на конкурсе красоты в 1957-м. Во время поощрительной поездки в Венецию продюсеры предлагали ей кинопробы и эпизодические роли, от которых она поначалу отказывалась. Как и многие подающие надежды молодые актрисы, Кардинале начала посещать актерские курсы при Римском экспериментальном киноцентре. Вскоре кинокомпания «Видес» заключила с ней контракт на семь лет на исполнение ролей второго плана. По контракту ей запрещалось стричь волосы, полнеть и выходить замуж. Но уже вскоре она стала супругой Франко Кристальди, владельца компании «Видес» и на долгие годы ее продюсера. Сотрудничество с «Видес» обеспечило актрисе неплохие роли в фильмах многих выдающихся итальянских кинорежиссеров. Имя Клаудии стало широко известно после участия в картинах Мауро Болоньини «Красавчик Антонио» и «Вьячча».

В 1960-м дебютировала в фильме Лукино Висконти «Рокко и его братья», сыграв жену старшего брата Паронди. Сотрудничество с великим режиссером продолжилось на съемках экранизации романа Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард», в которой актриса сыграла хищную красавицу-плебейку, невесту аристократа Танкреди в исполнении Алена Делона. Затем последовали «Туманные звезды Большой Медведицы» и «Семейный портрет в интерьере». В 1963-м снялась в антифашистской картине Луиджи Коменчини «Невеста Бубе», представ в образе простой девушки, чьи доброта и простосердечность помогли сохранить нравственные ориентиры в трудное военное время. В этом фильме актриса впервые сама озвучивала свою героиню: ее хрипловатый голос многим не нравился. В том же году Клаудия составила компанию Марчелло Мастроянни в шедевре Федерико Феллини «8 1/2». А в 1968-м появилась в качестве Джилл в несравненном спагетти-вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе».

На счету звезды 128 ролей в кино и на телевидении. Много работала в Голливуде, однако так и не достигла свободного владения английским языком, как Софи Лорен. Среди американских работ – «Розовая пантера», «Мир цирка», «Потерянная команда», «Профессионалы» и «К черту героев». Часто снималась в телевизионных сериалах и документальных фильмах. В начале 70-х развелась с Кристальди и через несколько лет вышла замуж за режиссера Паскуале Скуитьери, у нее родилась дочь. В 70-80-е перешла на сложные психологические роли в фильмах «Фицкарральдо» Вернера Херцога, «Красная палатка» Михаила Калатозова, «Аудиенция» Марко Феррери и «Шкура» Лилианы Кавани. Снялась почти во всех фильмах своего мужа, в том числе в «Железном префекте», «Корлеоне» и «Акте боли». В последнем рассказывается о трагической судьбе матери, которая, не сумев избавить сына от наркотической зависимости, кончает жизнь самоубийством.

Лауреат 43 престижных наград, включая шесть премий «Давид ди Донателло», две «Серебряные ленты», два приза Венецианского фестиваля, почетный «Золотой медведь» Берлинале, «Золотой орел» и премию имени Параджанова «За вклад в мировой кинематограф» Ереванского кинофестиваля «Золотой абрикос». Отмечена также орденами Почетного легиона и «За заслуги перед Итальянской Республикой».
