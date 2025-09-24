Гела Месхи, Дарья Урсуляк и Нонна Гришаева сыграли в сериале «Когда горит огонь»

По сюжету мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готова принять сельский фельдшер Лера (Феофанова). Героиня берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Малаков), защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Месхи). Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей.
Сериал снимали в Москве, Угличе Ярославской области и его окраинах. По словам Варвары Феофановой, ее «героиня Лера, как сказал однажды наш режиссер Антон Борматов, по характеру – революционерка. Она очень яро включается в любой конфликт или ситуацию, где может быть полезна. А эти ситуации притягиваются к ней магнитом. Кроме того, Лера – врач, и у нее синдром спасателя выведен на максимальный уровень. Я в жизни гораздо мягче, спокойнее и терпеливее, не с такой активной позицией. Из-за ежедневных съемок роль помогала мне вырабатывать в себе эту силу, даже находить ресурсы для решения личных жизненных ситуаций. Проект "Когда горит огонь" отчасти о сильной женской судьбе молодой девушки, которая строит свою жизнь. Лера убеждена, что ей никто не нужен, что она сама прекрасно со всем справляется, но судьба дает возможность встретить настоящую любовь, как раз то, что было так необходимо».
