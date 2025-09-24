Кино-Театр.Ру
Борис Акопов закончил съемки «Обнальщика» с Александром Яценко

24 сентября
2025 год

24 сентября 2025
Режиссер Борис Акопов завершил в Москве съемки восьмисерийной криминальной драмы «Обнальщик». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru, главные роли в сериале исполнили Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шень. Производством занималась кинокомпания Star Media по заказу «НМГ Студии». Премьера состоится эксклюзивно на Wink.ru в текущем году.

Борис Акопов закончил съемки «Обнальщика» с Александром Яценко
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

События разворачиваются в 2013 году, в центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Леши. Главные герои переезжают в город Восточный. На первый взгляд, это провинциальная глушь, но на деле — место строительства игорной зоны, которая превратит регион в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой можно выводить миллионы — безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

Съемки проходили во Владивостоке, в Находке и Москве — такие локации выбрали неслучайно. Борис Акопов стремился наполнить сериал азиатской фактурой, показать, чем живет отдаленный регион, а также познакомить зрителя с миром цифровых денег. «Мы покажем сложный алгоритм движения цифровых денег и их материализацию, всю эту цифровую компьютерную штуку через специальную художественную форму так, чтобы это было визуально красиво, интересно и драйвово. Мне очень нравится создавать такое кино. Очень важно говорить о том, какими мы были раньше, из чего вышли и как это повлияло на то, какими мы стали. По сути, это риторические вопросы, которые лежат в трансцендентной плоскости, и, на мой взгляд, гораздо важнее их задавать, чем давать какой-то конкретный ответ. Мы хотим показать, где были посажены те зерна, которые проросли в нас сегодня. Для меня это важное поле изучения», — объясняет режиссер.

Читать «Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке
Роль Леши исполнил Федор Кудряшов. Его герой — стеснительный, но одновременно целеустремленный и увлеченный своей идеей человек. Несмотря на свою молодость, он умеет находить выход из самой трудной ситуации и убеждать людей. Узнав о том, что его родным угрожает опасность, Леша пытается спасти семью, хоть и выбирает для этого нелегальный способ. Кудряшову «кажется, одна из самых главных мыслей сериала в том, что все ошибочно думают, что деньги решают все. В погоне за ними люди забывают про какие-то человеческие ценности и моральные нормы, они могут делать вещи, которые совсем не являются адекватными. Конечно, деньги очень многое решают, но самое главное — это чувства и взаимоотношения между людьми».

Роль Михаила, отца Леши, играет Александр Яценко. Актер признается — готовился к этой роли почти год, читал книги о сильных духом, изучал информацию о криптовалюте и биржах. «Я долго размышлял, каким должен быть мой герой. Мне кажется, что мой персонаж — уверенный человек, когда не попадает в трудные ситуации, а попадает в трудные ситуации он почти всегда. Интересно, что в последнее время я часто играю роли разных пап. Но в этом проекте папа нестандартный. Он пытается понять своего ребенка, но у него очень много собственных проблем. А еще он не может поверить, что его сын вырос и стал гораздо круче, чем он сам», — говорит актер.
