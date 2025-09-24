Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии

Один из ведущих актеров Якутии Георгий Бессонов, сыгравший в таких знаковых сериалах и фильмах, как «Перевал Дятлова», «Чума», «Ыт» и «Чужая», стал гидом тревел-шоу «Где снимали?». В финальном эпизоде проекта он проведет зрителей по ключевым местам Республики Саха, где рождались культовые фильмы, и поделится уникальными историями, связанными с их съемками. Новый выпуск объединяет историю, культуру и природу региона в увлекательное кинопутешествие. Зрители узнают о первых якутских кинематографистах, прикоснутся к традициям и обычаям и увидят, как живет и развивается кино в Якутии сегодня. Выпуск шоу уже доступен на RUTUBE и в соцсетяхКино-Театр.Ру.
Шоу «Где снимали?» создано при поддержке Института развития интернета и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля 2025 года. Всего в сезоне шесть выпусков шоу, они посвящены Калининграду, Ивановской и Ярославской областям, Москве, Санкт-Петербургу и Республику Саха. Постоянный ведущий проекта — автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
Новый выпуск знакомит зрителей с историей якутского кинематографа. Георгий Бессонов вместе с Жаном Просяновым рассказывают о первых актерах и фильмах, которые заложили основу национального кино народа саха. Так, первым якутским актером, сыгравшем в художественном фильме, стал Никон Семенович Табунасов. В 1935-м он снялся в картине Александра Довженко «Аэроград». Кроме того, актриса с якутскими корнями Кюнна Игнатова сыграла одну из главных ролей в первом фильме Леонида Гайдая по сценарию Михаила Ромма «Долгий путь». Особое место занимает дипломная работа основателя студии «Сахафильм» Алексея Романова — картина «Мааппа», которую многие называют первой подлинно якутской лентой.
Особое внимание уделено мистической стороне Якутии — ее легендам и сакральным местам. Георгий Бессонов рассказывает о древних обрядах и традициях, которые помогают создать правильную атмосферу на съемочной площадке. В выпуске поднимается и главный вопрос: почему якутское кино стало феноменом и культурным брендом не только в республике, но и за ее пределами.
Режиссером выпуска стал Николай Корякин, снявший фильм «Тимир» и получивший награду за лучшую режиссуру на втором российском открытом фестивале авторского кино «Зимний». «Для нас важно было показать, что якутское кино — это не просто региональный феномен, а часть большой истории российского и мирового кинематографа. Этот выпуск — попытка взглянуть на Якутию как на киностолицу со своим неповторимым стилем и традициями. Работая над этим выпуском, я почувствовал, что в Якутии кино и реальность переплетаются. Здесь любая история звучит глубже, потому что за ней стоит целый пласт культуры и памяти народа. Хотелось передать именно это ощущение зрителю», — указывает Жан Просянов.
«Для нас кино — это часть жизни. В Якутии люди ходят в кино постоянно, раз в месяц — минимум. Здесь всегда кто-то снимает кино, и мы помогаем друг другу, вместе что-то создаем. Благодаря этому у нас сформировался особый, ни на что не похожий стиль якутского кино — уникальный феномен, о котором сегодня говорят. Огромное влияние на него оказывает природа: она потрясающе кинематографична, каждый камень, каждое озеро здесь хранят свои истории. И, конечно, здесь чувствуется дух наших предков, шаманская культура, связь с богами — это все вдохновляет нас на создание фильмов. Я хочу, чтобы зрители видели не только красоту этих мест, но и ту внутреннюю силу, которая делает наше кино особенным», — отмечает Георгий Бессонов.
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023-го профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру» при поддержке ИРИ и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Проект представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, которые были свидетелями или участниками этих съемок, сопровождая это личными историями и собственными фото. На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже почти 3500 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки 1150 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов по разным городам и регионам — Москве, Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, Петербургу, Красноярску, Сочи, Карелии, Ивановской и Нижегородской областям.
В июле 2025-го был запущен второй сезон проекта — «Кинокарта России 2.0» или «Карта кинолокаций», которая была представляет собой агрегатор локаций для съемок будущих кинопроектов. Задача проекта — представить территорию всей страны как открытую съемочную площадку и предоставить продюсерам и режиссёрам доступ к разнообразным и уникальным локациям по всей России. На «Карте кинолокаций» любой желающий может предложить свое пространство в качестве потенциальной съемочной площадки. Будь то природный ландшафт, городской интерьер, бизнес-локации или технический объект — все, что может вдохновить создателей кино, может оказаться на карте. Тревел-шоу «Где снимали?» и образовательный видеопроект о профессиях в кино и работе на съемочной площадке являются частью «Кинокарты России 2.0».
