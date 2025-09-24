Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии

24 сентября
2025 год

Новости кино
24 сентября 2025
Один из ведущих актеров Якутии Георгий Бессонов, сыгравший в таких знаковых сериалах и фильмах, как «Перевал Дятлова», «Чума», «Ыт» и «Чужая», стал гидом тревел-шоу «Где снимали?». В финальном эпизоде проекта он проведет зрителей по ключевым местам Республики Саха, где рождались культовые фильмы, и поделится уникальными историями, связанными с их съемками. Новый выпуск объединяет историю, культуру и природу региона в увлекательное кинопутешествие. Зрители узнают о первых якутских кинематографистах, прикоснутся к традициям и обычаям и увидят, как живет и развивается кино в Якутии сегодня. Выпуск шоу уже доступен на RUTUBE и в соцсетях Кино-Театр.Ру.


Шоу «Где снимали?» создано при поддержке Института развития интернета и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля 2025 года. Всего в сезоне шесть выпусков шоу, они посвящены Калининграду, Ивановской и Ярославской областям, Москве, Санкт-Петербургу и Республику Саха. Постоянный ведущий проекта — автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Новый выпуск знакомит зрителей с историей якутского кинематографа. Георгий Бессонов вместе с Жаном Просяновым рассказывают о первых актерах и фильмах, которые заложили основу национального кино народа саха. Так, первым якутским актером, сыгравшем в художественном фильме, стал Никон Семенович Табунасов. В 1935-м он снялся в картине Александра Довженко «Аэроград». Кроме того, актриса с якутскими корнями Кюнна Игнатова сыграла одну из главных ролей в первом фильме Леонида Гайдая по сценарию Михаила Ромма «Долгий путь». Особое место занимает дипломная работа основателя студии «Сахафильм» Алексея Романова — картина «Мааппа», которую многие называют первой подлинно якутской лентой.

Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии
фото: пресс-служба проекта

Путешествие по кинолокациям начинается со спортивного центра «Триумф» — символичного места, ведь вольная борьба является также одним из брендов республики и одной из любимых тем якутских режиссеров. Именно здесь Михаил Лукачевский снял одноименный фильм «Триумф» о знаменитом тренере Дмитрии Коркине. Ведущие также прогуляются по местам съемок фильмов «Нелегал», «Первая любовь», «Белый пароход», «Спид Стар», «Меня зовут Любовь!», «Черный снег», «Легенды вечных снегов», «Тыгын Дархан», «Журавли над Ильменем», «Не хороните меня без Ивана», «Иччи» и других.

Особое внимание уделено мистической стороне Якутии — ее легендам и сакральным местам. Георгий Бессонов рассказывает о древних обрядах и традициях, которые помогают создать правильную атмосферу на съемочной площадке. В выпуске поднимается и главный вопрос: почему якутское кино стало феноменом и культурным брендом не только в республике, но и за ее пределами.

Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии
фото: пресс-служба проекта

Режиссером выпуска стал Николай Корякин, снявший фильм «Тимир» и получивший награду за лучшую режиссуру на втором российском открытом фестивале авторского кино «Зимний». «Для нас важно было показать, что якутское кино — это не просто региональный феномен, а часть большой истории российского и мирового кинематографа. Этот выпуск — попытка взглянуть на Якутию как на киностолицу со своим неповторимым стилем и традициями. Работая над этим выпуском, я почувствовал, что в Якутии кино и реальность переплетаются. Здесь любая история звучит глубже, потому что за ней стоит целый пласт культуры и памяти народа. Хотелось передать именно это ощущение зрителю», — указывает Жан Просянов.

«Для нас кино — это часть жизни. В Якутии люди ходят в кино постоянно, раз в месяц — минимум. Здесь всегда кто-то снимает кино, и мы помогаем друг другу, вместе что-то создаем. Благодаря этому у нас сформировался особый, ни на что не похожий стиль якутского кино — уникальный феномен, о котором сегодня говорят. Огромное влияние на него оказывает природа: она потрясающе кинематографична, каждый камень, каждое озеро здесь хранят свои истории. И, конечно, здесь чувствуется дух наших предков, шаманская культура, связь с богами — это все вдохновляет нас на создание фильмов. Я хочу, чтобы зрители видели не только красоту этих мест, но и ту внутреннюю силу, которая делает наше кино особенным», — отмечает Георгий Бессонов.


Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023-го профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру» при поддержке ИРИ и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Проект представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, которые были свидетелями или участниками этих съемок, сопровождая это личными историями и собственными фото. На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже почти 3500 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки 1150 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов по разным городам и регионам — Москве, Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, Петербургу, Красноярску, Сочи, Карелии, Ивановской и Нижегородской областям.

В июле 2025-го был запущен второй сезон проекта — «Кинокарта России 2.0» или «Карта кинолокаций», которая была представляет собой агрегатор локаций для съемок будущих кинопроектов. Задача проекта — представить территорию всей страны как открытую съемочную площадку и предоставить продюсерам и режиссёрам доступ к разнообразным и уникальным локациям по всей России. На «Карте кинолокаций» любой желающий может предложить свое пространство в качестве потенциальной съемочной площадки. Будь то природный ландшафт, городской интерьер, бизнес-локации или технический объект — все, что может вдохновить создателей кино, может оказаться на карте. Тревел-шоу «Где снимали?» и образовательный видеопроект о профессиях в кино и работе на съемочной площадке являются частью «Кинокарты России 2.0».
Самое интересное

Георгий Бессонов, Леонид Гайдай, Александр Довженко, Кюнна Игнатова, Николай Корякин, Михаил Лукачевский, Жан Просянов, Алексей Романов, Михаил Ромм, Никон Табунасов
фильмы
Аэроград, Белый пароход, Долгий путь, Журавли над Ильменем, Иччи, Легенды вечных снегов, Марфа, Меня зовут Любовь!, Не хороните меня без Ивана, Нелегал, Первая любовь, Перевал Дятлова, Спид Стар, Тимир, Триумф, Тыгын Дархан, Чёрный снег, Чужая, Чума, Ыт

Где снимали? Выпуск «Якутия»

