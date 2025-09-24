Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября

По сюжету дочь майора Максима Захарова (Комашко) Ксения (Ульяна Ребезова) становится жертвой изощрённого телефонного мошенничества: потеряв все, девушка пытается покончить с собой, ей удается выжить, но девушка оказывается в коме. Чтобы найти и наказать преступников, Максим переводится из уголовного розыска в отдел по борьбе с мошенничеством. В ходе расследования он знакомится со специалистом по банковской безопасности Евгенией (Маликова): яркая, харизматичный женщина становится незаменимым помощником Захарова в борьбе с мошенниками. Между ними завязывается роман, и все бы хорошо, вот только Женя – совсем не та, за кого себя выдает. Захарову становится известно, что его возлюбленная – главный скриптолог мошеннической сети колл-центров, которую пытается раскрыть следователь. По словам Алексея Комашко, «разобраться со сложным материалом нам помогал консультант, который раньше служил оперативником, а потом перешел в отдел по борьбе с мошенничеством. Он и стал прототипом моего героя майора Захарова. По его словам, работа в этом отделе остается каплей в море, потому что не успеваешь раскрыть одну схему злоумышленников, как следом появляются ещё несколько десятков новых схем. Кстати, правоохранительные органы возлагают большие надежды на наш сериал, ведь он способен помочь в их непростом деле борьбы с вымогателями».
Осознав, что скрывать больше нечего, Женя признается, что ненавидит эту работу, но ее не отпускает вор и владелец преступной сети Монгол (Сергей Векслер), с которым она связалась из-за проблем в бизнесе. Девушка рассказывает, что именно Монгол причастен к «разводу» дочери Захарова и дает наводку на преступника. Вскоре становится ясно, что это не все тайны, которые хранит возлюбленная Максима. «Сериал – злободневная история, которая не останется без зрительского внимания, потому что сейчас нет ни одного человека, не столкнувшегося с мошенничеством. Для подготовки к сериалу я изучала информацию о колл-центрах, по каким схемам они работают и как люди за один звонок могут потерять целое состояние. Самыми жуткими историями становились те, где преступники играли с чувствами людей. Так происходит и с моей героиней Ксюшей. Я сама много раз могла попасться на удочку мошенников, но моя осведомленность помогала мне не сделать этого. Поэтому наш проект – это хороший шанс показать зрителю, как на самом деле бывает», — говорит Ульяна Ребезова.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Многие ситуации, которые зрители увидят в сериале, основаны на реальных кейсах. Так, герои детектива окажутся втянуты в разнообразные схемы, которые используют мошенники в реальной жизни: пенсионеров обманывают и заставляют переводить все деньги на их счета, а молодые семьи становятся жертвами мошенников-застройщиков, обещающих построить дом мечты. Страдают от их рук и воспитанники детских домов, получившие при выпуске из соцучреждения квартиры от государства. По словам Ульяны Ребезовой, чья героиня как раз стала жертвой мошенников, детектив получился в формате предупреждающей книги по мошенническим схемам и человеческим отношениям.
Екатерина Маликова «уверена, что начиналось все с мысли: "А давайте покажем людям, как не совершать ошибки, как не попадаться на уловки мошенников и какими трагедиями эти ошибки могут обернуться". Но, к сожалению, мир не стоит на месте, и схемы обмана совершенствуются с невероятной скоростью. Однако, если после просмотра всего лишь один человек где-то на подкорке сознания поставит себе небольшую напоминалку о том, что зло не дремлет и крайне изощренно действует, и его это убережет – значит, все не зря. Актуальность темы и роль-перевертыш – две вещи, которые мне в этом проекте симпатичны. Когда драматургия персонажа предполагает диаметрально противоположную смену поведения и характера, то это всегда невероятно интересно играть».
