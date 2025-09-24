Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября

24 сентября
2025 год

Новости кино >>
24 сентября 2025
На НТВ 29 сентября в 20:00 состоится премьера десятисерийного остросюжетного детектива Игоря Ромащенко «ПИН-код». Главные роли в сериале исполнили Алексей Комашко и Екатерина Маликова, уточняет пресс-служба телеканала.

«ПИН-код». ТВ-ролик

По сюжету дочь майора Максима Захарова (Комашко) Ксения (Ульяна Ребезова) становится жертвой изощрённого телефонного мошенничества: потеряв все, девушка пытается покончить с собой, ей удается выжить, но девушка оказывается в коме. Чтобы найти и наказать преступников, Максим переводится из уголовного розыска в отдел по борьбе с мошенничеством. В ходе расследования он знакомится со специалистом по банковской безопасности Евгенией (Маликова): яркая, харизматичный женщина становится незаменимым помощником Захарова в борьбе с мошенниками. Между ними завязывается роман, и все бы хорошо, вот только Женя – совсем не та, за кого себя выдает. Захарову становится известно, что его возлюбленная – главный скриптолог мошеннической сети колл-центров, которую пытается раскрыть следователь. По словам Алексея Комашко, «разобраться со сложным материалом нам помогал консультант, который раньше служил оперативником, а потом перешел в отдел по борьбе с мошенничеством. Он и стал прототипом моего героя майора Захарова. По его словам, работа в этом отделе остается каплей в море, потому что не успеваешь раскрыть одну схему злоумышленников, как следом появляются ещё несколько десятков новых схем. Кстати, правоохранительные органы возлагают большие надежды на наш сериал, ведь он способен помочь в их непростом деле борьбы с вымогателями».

Осознав, что скрывать больше нечего, Женя признается, что ненавидит эту работу, но ее не отпускает вор и владелец преступной сети Монгол (Сергей Векслер), с которым она связалась из-за проблем в бизнесе. Девушка рассказывает, что именно Монгол причастен к «разводу» дочери Захарова и дает наводку на преступника. Вскоре становится ясно, что это не все тайны, которые хранит возлюбленная Максима. «Сериал – злободневная история, которая не останется без зрительского внимания, потому что сейчас нет ни одного человека, не столкнувшегося с мошенничеством. Для подготовки к сериалу я изучала информацию о колл-центрах, по каким схемам они работают и как люди за один звонок могут потерять целое состояние. Самыми жуткими историями становились те, где преступники играли с чувствами людей. Так происходит и с моей героиней Ксюшей. Я сама много раз могла попасться на удочку мошенников, но моя осведомленность помогала мне не сделать этого. Поэтому наш проект – это хороший шанс показать зрителю, как на самом деле бывает», — говорит Ульяна Ребезова.

Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Многие ситуации, которые зрители увидят в сериале, основаны на реальных кейсах. Так, герои детектива окажутся втянуты в разнообразные схемы, которые используют мошенники в реальной жизни: пенсионеров обманывают и заставляют переводить все деньги на их счета, а молодые семьи становятся жертвами мошенников-застройщиков, обещающих построить дом мечты. Страдают от их рук и воспитанники детских домов, получившие при выпуске из соцучреждения квартиры от государства. По словам Ульяны Ребезовой, чья героиня как раз стала жертвой мошенников, детектив получился в формате предупреждающей книги по мошенническим схемам и человеческим отношениям.

Екатерина Маликова «уверена, что начиналось все с мысли: "А давайте покажем людям, как не совершать ошибки, как не попадаться на уловки мошенников и какими трагедиями эти ошибки могут обернуться". Но, к сожалению, мир не стоит на месте, и схемы обмана совершенствуются с невероятной скоростью. Однако, если после просмотра всего лишь один человек где-то на подкорке сознания поставит себе небольшую напоминалку о том, что зло не дремлет и крайне изощренно действует, и его это убережет – значит, все не зря. Актуальность темы и роль-перевертыш – две вещи, которые мне в этом проекте симпатичны. Когда драматургия персонажа предполагает диаметрально противоположную смену поведения и характера, то это всегда невероятно интересно играть».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Жар», «Трудно быть Богом» и «Тоннель»: НТВ провел презентацию нового телевизионного сезона
НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона
Алексей Комашко выйдет на след телефонных мошенников в сериале «ПИН-код»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Сергей ВекслерАлексей КомашкоЕкатерина МаликоваУльяна РебезоваИгорь Ромащенко
фильмы
ПИН-код

фотографии >>
Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября фотографии
Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября фотографии
Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября фотографии
Алексей Комашко и Екатерина Маликова назовут свой «ПИН-код» 29 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.
Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Валентина Куценко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Харриет Уолтер
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?