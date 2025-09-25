Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»

Сериал «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар
», седьмая часть легендарной саги Хирохико Араки
, выйдет на Netflix
в 2026 году. С этой арки начинается альтернативная ветвь
истории: знакомые мотивы переосмыслены, а сюжет выстраивается заново. Свежий трейлер представили во время онлайн-мероприятия Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure
на YouTube-канале Warner Bros. Japan
.
Конец XIX века, США. Страна охвачена ажиотажем вокруг грандиозного события — первой в истории трансконтинентальной гонки на лошадях, чей призовой фонд составляет $50 миллионов. На старт выходят сотни участников: авантюристы, убийцы, азартные игроки и те, кто ищет шанс изменить судьбу. Среди них — Джонни Джостар, бывший гениальный жокей, лишившийся возможности ходить, и таинственный странник Джайро Цеппели, использующий загадочную технику «вращения». Объединив усилия, они бросаются в смертельно опасное состязание, где ставки выше жизни.
Читать
История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Джонни Джостара озвучивает Сёго Саката
(Аки Хаякава
из «Человека-бензопилы
»). Актер признался, что на прослушивании ему достался фирменный боевой клич «ДжоДжо» — культовая реплика «Ора-ора»: «Я понял, что это очень важный момент и повторял её без конца, даже в душе. Думаю, именно здесь я смог показать себя лучше всего
».
Вместе с ним над проектом работают:
Джайро Цеппели — Ёхэй Адзаками
(Гуэль Джетарк
из «Ведьмы с Меркурия
»).
Диего Брандо — Кайто Исикава
(Дзин Эндзёдзи
из «Дандадана
»).
Люси Стил — Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»).
Стивен Стил — Кэнта Миякэ
(Дагон
из «Магической битвы
»).
Режиссерами выступают Ясухиро Кимура
(«Несносные пришельцы
») и Хидэя Такахаси
(«Платиновый предел
»), серию курирует Тосиюки Като
(«Охотник х Охотник
»), а сценарий подготовила Ясуко Кобаяси
(«Тетрадь смерти
»). За производство отвечает студия David production
(«Клетки за работой
», «Нежить и неудача
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о формуле успеха «Нежити и Неудачи» или интервью легендарной певицы «Евангелиона».
обсуждение >>