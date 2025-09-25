Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»

25 сентября
2025 год

Новости кино >>
25 сентября 2025
Сериал «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар», седьмая часть легендарной саги Хирохико Араки, выйдет на Netflix в 2026 году. С этой арки начинается альтернативная ветвь истории: знакомые мотивы переосмыслены, а сюжет выстраивается заново. Свежий трейлер представили во время онлайн-мероприятия Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure на YouTube-канале Warner Bros. Japan.


Конец XIX века, США. Страна охвачена ажиотажем вокруг грандиозного события — первой в истории трансконтинентальной гонки на лошадях, чей призовой фонд составляет $50 миллионов. На старт выходят сотни участников: авантюристы, убийцы, азартные игроки и те, кто ищет шанс изменить судьбу. Среди них — Джонни Джостар, бывший гениальный жокей, лишившийся возможности ходить, и таинственный странник Джайро Цеппели, использующий загадочную технику «вращения». Объединив усилия, они бросаются в смертельно опасное состязание, где ставки выше жизни.

Читать История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Джонни Джостара озвучивает Сёго Саката (Аки Хаякава из «Человека-бензопилы»). Актер признался, что на прослушивании ему достался фирменный боевой клич «ДжоДжо» — культовая реплика «Ора-ора»: «Я понял, что это очень важный момент и повторял её без конца, даже в душе. Думаю, именно здесь я смог показать себя лучше всего».

Вместе с ним над проектом работают:

Джайро Цеппели — Ёхэй Адзаками (Гуэль Джетарк из «Ведьмы с Меркурия»).
Диего Брандо — Кайто Исикава (Дзин Эндзёдзи из «Дандадана»).
Люси Стил — Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»).
Стивен Стил — Кэнта Миякэ (Дагон из «Магической битвы»).

Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»

Режиссерами выступают Ясухиро КимураНесносные пришельцы») и Хидэя ТакахасиПлатиновый предел»), серию курирует Тосиюки КатоОхотник х Охотник»), а сценарий подготовила Ясуко КобаясиТетрадь смерти»). За производство отвечает студия David productionКлетки за работой», «Нежить и неудача»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о формуле успеха «Нежити и Неудачи» или интервью легендарной певицы «Евангелиона».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется
Театр начинается с расследования: «Звездное дитя» критикует шоубиз на «бис»
Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Поворот не туда: «Клетки за работой» объясняют, как устроен организм
Поиск по меткам
David ProductionNetflixАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Кайто ИсикаваКэнта МиякэРиэ Такахаси
фильмы
ДандаданЗвездное дитяКлетки за работой!Магическая битваМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияНевероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»Нежити не повезлоНесносные пришельцыОхотник х ОхотникПлатиновый исходТетрадь смертиЧеловек-бензопила

фотографии >>
Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» фотографии
Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» фотографии
Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» фотографии
Джостары, молчать! Трейлер аниме «Невероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен