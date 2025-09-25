Сергей Горошко, Александр Головин и Аскар Ильясов оседлают «Большую волну» на Камчатке

Киностудия Горького при участии Monumental Vision приступила к съемкам спортивной комедии «Большая волна». Фильм рассказывает о приключениях трех друзей-серфингистов, которые собираются организовать на Камчатке международные соревнования. Главные роли в картине исполнят Сергей Горошко, Александр Головин, Аскар Ильясов, Дарья Руденок и Лукерья Ильяшенко. Перед стартом съемок актеры участвовали в интенсивных тренировках по серфингу на Камчатке, сообщает пресс-служба киностудии.
фото: пресс-служба киностудии
По сюжету Трое друзей – Федор, Костя и Антон – серферы с Камчатки. Однажды парни отмечают день рождения Федора в баре, и хозяйка заведения Наташа подкидывает им идею побороться за право проведения Международного чемпионата по серфингу. Предлагает подать заявку, чтобы провести соревнования на их родном пляже Ласковый. Друзья откликаются на предложение, не думая о последствиях. И уже на следующее утро обнаруживают себя с тяжелыми головами … в Москве! Они прилетели на защиту заявок перед спонсорами, наспех сделав презентацию с помощью нейросетей. Теперь им предстоит не только отстоять свою идею, но и подготовить пляж к чемпионату в случае успеха.
«Серфинг часто ассоциируют с чем-то теплым и солнечным. А серфинг на Камчатке – это суровый, холодный, но вместе с тем умопомрачительный и незабываемый опыт. Для меня стало открытием, что здесь проходят международные соревнования, что тысячи людей за один сезон приезжают в серф-кемпы. Даже зимой, когда морозы около -30 градусов. На Камчатке серфят не только профессионалы, которые горят своим делом, но и обычные люди, берущие первые уроки. Про историю в фильме я умолчу ради интриги. Но признаюсь, что у моего героя здесь, на Камчатке, есть прототип. Он гениален. Вместе со своими друзьями он кардинально изменил подход к самому слову "серфинг". Что касается моих тренировок, то, скажем прямо, перед съемками я прошел САМУЮ суровую школу серфинга в мире», — признается Сергей Горошко.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Министерства финансов Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительства Москвы и Правительства Камчатского края, где будут сняты ключевые натурные сцены.
фото: пресс-служба киностудии
«Новые проекты Киностудии Горького, запущенные в производство в год 110-летия, точно запомнятся зрителям. Мы стремимся раздвинуть рамки привычного представления о российском кино. Так, "Большая волна" станет первым в России полнометражным игровым фильмом о серфинге, о жизни и отдыхе в чудесной части нашей огромной страны – на Дальнем Востоке. Это фильм о молодежи, о большой мечте, возможностях и сложностях, о решениях, которые могут определить успех проекта и будущего каждого из героев фильма. Нам важно говорить с молодым поколением на одном языке, неформально и нативно поднимать важные темы, в том числе касающиеся ответственности и открытия собственного бизнеса», – отметила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.
Фильм станет первым проектом в рамках сотрудничества Киностудии Горького и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Партнерство направлено на повышение финансовой культуры среди зрителей кино. Творческая команда фильма включила в историю важные посылы, связанные с трудностями, которые преодолевают начинающие предприниматели в России. Также создатели картины отмечают спортивный и туристический потенциал полуострова: «Не все знают, но в России есть место, куда хотели бы приехать на серфинг самые крутые спортсмены мира. И это место – Камчатка. Увидев эти пляжи, вы будете помнить их всегда. В США серфинг прославил легендарный фильм 90-х "На гребне волны". А мы решили быть первопроходцами большого серфинга для нынешнего поколения россиян. Съемки проходят в разных локациях в самых красивых местах. В фильме мы покажем величие и огромный туристический потенциал Камчатского края и Дальнего Востока в целом. Уверен, после выхода фильма на экраны серфинг в России ждет невероятный скачок популярности», – рассказал продюсер проекта Дмитрий Пристансков.
Режиссером-постановщиком картины стала обладательница премий «Тэффи» и «Золотой орел» Мария Кравченко. «У нас очень интересный актерский состав: кто-то уже стал звездой, кто-то только начинает карьеру в кино. Это большая удача, что они собрались вместе. Фильм рассказывает о преодолении, о пути вперед, о свободе выбора, который у нас всегда есть. Герои сталкиваются с трудностями, но понимают, что во что бы то ни стало нужно идти к своей мечте и проживать эту жизнь не просто так», – поделилась режиссер.
Съемки проходят на Камчатке: на Халактырском пляже, в порту, на улицах Петропавловска-Камчатского и в других локациях. Часть съемок также пройдет в Москве. Фильм планируется выпустить в широкий российский прокат в 2026 году.
