Анна Хилькевич, Роман Курцын и Дмитрий Певцов возьмут «Дополнительное время»

По сюжету сводные братья Женька и Тема недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.
«"Дополнительное время" для меня — это фильм о любви: к спорту, жизни, наставнику, близким. Моя героиня — мама юного хоккеиста, который не может найти общий язык со своим сводным братом. Женя и Тема проходят путь от непринятия до дружбы и взаимопонимания. А ее задача — стать тем человеком, кто поможет им сблизиться. Я сама выросла в большой семье: у меня есть брат и сестра. И, будучи взрослым человеком, я понимаю, насколько важна поддержка родных. Ведь в трудные моменты мы становимся опорой друг для друга», — говорит Анна Хилькевич.
В съемках фильма приняли участие настоящие легенды мирового хоккея: обладатель Кубка Гагарина, Кубка Стэнли, чемпион мира и лучший снайпер в истории хоккея Александр Овечкин, а также Олимпийский чемпион Вадим Шипачев.
«Фильм — как слаженная хоккейная команда: в нем собраны темы, важные каждому зрителю. Это преодоление себя и вера в других, стремление стать лучшим, преданность мечте, а главное — дружба и взаимовыручка. Все то, что помогает человеку двигаться вперед. "Дополнительное время" заряжено на победу, и я уверен, что эта картина вдохновит многих», — добавляет Роман Курцын.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры и Континентальной хоккейной лиги.
