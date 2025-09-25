Кино-Театр.Ру
Анна Хилькевич, Роман Курцын и Дмитрий Певцов возьмут «Дополнительное время»

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
В Москве завершились съемки спортивного блокбастера «Дополнительное время» режиссера Руслана Бальтцера. В основной состав актеров вошли Анна Хилькевич, Роман Курцын, Дмитрий Певцов и другие. Картина создается кинокомпанией AP Entertainment при поддержке кинокомпании «Наше кино». В российский прокат фильм выйдет 19 февраля 2026 года, сообщает пресс-слжба картины.

Анна Хилькевич, Роман Курцын и Дмитрий Певцов возьмут «Дополнительное время»
фото: пресс-служба проекта

По сюжету сводные братья Женька и Тема недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.

Детские роли исполнили Феодор Кирсанов, Михаил Шульц, Клим Кривоносенко, Варвара Майорова, Давид Аветисов и Дмитрий Калихов.

«"Дополнительное время" для меня — это фильм о любви: к спорту, жизни, наставнику, близким. Моя героиня — мама юного хоккеиста, который не может найти общий язык со своим сводным братом. Женя и Тема проходят путь от непринятия до дружбы и взаимопонимания. А ее задача — стать тем человеком, кто поможет им сблизиться. Я сама выросла в большой семье: у меня есть брат и сестра. И, будучи взрослым человеком, я понимаю, насколько важна поддержка родных. Ведь в трудные моменты мы становимся опорой друг для друга», — говорит Анна Хилькевич.

Анна Хилькевич, Роман Курцын и Дмитрий Певцов возьмут «Дополнительное время»
фото: пресс-служба проекта

В съемках фильма приняли участие настоящие легенды мирового хоккея: обладатель Кубка Гагарина, Кубка Стэнли, чемпион мира и лучший снайпер в истории хоккея Александр Овечкин, а также Олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

«Фильм — как слаженная хоккейная команда: в нем собраны темы, важные каждому зрителю. Это преодоление себя и вера в других, стремление стать лучшим, преданность мечте, а главное — дружба и взаимовыручка. Все то, что помогает человеку двигаться вперед. "Дополнительное время" заряжено на победу, и я уверен, что эта картина вдохновит многих», — добавляет Роман Курцын.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры и Континентальной хоккейной лиги.
№ 2
ДаринаКароль   26.09.2025 - 21:37
Лучше бы просто сняли про хоккей, как трудно добиваться успехов в этом виде спорта, а не про машину времени. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   26.09.2025 - 20:38
замечательно, спасибо за статью, уберегли от траты времени. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Дополнительное время

