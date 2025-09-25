Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Стартовал третий сезон проекта Клима Жукова «За ширмой тысячного ли», посвященный поколению Альфа.

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
Стартовал третий сезон научно-фантастического проекта «За ширмой тысячного ли», посвященный поколению Альфа. С выходом новых эпизодов у зрителей будет возможность первыми увидеть, каким может быть ближайшее будущее. Шоу создается порталом Кино-Театр.Ру, агентством STAYERS и Союзом литераторов РФ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).



В центре внимания нового сезона — поколение Альфа, дети, рожденные после 2010 года. Они выросли в мире, где гаджеты и технологии стали естественным продолжением человека. Для них искусственный интеллект — привычный инструмент, а пересборка реальности — не фантастика, а повседневная возможность. Именно им предстоит менять мир к лучшему в самом ближайшем будущем: к 2030 году это поколение войдет во взрослую жизнь: станет студентами, исследователями, инженерами и новыми лидерами. Именно им предстоит определять будущее и менять мир к лучшему.

Новый сезон предлагает зрителям настоящий опыт погружения в спроектированное будущее. Его основой стали исследования и разработки ведущих ученых, промышленных дизайнеров, писателей-фантастов и художников-футурологов. Проект охватывает 12 ключевых научных направлений: от биомедицины и нейроинтерфейсов до сельского хозяйства, энергетики, экологии, искусственного интеллекта, кибербезопасности и освоения космоса.

В этот раз авторы заглянули в 2030–2040-е годы. По сюжету самые талантливые молодые ученые оказываются в закрытом сибирском университете — Научно-исследовательском кластере апробации (НИКА) «Синтеза». Под руководством наставников им предстоит решать реальные задачи грядущей эпохи.

Стартовал третий сезон проекта Клима Жукова «За ширмой тысячного ли», посвященный поколению Альфа.
фото: пресс-служба проекта

Создатели сериала — автор идеи Сергей Боград, автор мира Сергей Чекмаев и арт-директор Алексей Андреев — вместе с экспертами, включая промышленных дизайнеров «Kuzin Machinery» и художников агентства «Параллель», предлагают зрителям не готовые ответы, а пространство для размышлений. Социальная миссия проекта – дать поколению Альфа язык для описания их собственного будущего. Не навязывая им модели, а предлагая инструменты для их создания.

«Наш проект – это не прогулка по утопиям. Это стройплощадка. Мы берем сегодняшние разработки и даем им логичное, подчас неожиданное развитие. Мы показываем будущее как сложную, но решаемую задачу, которую предстоит разгадывать поколению Альфа», – отмечает автор идеи, креативный продюсер проекта Сергей Боград.

«За ширмой тысячного ли. Мир поколения Альфа» — это мультиформатный проект, включающий сериал с анимационными вставками в стиле «ожившего комикса», арт-бук с рассказами в жанре научной фантастики от писателей-фантастов и с красочными иллюстрациями, документальный фильм о проекте, видеоролики с участием экспертов, ученых и писателей, подкасты, лонгриды и многое другое.

«Мы не пытались угадать будущее. Мы взяли ключи от него – современные открытия ученых, этические дилеммы, технологические прорывы. Это истории не про "красивый" футуризм – они про тех, кому предстоит в этом будущем жить, ошибаться и искать себя – поколению Альфа. Молодые светлые умы и их ошибки, сомнения и победы – самый честный портрет завтрашнего дня», – указывает автор мира, писатель-фантаст Сергей Чекмаев.

Проект выходит на ресурсах Клима Жукова, площадках Канобу и Игромания, Яндекс музыке, в группе «За ширмой тысячного ли» в социальной сети ВКонтакте.
