Где снимали? Выпуск «Якутия»
Аферист Гарик Харламов и полицейский Денис Власенко объединятся в комедии «Я призрак»

25 сентября
2025 год

25 сентября 2025
В Москве приступили к съемкам комедийного детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко в главных ролях. Производством картины занимается кинокомпания 1-2-3 Production совместно с ТНТ при поддержке Фонда кино. Зрителей ждет история о приключениях харизматичного мошенника и наивного полицейского, которым предстоит объединиться для общего дела, хотя еще вчера они были по разные стороны закона, сообщает пресс-служба телеканала.

Аферист Гарик Харламов и полицейский Денис Власенко объединятся в комедии «Я призрак»
фото: пресс-служба ТНТ

По сюжету Паша «Ветерок» (Гарик Харламов) — гениальный аферист, создавший финансовую пирамиду, в которую втянулись и доверчивые граждане, и бизнесмены, и криминальные авторитеты. Когда Ветерок готовится исчезнуть с деньгами на Бали, его планы рушатся — кто-то уже прицелился в него из снайперской винтовки. Расследование этого загадочного убийства поручают молодому оперативнику Леше Болдыреву (Денис Власенко). Как ни странно, среди жертв аферы Ветерка оказался и он сам: Леша вложил последние деньги в пирамиду ради лечения больной бабушки. Пока Леша осознает происходящее, перед ним появляется призрак Паши. Вернувшись с небес, аферист должен искупить вину перед теми, кого обманул. Теперь Паша, получив «призрачные» сверхспособности, помогает Леше расследовать собственное убийство, а оперативник шаг за шагом погружается в опасный мир его бывших клиентов. Сможет ли мошенник заслужить прощение? И как это сделать, если ты призрак, а твой напарник — принципиальный полицейский?

«Меня сразу привлек сценарий — он обаятельный, по-хулигански живой, с яркими шутками и неожиданными спецэффектами. Надеюсь, нам удастся воплотить все эти задумки и удивить зрителя сюрпризами. Мой персонаж — полицейский, который в душе всё ещё тот самый ребенок, верящий в супергероев. Именно эта детская мечта помогает ему сохранять себя в непростом мире и оставаться верным своим принципам. В этом мы с ним очень похожи: оба верим в справедливость. И как знать — возможно, именно такая вера и есть настоящая суперсила», — говорит Денис Власенко.

Зрителей ждет погружение в мир полицейских будней, где напряженные расследования переплетаются с комедийными ситуациями. За внешней легкостью и развлекательным сюжетом скрывается важный посыл: начать с чистого листа — никогда не поздно. В каждом из нас живет человек, заслуживающий прощения и второго шанса.

Аферист Гарик Харламов и полицейский Денис Власенко объединятся в комедии «Я призрак»
фото: пресс-служба ТНТ

Автором сценария и режиссером проекта значится Эмиль Никогосян. В проекте также задействованы Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Анна Михалкова, Андрей Федорцов, Александр Робак, Евгений Санников и Никита Никитин.

«В этой истории мне нравится абсолютно все: уникальное жанровое сочетание — комедия, детектив, экшн, романтика, любовь, и центральная мысль, лежащая в ее основе: даже оказавшись на небесах, тебе может выпасть второй шанс исправить всё на земле. У фильма довольно динамичный визуальный язык: бесшовный монтаж, рапиды, матч-каты и короткие выразительные флешбэки, зачастую рассказывающий о персонаже гораздо больше, чем длинная диалоговая сцена! Главные герои — полные противоположности, вынуждены проходить путь от конфликта к взаимному принятию, и именно их искренняя трансформация делает фильм одновременно легким по форме и глубоким по содержанию. Ну и конечно, отдельная гордость — наш кастинг. Невероятно талантливый актерский состав. Все существуют в правильном ритме, жанре, и работать с таким оркестром — одно удовольствие», — добавляет режиссер.
что почитать?