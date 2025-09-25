Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона

25 сентября
2025 год

Новости кино >>
25 сентября 2025
В пространстве TAU состоялась презентация нового сезона СТС. Главным событием осени, по версии телеканала, станет приключенческий проект «Форт. Возвращение легенды» с Александром Петровым.

«Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона
фото: пресс-служба СТС

Вести новое шоу — «Миллионер в Индии» — предстоит Сергею Бурунову. Участников первого российского реалити, съемки которого пройдут на индийской земле, ждет жизнь в роскошном дворце. Один из них сразу получит 10 миллионов рублей, которые будет тщательно скрывать от остальных до самого финала. К телехитам «Суперниндзя», «Прятки» и «Остров сокровищ. Знаки судьбы» добавятся «Большие игры», которые готовят создатели «Больших гонок». В масштабном шоу команды из разных стран встретятся в Марокко, чтобы бросить вызов друг другу, а в финале — разъяренному быку.

В новом сезоне СТС выходят сразу два сериала с Юрием Стояновым — «Кузнецовы ТВ» и «Не в своей тарелке» — и две премьеры с Романом Маякиным — «Виноделы» и «Кулинарный техникум». Компанию им составит Дмитрий Нагиев, который вернется в эфир с комедией «Санкционер» продюсера Жоры Крыжовникова.

Павел Деревянко примерит роль классика в сериале «Как Деревянко Чехова играл», Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова станут «Химкинскими ведьмами», а Денис Никифоров отправится искать «Золото скифов». Сюрпризом для зрителей станет возвращение героев Анны Михайловской, Марии Пироговой и Сергея Комарова в новом сезоне «Молодежки». Поклонников сериалов также ждет продолжение хитов «Мама будет против», «Солнце, море, два ствола» и «Граница миров».

«Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона
фото: пресс-служба СТС

Кроме полюбившихся комедий, СТС выпустит сразу три новых проекта компании Russian Code. В сериале «Мистер Ноготь» Александр Робак сыграет мастера по маникюру, Юлия Александрова, Алла Михеева, Олеся Железняк, Николай Наумов и другие актеры разделят квартиру в «Трешке», а Илья Соболев, Ксения Корнева и Дмитрий Соколов окажутся в «Вечерней школе».
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Слово пацана. Кровь на асфальте». 8 серия. Тизер >>
«Виноделы». ТВ-ролик
«Москва слезам не верит. Все только начинается»
«Полицейский с Рублёвки-4»
«Честный развод». Отрывок
«Папы»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября
Анна Ардова и Гела Месхи появятся во втором сезоне комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»
Павел Деревянко перевоплотится в Антона Павловича Чехова
Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября
Продолжения «Первого отдела», «Ландышей» и «Вампиров средней полосы» стали самыми ожидаемыми сериалами сезона
Брекоткин, Бледанс и Рожков вернулись к своим ролям в третьем сезоне комедии «Мама будет против»
С Дмитрия Нагиева сняли санкции
Поиск по меткам
СТС
персоны
Юля АлександроваВалерия АстаповаАнна БанщиковаСергей БуруновПавел ДеревянкоОлеся ЖелезнякСергей Комаров (II)Ксения КорневаЖора КрыжовниковРоман МаякинАнна МихайловскаяАлла МихееваАгата МуцениецеДмитрий НагиевНиколай НаумовДенис НикифоровАлександр Петров (IV)Мария ПироговаАлександр РобакИлья Соболев (II)Дмитрий Соколов (II)Юрий Стоянов
фильмы
Вечерняя школаВиноделыГраница миров-2Золото скифовКак Деревянко Чехова игралКузнецовы ТВКулинарный техникумМама будет против-3Мистер НоготьМолодёжка. Новая смена-2Не в своей тарелкеСанкционерСолнце, море, два ствола-2ТрёшкаХимкинские ведьмы

фотографии >>
«Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона фотографии
«Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?