«Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона

В пространстве TAU состоялась презентация нового сезона СТС. Главным событием осени, по версии телеканала, станет приключенческий проект «Форт. Возвращение легенды» с Александром Петровым.
фото: пресс-служба СТС
Вести новое шоу — «Миллионер в Индии» — предстоит Сергею Бурунову. Участников первого российского реалити, съемки которого пройдут на индийской земле, ждет жизнь в роскошном дворце. Один из них сразу получит 10 миллионов рублей, которые будет тщательно скрывать от остальных до самого финала. К телехитам «Суперниндзя», «Прятки» и «Остров сокровищ. Знаки судьбы» добавятся «Большие игры», которые готовят создатели «Больших гонок». В масштабном шоу команды из разных стран встретятся в Марокко, чтобы бросить вызов друг другу, а в финале — разъяренному быку.
