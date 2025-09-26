Кино-Театр.Ру
«Хорошо, что не Тула»: Павел Прилучный спасает Павла Чинарёва в трейлере фильма «Мажор в Дубае»

26 сентября
2025 год

26 сентября 2025
В сети появился трейлер приключенческого экшена «Мажор в Дубае» — очередного продолжения популярного сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли.

«Мажор в Дубае»

Игорь Соколовский отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню, а находит новую любовь — девушку-загадку Риту, роль которой в этой истории станет понятна ему не сразу. Мажору придется проявить всю свою изобретательность и настойчивость, чтобы удивить изысканную, обеспеченную и очень разборчивую девушку и подобрать ключ к её сердцу.

«От изобилия роскоши в Дубае иногда резало глаза, — признался Павел Прилучный. — Например, когда для съёмок перекрывали дороги, на площадку приезжали безумно дорогие полицейские машины: «Теслы», «Гелендвагены», «Ламборгини»… Для нас там было много всего нового и удивительного — как для меня, так и для съёмочной команды, многие члены которой работают над «Мажором» с самого первого сезона. «Мажор в Дубае» — международное кино, в нём снималось много иностранных актёров, так что я смог подтянуть свой английский. И ещё там было невероятное количество трюков, погонь и перестрелок, в которых я всегда участвовал сам. Я думаю, что у нас получился полноценный экшен во всех смыслах этого слова и в то же время очень душевный фильм, с русской душой. Такого, мне кажется, в России ещё не снимали».

«Хорошо, что не Тула»: Павел Прилучный спасает Павла Чинарёва в трейлере фильма «Мажор в Дубае»

Вместе с Павлом на съёмках в Дубае побывали Павел Чинарёв, Линда Лапиньш, Елизавета Шакира, Винценц Кифер, Абдулла Бин Хайдер, Эдхам Эльриди, Аслан Гучетль, Анна Цуканова-Котт и другие.

В широкий прокат «Мажор в Дубае» выйдет 30 октября.
