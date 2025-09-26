Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В «Иллюзионе» стартует Пятый Московский международный фестиваль архивных фильмов

26 сентября
2025 год

Новости кино >>
26 сентября 2025
В столичном кинотеатре «Иллюзион» с 26 сентября по 5 октября пройдет Пятый Московский международный фестиваль архивных фильмов, организуемый Госфильмофондом России и «Синемаскопом» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Согласно пресс-службе смотра, он является преемником и продолжателем фестиваля «Белые Столбы», начавшего свою деятельность в 1997 году. На протяжении более чем двух десятилетий киноведы, исследователи и любители кино знакомятся с богатейшей коллекцией крупнейшего киноархива России.

В «Иллюзионе» стартует Пятый Московский международный фестиваль архивных фильмов
фото: пресс-служба фестиваля

На фестивале будут представлены четырнадцать программ. Откроет смотр цифровая реставрация сказочной ленты Александра Роу «Конек-Горбунок», фильм закрытия — «Лермонтов» Николая Бурляева. Особое внимание уделяется 80-летию Великой Победы. Тема Великой Отечественной войны пройдет «красной нитью» через весь фестиваль. В рамках трех программ зрители смогут увидеть мультипликацию периода Великой Отечественной войны, а также отечественные и зарубежные фильмы, среди которых «Крылья» Ларисы Шепитько, «Мир входящему» Владимира Наумова и Александра Алова, «Был месяц май» Марлена Хуциева и «Чужестранец» Орсона Уэллса. В рамках фестиваля состоятся показы фильмов, связанных с развитием мирового кинематографа, таких как «Марионетки» Якова Протазанова и «Третий человек» Кэрола Рида.

Зрители увидят не только широко известные шедевры мирового кино – такие как «Метрополис» Фрица Ланга, «Голубой ангел» Джозефа фон Штернберга, «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица, – но также откроют для себя уникальные редкие фильмы из коллекций Госфильмофонда и зарубежных архивов. Кроме известных шедевров, гости смотра смогут ознакомиться с масштабным проектом по атрибуции китайских фильмов 1940-х годов, проведенным специалистами Госфильмофонда, – ранее оставшихся без перевода из-за ограничений конца XX века. В рамках программ будут показаны ленты из золотого фонда отечественного кинематографа: экранизации известных литературных произведений, редкие картины эпохи немого кино, уникальные реставрации, мультфильмы, а также пройдут публичные лекции от авторов программ. Часть кинопоказов пройдет с пленки 35 мм. Показы представят кураторы фестивальных программ — киноведы, киноархивисты и искусствоведы Аналитического департамента Госфильмофонда России. Программным директором фестиваля в этом году выступил советский и российский киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев.

Читать ММФАФ-2023: Сенсационные находки, кинопробы любимых актеров и якутская графика
На фестиваль приглашены представители иностранных кинематографистов из дружественных стран, что способствует развитию межкультурного диалога и сотрудничества в сфере архивного кино. 1 октября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино пройдет круглый стол «Реставрация архивного кино», на котором пройдет обсуждение не только вопросов реставрации изображения, цвета и звука, но и этической стороны работы над реставрацией кинофильмов. Гостями фестиваля и участниками круглого стола станут специалисты из архивов, кинотек, фондов и институтов разных стран мира: архива Югославской кинотеки, Кубинского института кинематографического искусства и индустрии, Национального центрального архива Монголии, кинофонда Узбекистана, Фонда кино Армении, Центрального Государственного Архива кино-фотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан, Белорусского государственного архива кинофотодокументов.

Эхо Пятого Московского международного фестиваля архивных фильмов позволит россиянам познакомиться с коллекцией киноархива. Программа включает забытые и недооцененные фильмы, от научного и зрелищного кинематографа до лент, считавшихся утраченными. В этом году мероприятие пройдет более чем в пяти регионах России, включая Севастополь, Владивосток, Самару, Калининград и Луганск.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира
Первый фестиваль архивных фильмов пройдет в Москве с 15 по 28 ноября
Поиск по меткам
архивные фильмы
персоны
Александр АловНиколай БурляевСергей Лаврентьев (III)Фриц ЛангВладимир НаумовЯков ПротазановКэрол РидАлександр РоуОрсон УэллсИосиф ХейфицМарлен ХуциевЛариса ШепитькоДжозеф фон Штернберг
фильмы
Был месяц майГолубой ангелДама с собачкойКонёк-ГорбунокКрыльяЛермонтовМарионеткиМетрополисМир входящемуТретий человекЧужестранец

анонс

Скорбим

Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Яна Енжаева
Светлана Иванова
Кюнна Игнатова
Людмила Максакова
Александра Флоринская
Сергей Шарифуллин
Филип Боско
Джим Кэвизел
Иван Мозжухин
Оливия Ньютон-Джон
Талула Райли
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram