В «Иллюзионе» стартует Пятый Московский международный фестиваль архивных фильмов

В столичном кинотеатре «Иллюзион» с 26 сентября по 5 октября пройдет Пятый Московский международный фестиваль архивных фильмов, организуемый Госфильмофондом России и «Синемаскопом» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Согласно пресс-службе смотра, он является преемником и продолжателем фестиваля «Белые Столбы», начавшего свою деятельность в 1997 году. На протяжении более чем двух десятилетий киноведы, исследователи и любители кино знакомятся с богатейшей коллекцией крупнейшего киноархива России.
Зрители увидят не только широко известные шедевры мирового кино – такие как «Метрополис» Фрица Ланга, «Голубой ангел» Джозефа фон Штернберга, «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица, – но также откроют для себя уникальные редкие фильмы из коллекций Госфильмофонда и зарубежных архивов. Кроме известных шедевров, гости смотра смогут ознакомиться с масштабным проектом по атрибуции китайских фильмов 1940-х годов, проведенным специалистами Госфильмофонда, – ранее оставшихся без перевода из-за ограничений конца XX века. В рамках программ будут показаны ленты из золотого фонда отечественного кинематографа: экранизации известных литературных произведений, редкие картины эпохи немого кино, уникальные реставрации, мультфильмы, а также пройдут публичные лекции от авторов программ. Часть кинопоказов пройдет с пленки 35 мм. Показы представят кураторы фестивальных программ — киноведы, киноархивисты и искусствоведы Аналитического департамента Госфильмофонда России. Программным директором фестиваля в этом году выступил советский и российский киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев.
ЧитатьММФАФ-2023: Сенсационные находки, кинопробы любимых актеров и якутская графика
На фестиваль приглашены представители иностранных кинематографистов из дружественных стран, что способствует развитию межкультурного диалога и сотрудничества в сфере архивного кино. 1 октября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино пройдет круглый стол «Реставрация архивного кино», на котором пройдет обсуждение не только вопросов реставрации изображения, цвета и звука, но и этической стороны работы над реставрацией кинофильмов. Гостями фестиваля и участниками круглого стола станут специалисты из архивов, кинотек, фондов и институтов разных стран мира: архива Югославской кинотеки, Кубинского института кинематографического искусства и индустрии, Национального центрального архива Монголии, кинофонда Узбекистана, Фонда кино Армении, Центрального Государственного Архива кино-фотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан, Белорусского государственного архива кинофотодокументов.
Эхо Пятого Московского международного фестиваля архивных фильмов позволит россиянам познакомиться с коллекцией киноархива. Программа включает забытые и недооцененные фильмы, от научного и зрелищного кинематографа до лент, считавшихся утраченными. В этом году мероприятие пройдет более чем в пяти регионах России, включая Севастополь, Владивосток, Самару, Калининград и Луганск.
обсуждение >>