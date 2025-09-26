В «Иллюзионе» стартует Пятый Московский международный фестиваль архивных фильмов

что почитать?

Новости кино Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера» Полный актерский состав не раскрывается

Главная тема Эдгар Райт: Гик-гик, ура! Анатомия режиссера — смех, зомби, комиксы, пиво и сай-фай

Рецензии на фильмы «Фантастическая четверка: Первые шаги» — попытка спасти киновселенную Marvel Педро Паскалем и ретрофутуризмом Не ешь — подумай! Это уже 37 фильм Disney о супергероях..