Юра Борисов и Евгений Ткачук познакомят зрителей с «Хрониками русской революции» 10 октября

26 сентября
2025 год

26 сентября 2025
Премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре Start. В этот день зрителям станут доступны первые четыре эпизода сериала, уточняет пресс-служба платформы.

«Хроники русской революции»

«Наверное, самое увлекательное в режиссуре — это найти оправдание поступкам человека. Идея в искусстве должна быть выражена в чувственной форме, информация не так важна, как эмоциональное восприятие. И все персонажи эпохи имеют свое право на существование и какие-то причинно-следственные связи. Через это идет история — через симпатии и антипатии. Почему вы испытываете симпатию к таким противоположным лицам как царь и Ленин, кто-то из них должен быть обязательно плохим. Но это не так. Любой человек содержит в себе амбивалентность. Кроме серийных убийц или Гитлера в чистом виде. И очень интересно найти эмпатию в таких персонажах, о которых сформировано либо одно, либо другое мнение. Кто-то из зрителей будет обязательно разочарован. Но, я думаю, лучшее состояние для зрителя — это смятение, потому что в конце он должен сам подумать, поспорить, решить», — говорит режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский.

Историческая драма показажет два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века. Действие охватывает период с 1905-го по 1924 год, сценарий написан с уважением к историческим событиям и потребовал глубокого изучения архивных материалов. Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Никита Каратаев, Александр Мизев и Тимофей Окроев. «Уже от первого варианта сценария у меня было ощущение, что я читаю роман. Вся эта атмосфера каким-то образом через страницы произвела на меня грандиозное впечатление. И самым потрясающим для меня стало то, что мне были интересны не только любовные треугольники, которые, как правило, чаще всего цепляют зрителя или читателя, а то, под каким углом препарируется революция, как интересно найдена эта точка зрения на то, что произошло. Мне кажется, Кончаловский — гений! Мы все так считаем», — поделилась Юлия Высоцкая.

Юра Борисов и Евгений Ткачук познакомят зрителей с «Хрониками русской революции» 10 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

События стартуют в Санкт-Петербурге 1905 года. Михаил Прохоров (Борисов) получает назначение лично от императора. Николай II (Ефремов) надеется, что новый начальник особого отдела департамента полиции справится с революционным подпольем и поможет спасти монархию от падения. Российская Империя трещит по швам: тревожное ожидание глобальных потрясений уже пронизывает страну. Преданный и непоколебимый Прохоров сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны «неприкасаемые». Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова — боевик и революционер Лютер (Мизев), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Высоцкая). Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного — молодого музыканта Алексея Тихомирова (Каратаев). Однажды Ариадна теряет осторожность, ее вызывает на допрос глава особого отдела Прохоров. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия — для всего хода мировой истории.

«Важными сценами, которые мы больше всего репетировали, были семейные и бытовые эпизоды, где раскрывался внутренний мир Ленина. Сцены с апрельскими тезисами или на Финляндском вокзале, с одной стороны, технически были сложнее. Но это уже делали в кино все так или иначе. А вот к обратной стороне, к внутреннему миру Владимира Ильича как раз никто не прикасался. Ну как это — Ленин в кальсонах, Ленин плачет на груди Надежды Константиновны? О чем речь? Какой это вождь? В те годы, когда Ленина играл Щукин, невозможно было позволить показать Ленина в другом свете, только всегда на сильной позиции, ведь он вождь. Сейчас, спустя годы, мы имеем возможность заглянуть чуть глубже», — говорит Евгений Ткачук.

Юра Борисов и Евгений Ткачук познакомят зрителей с «Хрониками русской революции» 10 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Основным двигателем истории стали яркие характеры эпохи: молодой офицер царского охранного отделения Михаил Прохоров (Борисов), светская дама и революционерка Ариадна Славина (Высоцкая), сын аристократического семейства, блестящий пианист Алексей Тихомиров (Каратаев) и член боевой группы ЦК РСДРП Лютер (Мизев). Юра Борисов признавался, что очень переживал браться за работу в столь масштабной картине: съемки эпопеи Кончаловского продолжались почти год, с сентября 2022-го по август 2023-го, и этот сериал стал самым длинным как в карьере Борисова, так и других актеров. Никита Каратаев считает, что год съемок неимоверно его изменил: «Благодаря Андрею Сергеевичу я стал чуть-чуть лучше актером, чуть-чуть лучше человеком, чуть-чуть лучше художником, чуть-чуть лучше сыном, чуть-чуть лучше другом. Все, абсолютно все грани моей жизни стали лучше, просто благодаря тому, что этот человек почему-то в меня поверил и за что-то дал мне такой шанс».

В сериале более 350 персонажей и 157 из них — реально существовавшие люди. Среди задействованных актеров — Мария Шумакова, Ольга Лерман, Петр Рыков, Алексей Кокорин, Анна Щетинина, Владимир Майзингер и Алексей Кирсанов. Благодаря кропотливой работе художников по гриму их внешнее сходство с историческими прототипами поражает. Период кастинга в общей сложности занял примерно два с половиной года. В поисках актеров массовых сцен команда поехала в самые разные регионы — Казань, Чебоксары, Новосибирск, на Кавказ, во Владивосток, Якутию, Барнаул, Калмыкию — и искала на местах как профессиональных актеров, так и просто людей на улице с необычными лицами, «лицами той эпохи».

Юра Борисов и Евгений Ткачук познакомят зрителей с «Хрониками русской революции» 10 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Художники-постановщики воссоздали исторические интерьеры и экстерьеры с точностью до миллиметра. В «Главкино» была построена натурная площадка с несколькими разновеликими улицами и площадью, вымощенными брусчаткой, способной простоять осень и зиму и выдержать коней, машины, броневики. И даже трамвай, который ездил по центральному проспекту. В съемках было задействовано три павильона «Мосфильма», Екатерининский дворец в Лефортово, особняк Трубецких-Нарышкиных, Дом композиторов, Александровский дворец, Дом ученых, особняк Кшесинской, тюрьма «Кресты», «Гранд Отель Европа», Петровский Арсенал и другие исторические здания. А съемки Пятого Всероссийского съезда Советов проходили в Большом театре, где он и состоялся в 1918 году. В Большом театре съемочная группа работала в течение пяти дней днем и ночью, пока театр был на каникулах.

«Хроники русской революции» созданы методом многокамерной съемки: каждая из сцен снималась насквозь шестью и более камерами одновременно без перестановки, как общее действие. Для съемок ключевых массовых сцен было использовано более двадцати камер.
№ 1
Antea13 (Оренбург)   26.09.2025 - 16:01
И все равно никакой новой информации об актёрах. Нормальные актеры там кроме убогих, типа Лерман, есть? читать далее>>
Всего сообщений: 1
