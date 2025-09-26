Стартовали съемки 16-серийной комедии «Профессиональный сосед» с Владимиром Сычевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, отвечающего за производство сериала вместе с телеканалом ТНТ и компанией Norm Production.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В любую квартиру с неправильно оформленными документами может подселиться профессиональный сосед ― квартирный рейдер, получивший право пользования долей в недвижимости. Он будет всеми законными, но бесчеловечными способами добиваться получения оставшейся части квартиры. Именно с таким хладнокровным противником сталкивается неполная семья Малютиных, живущая в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Теперь их жизнь превращается в борьбу за единственное жилье, из которого их выживает сосед Баев. Роли в сериале также исполняют Анастасия Имамова, Арина Постникова, Илья Сигалов, Анатолий Кот, Евгения Ахременко, Георгий Дронов, Олеся Судзиловская, Вероника Мохирева и Владислав Демин.
Режиссером сериала выступает Михаил Шулаев, оператором ― Андрей Мирошниченко. «Профессиональные соседи — это история о моральном выборе и неправильно оформленных документах на квартиру. Действие разворачивается в сталинской высотке, где сама квартира становится полноправным персонажем, меняющимся вместе с героями. Зрителей ждет смешная комедия с серьезной проблемой в основе — очень крепкая заварка и захватывающая история, рассказанная прекрасными артистами», — говорит режиссер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Главный антагонист комедии — профессиональный сосед Баев в исполнении Владимира Сычева. Его герой — собирательный образ: несчастный и одинокий человек, профессиональный злодей, который все прекрасно понимает и сам не в восторге от своей работы. Он цинично остроумен и использует законные, изящные и при этом неожиданные методы выселения. Деятельность Баева неоднозначна, проблема, поднятая в сериале, сложная, поэтому при подготовке съемочная группа консультировалась с юристами. Для авторов сериала эта работа стала настоящим вызовом. «Мой герой Баев — это настоящий профессионал, который всеми изощрёнными способами старается выжить людей из квартиры. Играть такого персонажа интересно: он остроумный, хитрый, действует неожиданно. Съемки "Профессионального соседа" только начались, и я рад быть частью этой истории», — рассказал Сычев.
Авторами сценария и креативными продюсерами стали Игорь Санников и Евгений Сафронов. По словам последнего, «в сериале вполне понятная проблема ― история начинается, когда в квартиру к семье Малютиных въезжает профессиональный сосед. Ставки для главных героев сразу поднимаются ― не будешь сопротивляться ― окажешься на улице. За этим острым конфликтом хочется наблюдать. Перед погружением в процесс мы действительно консультировались с юристами и очень рады, что это общение ограничилось исключительно рамками сериала. Желаем всем зрителям нашего сериала пересекаться с проблемой профессионального соседа исключительно на экране».
