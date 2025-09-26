Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Марина Александрова познакомится с «Околоточным» Александром Устюговым

26 сентября
2025 год

26 сентября 2025
Онлайн-кинотеатр Иви и НТВ приступили к съемкам восьмисерийного исторического детектива «Околоточный». Роли в сериале Нурбека Эгена исполнят Александр Устюгов, Марина Александрова, Иван Колесников, Александр Балуев, Карина Андоленко и Игорь Хрипунов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Марина Александрова познакомится с «Околоточным» Александром Устюговым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

События разворачиваются в конце XIX века. В маленьком городе N убита вся семья Охапкиных. За дело берется опытный полицейский с военным прошлым Иван Хватов (Устюгов), который уже собирался уйти на покой. В ходе расследования он выясняет, что причиной убийства стала крупная сумма денег, вырученных от продажи хутора. Собирая зацепки, околоточный надзиратель выходит на уважаемого в обществе аристократа — графа Добужинского, который погряз в карточных долгах. Однако графиня Ольга (Александрова), его сестра, в корне не согласна с тем, что ее брат убийца, и затевает собственное расследование, чтобы выяснить правду. Но если сначала Ольга была заинтересована в сохранении честного имени брата, то затем ее интерес смещается в сторону самого Хватова и других дел, которые он расследует.

Сценарий написали Александр Карпов и Тимур Эзугбая, за визуальную составляющую отвечает оператор Иван Гудков. Производством сериала занимается Киностудия «Москино» при поддержке Института развития интернета по заказу Иви и НТВ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   26.09.2025 - 20:20
Еще о 17 веке снимите. Точно не ошибутся в реалистичности сыскного метода. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
