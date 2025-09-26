Марина Александрова познакомится с «Околоточным» Александром Устюговым

События разворачиваются в конце XIX века. В маленьком городе N убита вся семья Охапкиных. За дело берется опытный полицейский с военным прошлым Иван Хватов (Устюгов), который уже собирался уйти на покой. В ходе расследования он выясняет, что причиной убийства стала крупная сумма денег, вырученных от продажи хутора. Собирая зацепки, околоточный надзиратель выходит на уважаемого в обществе аристократа — графа Добужинского, который погряз в карточных долгах. Однако графиня Ольга (Александрова), его сестра, в корне не согласна с тем, что ее брат убийца, и затевает собственное расследование, чтобы выяснить правду. Но если сначала Ольга была заинтересована в сохранении честного имени брата, то затем ее интерес смещается в сторону самого Хватова и других дел, которые он расследует.
Сценарий написали Александр Карпов и Тимур Эзугбая, за визуальную составляющую отвечает оператор Иван Гудков. Производством сериала занимается Киностудия «Москино» при поддержке Института развития интернета по заказу Иви и НТВ.
обсуждение >>