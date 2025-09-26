Кино-Театр.Ру
Не стало режиссера «Бедной Саши» и «Ландыша серебристого» Тиграна Кеосаяна

26 сентября

2025 год

26 сентября
2025 год

26 сентября 2025
В возрасте 59 лет не стало заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации, популярного российского актера, режиссера, сценариста, телеведущего и клипмейкера Тиграна Кеосаяна. Печальную новость сообщила в своем телеграме Маргарита Симоньян.



«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала супруга Тиграна Эмондовича.

Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря 2024 года, и врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и находился в коме. В анамнезе у режиссера два инфаркта — в 2008-м и 2010-м.

Смотреть онлайн Фильмы Тиграна Кеосаяна
Тигран Эдмондович родился в Москве 4 января 1966 года в семье выдающегося советского режиссера Эдмонда Кеосаяна. Учился на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Юрия Озерова. С 1983-го работал на киностудии «Мосфильм». В 1991-м снялся в фильме «Джокер». Автор клипов звезд отечественного шоу бизнеса, среди которых «Посмотри мне в глаза» Наталии Ветлицкой (Гран-при на первом международном фестивале музыкальных роликов «Поколение-92»), «Ночной гость» и «Ножи» Михаила Шифутинского, «Мона Лиза» Виктора Чайки, «Войди в меня» Ирины Аллегровой, Ole-ole Леонида Агутина, «Кто-то хитрый» группы «Чайф» и «Торопишься слишком» Жасмин. В 1993-м стал одним из учредителей и художественным руководителем студии Gold Vision. Автор и ведущий программы «Международная пилорама». Почетный гость киноклуба «Золотой век». Был женат на актрисе Алене Хмельницкой.

В 1992-м дебютировал в качестве режиссера, сняв полнометражный художественный фильм «Катька и Шиз». Через пять лет вышла его вторая кинокартина — «Бедная Саша». Лента получила приз «Кинотавра» в номинации «Лучшая мужская роль» и ТЭФИ за «Лучший фильм 1998 года». В 1999-м поставил свой третий фильм «Президент и его внучка», отмеченный специальным призом жюри «Кинотавра». В марте 2000-го дебютировал как театральный режиссер с постановкой пьесы Ганны Слуцки «Новый» на сцене Театра на Таганке. В конце того же года вышла его лирическая комедия «Ландыш серебристый», получившая впоследствии приз фестиваля «Окно в Европу». С 2003-го был режиссером и сопродюсером мюзикла «12 стульев». За свою жизнь успел сыграть 15 ролей и снять 19 фильмов и сериалов. Последней режиссерской работой для него стала картина «Семь дней Петра Семеныча».
Скорбим

Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.

что почитать?