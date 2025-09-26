Не стало режиссера «Бедной Саши» и «Ландыша серебристого» Тиграна Кеосаяна

В возрасте 59 лет не стало заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации, популярного российского актера, режиссера, сценариста, телеведущего и клипмейкера Тиграна Кеосаяна
. Печальную новость сообщила в своем телеграме Маргарита Симоньян
.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», —
написала супруга Тиграна Эмондовича.
Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря 2024 года, и врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. В январе 2025-го он пережил клиническую смерть и находился в коме. В анамнезе у режиссера два инфаркта — в 2008-м и 2010-м.
Тигран Эдмондович
родился в Москве 4 января 1966 года в семье выдающегося советского режиссера Эдмонда Кеосаяна
. Учился на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Юрия Озерова
. С 1983-го работал на киностудии «Мосфильм». В 1991-м снялся в фильме «Джокер
». Автор клипов звезд отечественного шоу бизнеса, среди которых «Посмотри мне в глаза» Наталии Ветлицкой
(Гран-при на первом международном фестивале музыкальных роликов «Поколение-92»), «Ночной гость» и «Ножи» Михаила Шифутинского
, «Мона Лиза» Виктора Чайки
, «Войди в меня» Ирины Аллегровой
, Ole-ole Леонида Агутина
, «Кто-то хитрый» группы «Чайф» и «Торопишься слишком» Жасмин
. В 1993-м стал одним из учредителей и художественным руководителем студии Gold Vision. Автор и ведущий программы «Международная пилорама». Почетный гость киноклуба «Золотой век». Был женат на актрисе Алене Хмельницкой
.
В 1992-м дебютировал в качестве режиссера, сняв полнометражный художественный фильм «Катька и Шиз
». Через пять лет вышла его вторая кинокартина — «Бедная Саша
». Лента получила приз «Кинотавра» в номинации «Лучшая мужская роль» и ТЭФИ за «Лучший фильм 1998 года». В 1999-м поставил свой третий фильм «Президент и его внучка
», отмеченный специальным призом жюри «Кинотавра». В марте 2000-го дебютировал как театральный режиссер с постановкой пьесы Ганны Слуцки
«Новый» на сцене Театра на Таганке
. В конце того же года вышла его лирическая комедия «Ландыш серебристый
», получившая впоследствии приз фестиваля «Окно в Европу». С 2003-го был режиссером и сопродюсером мюзикла «12 стульев». За свою жизнь успел сыграть 15 ролей и снять 19 фильмов и сериалов. Последней режиссерской работой для него стала картина «Семь дней Петра Семеныча
».
