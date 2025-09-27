Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» за «Оскаром», «Берсерк» на столе, а Death Stranding в кино

Конец «Слизи
», амбиции «Истребителя демонов
» и спектакль Кабуки по «Евангелиону
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом
и невероятном приключении «ДжоДжо
» или третьем сезоне
«Для тебя, Бессмертный
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Плач девичьей группы
» помимо дилогии-компиляции
обзаведется оригинальным фильмом. Плюс в разработке видеоигра Girls Band Cry First Riff
(пока лишь тизер
).
🔘 Второй сезон «Фрирен
», одного из главных хитов
последних лет, стартует 16 января.
🔘 Продолжение спин-оффа «Моей геройской академии
» — «Вне закона
» — тоже запланировано на январь 2026-го.
🔘 Обещает вернуться и «Перерождение: Монстр
» — фэнтези студии Deen
(«Когда плачут цикады
»).
🔘 «Необъятный океан
» тем временем продлен на третий сезон, где разбитная компания дайверов впервые покинет Японию, отправившись на Палау (островное государство в Океании).
🔘 На официальном YouTube-канале студия MAPPA
(«Адский рай
», «Эхо террора
») делится опенингом второго сезона «Ранмы ½
». Композицию Wo Ai Ni
исполняет Wednesday Campanella
. Премьера — уже 5 октября.
🔘 Как и планировал
автор ранобэ, сага «О моем перерождении в слизь
» закончится в этом году: финальный 23 том знакового исекая
выйдет 23 ноября.
🔘 Игру Gungrave G.O.R.E.
, вышедшая в 2022-м, переиздадут на новом движке с модернизированными боевыми механиками и улучшенной графикой (больше подробностей — в трейлере
).
🔘 В честь 30-летия «Евангелиона
» поставят кабуки-спектакль в префектуре Канагава: увидеть его можно будет на Yokohama Arena
с 21 по 23 февраля следующего года.
🔘 По «Дням Сакамото
», самому популярном аниме в библиотеке Netflix, готовят игровой фильм. Премьера — в конце апреля или начале мая 2026-го.
Аниме во вселенной Death Stranding
Хидэо Кодзимы
не обманул
: нас действительно ждет полнометражный мультфильм, связанный со вселенной знаковой видеоигры Death Stranding
. Проект с рабочим названием «Выход смерти: Москит
» (Death Stranding Mosquito) поставит Хироси Миямото
— режиссер, ранее сотрудничавший с Toei Animation
, Production I.G
и Square Enix
. В 2020 году он основал студию ABC Animation Studio
, которая и взялась за производство. Оригинальный (!) сценарий пишет американский драматург Аарон Гузиковский
(«Пленницы
»). В тизере показан герой, словно погруженный в толщу воды, который стремительно приближается к таинственной цели. Затем действие переносится на дождливые пустоши, где вспыхивает ожесточенная схватка между двумя персонажами и диким зверем. Их личности и роль в грядущей истории остаются загадкой.
Одноименная игра, созданная Хидэо Кодзимой
и его студией Kojima Productions
, вышла в 2019 году и быстро обрела культовый статус. В ней использовались технологии захвата движения с участием мировых звезд, включая Нормана Ридуса
(Дэрил Диксон из «Ходячих мертвецов
») и Мадса Миккельсена
(Лё Шиффр из «Казино Рояль
»). В сиквеле роль пиццайоло на себя примерил
легендарный Мамору Осии
. Death Stranding предложила игрокам уникальную постапокалиптическую вселенную, где курьер Сэм Портер Бриджес восстанавливает утерянные связи между изолированными сообществами после таинственной катастрофы.
Японский прокат — и как он собирает
В кинотеатрах Страны восходящего солнца бьются за зрительское внимание сразу три громких тайтла. «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» побил все рекорды и стал самым кассовым аниме в истории. Брутальный сёнэн
«Человек-бензопила: Резе
» захватил первую строчку по итогам уикенда. Третий участник гонки — спортивная драма «Стометровка
» по манге Уото
(«О движении Земли
»). Смотрим первые шесть минут спокона
, за которыми следует трейлер.
«Бесконечный замок
», продолжение хита ufotable
(«Судьба/Начало
»), к этому моменту заработал более $555 млн по всему миру и свыше ¥34 млрд в Японии, став абсолютным чемпионом отрасли. Режиссер фильма — Харуо Сотодзаки
(«Стальной алхимик: Братство
»). Вдобавок генеральный директор Crunchyroll планирует вскоре развернуть целую кампанию, чтобы фильм выдвинули на «Оскар» и другие престижные награды. «Резе
», продолжение хайпового сериала MAPPA
(«Магическая битва
»), собрала за первые дни ¥1,25 миллиарда (мировой прокат обеспечит Sony Pictures Entertainment
). Постановкой занимался Тацуя Ёсихара
(«Черный клевер
»). Наконец, «Стометровка
» начальный отрезок марафона прошла скромнее: около ¥102 миллионов за первые три дня, что принесло ей восьмое место в японском бокс-офисе. Это второй полный метр независимого автора Кэндзи Иваидзавы
(«Онгаку: Наш звук
»), который работает на собственной студии Rock ’n’ Roll Mountain
.
Первый трейлер аниме «Какой сейчас Тамон?!»
Ромком «Какой сейчас Тамон?!
», посвященный отношениям фанатки и айдола, стартует в январе. В дебютном ролике под трек Supernova
раскрываются две грани титульного персонажа: угрюмый интроверт и блистательный артист. За производство отвечает студия J.C.STAFF
(«Торадора!
», «Сладкий лимонад
»).
Тамон Фукухара — звезда группы F/ACE, чей сценический образ сочетает харизму и магнетизм. Только за пределами софитов он превращается в мрачного и неуверенного в себе юношу, которого близкие называют «Дзимэхара» (от слова «дзимэдзимэ» — «унылый, сырой»). Случай сводит его с поклонницей Утагэ Киноситой, которая устраивается к нему домработницей. Впервые увидев айдола «без маски» и узнав о его слабостях, девушка всё равно поддерживает Тамона. Её безусловная преданность отражает суть современной ошикацу
-культуры: любить кумира целиком, не разделяя на «сцену» и «закулисье». Утагэ говорит голосом Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
»), Тамона в обеих ипостасях озвучивает Какэру Хатано
(учитель из «Моно
»).
Первый ролик новой антологии «Звездные войны: Видения»
Официальный сайт Star Wars
представил трейлер третьей части альманаха «Звездные войны: Видения
», запущенного
в 2021-м. Премьера состоится на Disney+
29 октября. Отдельно развивается и новое направление
— Visions Presents
, где истории из антологии станут мини-сериалами. Первый в очереди — «Девятый джедай
»: режиссер Кэндзи Камияма
выступает постановщиком и куратором сценария.
В новом сезоне покажут девять короткометражек:
🌌 «Дуэль: Расплата
» (The Duel: Payback). Ронин сталкивается с величайшим врагом — одержимым жаждой мести отступником-джедаем. Студии Kamikaze Douga
(«Бэтмен-ниндзя
») и ANIMA
(«Страна песков
»), режиссер Таканобу Мидзуно
(«Японская выставка анимации
»).
🌌 «Песнь четырех крыльев
» (The Song of Four Wings). Принцесса-бунтарка защищает ребенка от Империи на заснеженной планете. Студия Project Studio Q
, режиссер Хироясу Кобаяси
(продюсер «Эпохи Водолея
»).
🌌 «Девятый джедай: Ребенок надежды
» (The Ninth Jedi: Child of Hope). Спасаясь от охотников, Кара оказывается на заброшенном корабле под присмотром загадочного дроида. Студия Production I.G
(«Психопаспорт
»), режиссер Наоёси Сиотани
(«Кровь+
»).
🌌 «Охотники за головами
» (The Bounty Hunters). Наемница берется за сомнительное задание промышленника, что приводит к неожиданным последствиям. Студия Wit
(«Атака титанов
»), режиссер Дзюнъити Ямамото
(«Летнее время
»).
🌌 «Сокровище Юко
» (Yuko’s Treasure). Сирота и мальчишка с улицы отправляются спасать дроида-опекуна и искать давно потерянное сокровище. Студия Kinema Citrus
(«Баракамон
»), режиссер Масаки Татибана
(«Принцесса-шпионка
»).
🌌 «Заблудшие
» (The Lost Ones). Помогая беженцам, героиня-инкогнито сталкивается с призраками прошлого, когда её корабль перехватывает Империя. Студия Kinema Citrus, режиссер Хитоси Хага
(«Созданный в Бездне
»).
🌌 «Контрабандистка
» (The Smuggler). История юной искательницы легкой наживы, обладающей дерзостью и шармом а-ля Хан Соло. Студия TRIGGER
(«Киберпанк: Бегущие по краю
»), режиссер Масахико Оцука
(«Гуррен-Лаганн
»).
🌌 «Райская птица
» (The Bird of Paradise). Ослепший в бою падаван проходит духовные испытания, чтобы устоять перед соблазном Темной стороны. Студия Polygon Pictures
(«Полулюди
»), режиссер Тадахиро Ёсихира
(«Годзилла: Планета чудовищ
»).
🌌 «Черный
» (Black). Психоделическая битва прошлого и настоящего, света и тьмы разворачивается в сознании солдата Империи. Студия David production
(«Нежить и Неудача
»), режиссер Синъя Охира
(«Пинг-понг
»).
С осени «Япония — страна кошек»
Ёнкома Ритэ Нэкоха
«Две тысячи двухсотый год: Япония — страна кошек
» воплотится в аниме. Премьера состоится 7 октября. За производство отвечают студии Imagica Infos
(«Магическая ремесленница Далия не унывает!
») и Imageworks
(«Возмездие раненой святой
»). Финальную композицию специально для проекта написала и исполнила Ика Мацуяма
. Одновременно с релизом стартует коллаборация с мобильными приложениями Pay Crane Medal Game
и Soltia
: в период акции герои истории появятся в иконках и отдельных игровых сценах.
В недалеком будущем, где кошки научились говорить, учиться и работать, старшеклассница Мугисима и её питомец Сора живут бок о бок с «очеловечившимися» усатыми соседями. Их повседневные истории
посвящены дружбе, заботе и юмору в необычной стране, где люди и кошки существуют на равных. Девушку и её кота озвучивают Адзуcа Аой
(Энигма в сериале «Моя геройская академия: Вне закона
») и Адзуcа Тадокоро
(Люцилия Мальборо в «Вайолет Эвергарден
»). Особое участие принимает Дзюнъя Асада
— для него это одна из первых значимых работ в анимации: он читает закадровый текст и дарит голоса множеству второстепенных персонажей.
Бонус:
7 октября стартует краудфандинг настольной игры по манге Кэнтаро Миуры
«Берсерк
». Разработчик Monolith Board Games
выпустил трейлер с демонстрацией механик и миниатюр. Проект охватывает арку «Сокол тысячелетней империи
» и рассчитан от одного до пяти игроков. Каждая партия длится около полутора часов, а управление героями строится на картах действий, которые открывают специальные умения и эффекты, но чрезмерное их использование приводит к усталости и падению характеристик.
