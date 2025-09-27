Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» за «Оскаром», «Берсерк» на столе, а Death Stranding в кино

27 сентября
2025 год

Новости кино >>
27 сентября 2025
Конец «Слизи», амбиции «Истребителя демонов» и спектакль Кабуки по «Евангелиону»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом и невероятном приключении «ДжоДжо» или третьем сезоне «Для тебя, Бессмертный»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» за «Оскаром», «Берсерк» на столе, а Death Stranding в кино

Одной строкой


🔘 «Плач девичьей группы» помимо дилогии-компиляции обзаведется оригинальным фильмом. Плюс в разработке видеоигра Girls Band Cry First Riff (пока лишь тизер).

🔘 Второй сезон «Фрирен», одного из главных хитов последних лет, стартует 16 января.

🔘 Продолжение спин-оффа «Моей геройской академии» — «Вне закона» — тоже запланировано на январь 2026-го.

🔘 Обещает вернуться и «Перерождение: Монстр» — фэнтези студии DeenКогда плачут цикады»).

🔘 «Необъятный океан» тем временем продлен на третий сезон, где разбитная компания дайверов впервые покинет Японию, отправившись на Палау (островное государство в Океании).

🔘 На официальном YouTube-канале студия MAPPAАдский рай», «Эхо террора») делится опенингом второго сезона «Ранмы ½». Композицию Wo Ai Ni исполняет Wednesday Campanella. Премьера — уже 5 октября.


🔘 Как и планировал автор ранобэ, сага «О моем перерождении в слизь» закончится в этом году: финальный 23 том знакового исекая выйдет 23 ноября.

🔘 Игру Gungrave G.O.R.E., вышедшая в 2022-м, переиздадут на новом движке с модернизированными боевыми механиками и улучшенной графикой (больше подробностей — в трейлере).

🔘 В честь 30-летия «Евангелиона» поставят кабуки-спектакль в префектуре Канагава: увидеть его можно будет на Yokohama Arena с 21 по 23 февраля следующего года.

🔘 По «Дням Сакамото», самому популярном аниме в библиотеке Netflix, готовят игровой фильм. Премьера — в конце апреля или начале мая 2026-го.

Читать История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»

Аниме во вселенной Death Stranding


Хидэо Кодзимы не обманул: нас действительно ждет полнометражный мультфильм, связанный со вселенной знаковой видеоигры Death Stranding. Проект с рабочим названием «Выход смерти: Москит» (Death Stranding Mosquito) поставит Хироси Миямото — режиссер, ранее сотрудничавший с Toei Animation, Production I.G и Square Enix. В 2020 году он основал студию ABC Animation Studio, которая и взялась за производство. Оригинальный (!) сценарий пишет американский драматург Аарон ГузиковскийПленницы»). В тизере показан герой, словно погруженный в толщу воды, который стремительно приближается к таинственной цели. Затем действие переносится на дождливые пустоши, где вспыхивает ожесточенная схватка между двумя персонажами и диким зверем. Их личности и роль в грядущей истории остаются загадкой.


Одноименная игра, созданная Хидэо Кодзимой и его студией Kojima Productions, вышла в 2019 году и быстро обрела культовый статус. В ней использовались технологии захвата движения с участием мировых звезд, включая Нормана Ридуса (Дэрил Диксон из «Ходячих мертвецов») и Мадса Миккельсена (Лё Шиффр из «Казино Рояль»). В сиквеле роль пиццайоло на себя примерил легендарный Мамору Осии. Death Stranding предложила игрокам уникальную постапокалиптическую вселенную, где курьер Сэм Портер Бриджес восстанавливает утерянные связи между изолированными сообществами после таинственной катастрофы.

Читать «Теккен: Кровные узы» — скрупулезная экранизация популярнейшего файтинга

Японский прокат — и как он собирает


В кинотеатрах Страны восходящего солнца бьются за зрительское внимание сразу три громких тайтла. «Истребитель демонов: Бесконечный замок» побил все рекорды и стал самым кассовым аниме в истории. Брутальный сёнэн «Человек-бензопила: Резе» захватил первую строчку по итогам уикенда. Третий участник гонки — спортивная драма «Стометровка» по манге УотоО движении Земли»). Смотрим первые шесть минут спокона, за которыми следует трейлер.


«Бесконечный замок», продолжение хита ufotableСудьба/Начало»), к этому моменту заработал более $555 млн по всему миру и свыше ¥34 млрд в Японии, став абсолютным чемпионом отрасли. Режиссер фильма — Харуо СотодзакиСтальной алхимик: Братство»). Вдобавок генеральный директор Crunchyroll планирует вскоре развернуть целую кампанию, чтобы фильм выдвинули на «Оскар» и другие престижные награды. «Резе», продолжение хайпового сериала MAPPAМагическая битва»), собрала за первые дни ¥1,25 миллиарда (мировой прокат обеспечит Sony Pictures Entertainment). Постановкой занимался Тацуя ЁсихараЧерный клевер»). Наконец, «Стометровка» начальный отрезок марафона прошла скромнее: около ¥102 миллионов за первые три дня, что принесло ей восьмое место в японском бокс-офисе. Это второй полный метр независимого автора Кэндзи ИваидзавыОнгаку: Наш звук»), который работает на собственной студии Rock ’n’ Roll Mountain.

Читать Разбираемся, чем же всех так зацепил «Бесконечный замок»

Первый трейлер аниме «Какой сейчас Тамон?!»


Ромком «Какой сейчас Тамон?!», посвященный отношениям фанатки и айдола, стартует в январе. В дебютном ролике под трек Supernova раскрываются две грани титульного персонажа: угрюмый интроверт и блистательный артист. За производство отвечает студия J.C.STAFFТорадора!», «Сладкий лимонад»).


Тамон Фукухара — звезда группы F/ACE, чей сценический образ сочетает харизму и магнетизм. Только за пределами софитов он превращается в мрачного и неуверенного в себе юношу, которого близкие называют «Дзимэхара» (от слова «дзимэдзимэ» — «унылый, сырой»). Случай сводит его с поклонницей Утагэ Киноситой, которая устраивается к нему домработницей. Впервые увидев айдола «без маски» и узнав о его слабостях, девушка всё равно поддерживает Тамона. Её безусловная преданность отражает суть современной ошикацу-культуры: любить кумира целиком, не разделяя на «сцену» и «закулисье». Утагэ говорит голосом Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона»), Тамона в обеих ипостасях озвучивает Какэру Хатано (учитель из «Моно»).

Читать «Мед и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин той же студии

Первый ролик новой антологии «Звездные войны: Видения»


Официальный сайт Star Wars представил трейлер третьей части альманаха «Звездные войны: Видения», запущенного в 2021-м. Премьера состоится на Disney+ 29 октября. Отдельно развивается и новое направлениеVisions Presents, где истории из антологии станут мини-сериалами. Первый в очереди — «Девятый джедай»: режиссер Кэндзи Камияма выступает постановщиком и куратором сценария.


В новом сезоне покажут девять короткометражек:

🌌 «Дуэль: Расплата» (The Duel: Payback). Ронин сталкивается с величайшим врагом — одержимым жаждой мести отступником-джедаем. Студии Kamikaze DougaБэтмен-ниндзя») и ANIMAСтрана песков»), режиссер Таканобу МидзуноЯпонская выставка анимации»).

🌌 «Песнь четырех крыльев» (The Song of Four Wings). Принцесса-бунтарка защищает ребенка от Империи на заснеженной планете. Студия Project Studio Q, режиссер Хироясу Кобаяси (продюсер «Эпохи Водолея»).

🌌 «Девятый джедай: Ребенок надежды» (The Ninth Jedi: Child of Hope). Спасаясь от охотников, Кара оказывается на заброшенном корабле под присмотром загадочного дроида. Студия Production I.GПсихопаспорт»), режиссер Наоёси СиотаниКровь+»).

🌌 «Охотники за головами» (The Bounty Hunters). Наемница берется за сомнительное задание промышленника, что приводит к неожиданным последствиям. Студия WitАтака титанов»), режиссер Дзюнъити ЯмамотоЛетнее время»).

🌌 «Сокровище Юко» (Yuko’s Treasure). Сирота и мальчишка с улицы отправляются спасать дроида-опекуна и искать давно потерянное сокровище. Студия Kinema CitrusБаракамон»), режиссер Масаки ТатибанаПринцесса-шпионка»).

🌌 «Заблудшие» (The Lost Ones). Помогая беженцам, героиня-инкогнито сталкивается с призраками прошлого, когда её корабль перехватывает Империя. Студия Kinema Citrus, режиссер Хитоси ХагаСозданный в Бездне»).

🌌 «Контрабандистка» (The Smuggler). История юной искательницы легкой наживы, обладающей дерзостью и шармом а-ля Хан Соло. Студия TRIGGERКиберпанк: Бегущие по краю»), режиссер Масахико ОцукаГуррен-Лаганн»).

🌌 «Райская птица» (The Bird of Paradise). Ослепший в бою падаван проходит духовные испытания, чтобы устоять перед соблазном Темной стороны. Студия Polygon PicturesПолулюди»), режиссер Тадахиро ЁсихираГодзилла: Планета чудовищ»).

🌌 «Черный» (Black). Психоделическая битва прошлого и настоящего, света и тьмы разворачивается в сознании солдата Империи. Студия David productionНежить и Неудача»), режиссер Синъя ОхираПинг-понг»).

Читать «Гандам: Железнокровные сироты» — аниме о последствиях звездных войн

С осени «Япония — страна кошек»


Ёнкома Ритэ Нэкоха «Две тысячи двухсотый год: Япония — страна кошек» воплотится в аниме. Премьера состоится 7 октября. За производство отвечают студии Imagica InfosМагическая ремесленница Далия не унывает!») и ImageworksВозмездие раненой святой»). Финальную композицию специально для проекта написала и исполнила Ика Мацуяма. Одновременно с релизом стартует коллаборация с мобильными приложениями Pay Crane Medal Game и Soltia: в период акции герои истории появятся в иконках и отдельных игровых сценах.

Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» за «Оскаром», «Берсерк» на столе, а Death Stranding в кино

В недалеком будущем, где кошки научились говорить, учиться и работать, старшеклассница Мугисима и её питомец Сора живут бок о бок с «очеловечившимися» усатыми соседями. Их повседневные истории посвящены дружбе, заботе и юмору в необычной стране, где люди и кошки существуют на равных. Девушку и её кота озвучивают Адзуcа Аой (Энигма в сериале «Моя геройская академия: Вне закона») и Адзуcа Тадокоро (Люцилия Мальборо в «Вайолет Эвергарден»). Особое участие принимает Дзюнъя Асада — для него это одна из первых значимых работ в анимации: он читает закадровый текст и дарит голоса множеству второстепенных персонажей.

Читать «Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки
Бонус: 7 октября стартует краудфандинг настольной игры по манге Кэнтаро Миуры «Берсерк». Разработчик Monolith Board Games выпустил трейлер с демонстрацией механик и миниатюр. Проект охватывает арку «Сокол тысячелетней империи» и рассчитан от одного до пяти игроков. Каждая партия длится около полутора часов, а управление героями строится на картах действий, которые открывают специальные умения и эффекты, но чрезмерное их использование приводит к усталости и падению характеристик.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с легендарной певицей «Евангелиона» или про историю и главные хиты студии MAPPA.
