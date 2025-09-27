Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем»

Гран-при имени Валерия Приемыхова XXIII международного фестиваля кино и театра «Амурская осень» удостоена китайская картина Чжан Гуоли «Незнакомцы, которых мы встречаем». Лучшим режиссером также признан представитель Поднебесной — постановщик ленты «По течению» Чарльз Ху. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Лучшим спектаклем в театральном конкурсе была признана постановка Аси Соловьевой «Мурлин Мурло». Приз зрительский симпатий достался «Божественной комедии» Якова Ломкина. Победителей впервые выбирало зрительское жюри. В конкурсе участвовало шесть спектаклей.
На фестивале также вручили общественные награды. Джаник Файзиев получил Приз Губернатора «За личный вклад в развитие отечественного кинематографа», коллектив Театра на Юго-Западе и фильм Вероники Пономаревой-Коржевской «Где ты?» — Приз Президента фестиваля, Александр Адабашьян — Приз фестиваля «Евразия-Кинофест», Ольга Тумайкина — Приз администрации города Свободный «За вклад в комедию», Владислав Шкляев-Корсунский — Спецприз – в Год защитника Отечества – «За личное участие в специальной военной операции», а дизайнер фестиваля Алексей Буланов — Приз исполнительной дирекции фестиваля «За преданность фестивалю». Приз прессы «За глубокое и проникновенное исследование жизни человека» достался аргентинской ленте Кристиана Саласа «Лестница Лули». Призом гильдии киноведов и кинокритиков СК России «За образность и деликатность в обращении к социальной теме» отмечен «Дежурный врач» иранского режиссера Судабе Камрани.
фото: пресс-служба фестиваля
Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов, директором – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, а программным директором – режиссер и сценарист Александра Жукова. Смотр проходит на всех площадках Благовещенска и Амурской области. В этом году фестивальные площадки посетило более 17 тысяч зрителей, а гостей было свыше 400 человек. Публике представили более 70 фильмов во всех программах. В двух международных конкурсах участвовали 34 картины: десять полнометражных и 24 короткометражных.
