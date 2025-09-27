Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем»

27 сентября
2025 год

Новости кино >>
27 сентября 2025
Гран-при имени Валерия Приемыхова XXIII международного фестиваля кино и театра «Амурская осень» удостоена китайская картина Чжан Гуоли «Незнакомцы, которых мы встречаем». Лучшим режиссером также признан представитель Поднебесной — постановщик ленты «По течению» Чарльз Ху. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем»
фото: пресс-служба фестиваля

За лучшую мужскую роль в полнометражном конкурсе отмечен Ержан Нурымбет, сыгравший в казахском фильме «Ароматное сердце» Максима Кодарова. Среди актрис победила Айсанат Эдигеева, создавшая запоминающийся образ в киргизской ленте Радика Эшимова «Пламя». Карим Лакзаде получил награду за сценарий иранской «Темной материи», а Руслан Рубаев — за операторское мастерство, продемонстрированное в «Охотнике» Заура Цогоева. Полнометражное жюри возглавил дистрибьютор Алексей Рязанцев, в оценке работ ему помогли режиссер Фархат Шарипов из Казахстана, актриса Анна Вартаньян, китайский продюсер Эстер Ли и армянский актер и музыкант Норайр Егян.

Лучшим фильмом короткометражного конкурса стал «№1158» Натальи Акимочкиной. Спецприз «за лучшую режиссуру» вручили Илье Советову, снявшему «Буек», а «за лучшую операторскую работу» — Орчуну Озкылынгу за турецкую картину «Таких вещей в мире не бывает». Диплом жюри «за лучший оригинальный сценарий» достался Алексею Полякову, Кириллу Петрову, Максиму Амельченко и Виталию Боровику за ленту «Волан», а «за успешный дебют» — «Ловушке для птиц» Натальи Казаковой. Председателем короткометражного жюри выступил режиссер, сценарист и продюсер Айбек Дайырбеков из Кыргызстана. В его команду вошли актер Алексей Комашко и французский актер и режиссер Пьер Бурель.

Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем»
фото: пресс-служба фестиваля

Лучшим спектаклем в театральном конкурсе была признана постановка Аси Соловьевой «Мурлин Мурло». Приз зрительский симпатий достался «Божественной комедии» Якова Ломкина. Победителей впервые выбирало зрительское жюри. В конкурсе участвовало шесть спектаклей.

На фестивале также вручили общественные награды. Джаник Файзиев получил Приз Губернатора «За личный вклад в развитие отечественного кинематографа», коллектив Театра на Юго-Западе и фильм Вероники Пономаревой-Коржевской «Где ты?» — Приз Президента фестиваля, Александр Адабашьян — Приз фестиваля «Евразия-Кинофест», Ольга Тумайкина — Приз администрации города Свободный «За вклад в комедию», Владислав Шкляев-Корсунский — Спецприз – в Год защитника Отечества – «За личное участие в специальной военной операции», а дизайнер фестиваля Алексей Буланов — Приз исполнительной дирекции фестиваля «За преданность фестивалю». Приз прессы «За глубокое и проникновенное исследование жизни человека» достался аргентинской ленте Кристиана Саласа «Лестница Лули». Призом гильдии киноведов и кинокритиков СК России «За образность и деликатность в обращении к социальной теме» отмечен «Дежурный врач» иранского режиссера Судабе Камрани.

Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем»
фото: пресс-служба фестиваля

Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов, директором – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, а программным директором – режиссер и сценарист Александра Жукова. Смотр проходит на всех площадках Благовещенска и Амурской области. В этом году фестивальные площадки посетило более 17 тысяч зрителей, а гостей было свыше 400 человек. Публике представили более 70 фильмов во всех программах. В двух международных конкурсах участвовали 34 картины: десять полнометражных и 24 короткометражных.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлена программа XXIII Международного фестиваля кино и театра «Амурская осень»
Индийский фильм «Непреклонная девушка» получил гран-при фестиваля «Амурская осень»
Международный фестиваль кино и театра «Амурская Осень» представит 35 фильмов из 19 стран
Картина «Агата и сыск. Выгодный риск» получила гран-при фестиваля «Амурская осень»
Дарья Мороз и Марина Александрова объявлены лучшими театральными актрисами «Амурской осени»
21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу
«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни
Лучшей антрепризой фестиваля «Амурская осень» признана «Пиковая дама» с Алёной Яковлевой
Фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет c 11 по 18 сентября в Благовещенске
Гран-при 19-го фестиваля «Амурская осень» удостоен «Райцентр» Натальи Назаровой
Анна Якунина, Семён Стругачёв и Артур Ваха признаны лучшими театральными актёрами «Амурской осени»
Фильмы Натальи Назаровой, Антона Бильжо и Влада Фурмана включены в полнометражный конкурс «Амурской осени»
Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»
Эхо «Амурской Осени» раздастся в Москве
Картина Александра Цоя «Когда она приходит» удостоена Гран-При «Амурской осени» и приза за режиссуру
Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан спектакль «Когда ангелы шутят»
Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени»
Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна»
Поиск по меткам
Амурская осень
персоны
Александр АдабашьянМаксим АмельченкоВиталий БоровикПьер БурельАнна ВартаньянАйбек ДайырбековАлександра ЖуковаНаталья КазаковаМаксим КодаровАлексей КомашкоКарим ЛакзадеЯков ЛомкинСергей НовожиловЕржан НурымбетКирилл Петров (III)Алексей Поляков (II)Вероника Пономарева-КоржевскаяВалерий ПриёмыховАлексей РязанцевОльга ТумайкинаДжаник ФайзиевЗаур ЦогоевФархат ШариповВладислав Шкляев-Корсунский
фильмы
Ароматное сердцеБуекВоланГде ты?ОхотникТёмная материя
театры
Московский театр на Юго-Западе

фотографии >>
Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем» фотографии
Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем» фотографии
Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем» фотографии
Лучшим фильмом фестиваля «Амурская осень» признана китайская картина «Незнакомцы, которых мы встречаем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.

День рождения >>

Илья Алексеев
Анна Ардова
Анфиса Вистингаузен
Александр Галибин
Андрей Казаков
Максим Линников
Сергей Лукьянов
Александр Новин
Наталья Шамина
Жан-Марк Барр
Рошди Зем
Анхелика Мария
Эй Мартинес
Гвинет Пэлтроу
Кристофер Тернер
Мария Шрадер
все родившиеся 27 сентября >>

Афиша кино >>

Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram