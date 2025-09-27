Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Варвара Верховых, Прохор Дубравин и Никита Лобанов заключили «Любовную сделку»

27 сентября
2025 год

Новости кино >>
27 сентября 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Любовная сделка». Главные роли в мини-сериале исполнили Варвара Верховых, Прохор Дубравин, Никита Лобанов и Иван Сапфиров, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

По сюжету Катя и Сергей мечтают о совместном будущем, но она даже не подозревает, что ее жизнь станет разменной монетой. Когда Сергей попадает в долговую яму, он «отдает» Екатерину в обмен на прощение долга. После предательства жениха героиня возвращается к отцу в родной поселок. Неожиданно рядом оказывается человек, которого она совсем не ждала – богатый бизнесмен Плотников. Когда-то она отказала ему ради Сергея, а теперь именно он помогает ей в трудный момент и завоевывает ее доверие. Екатерина становится его женой и, кажется, обретает долгожданную стабильность. Но идиллия длится до тех пор, пока не возвращается Сергей с шокирующим для всех признанием. Екатерине предстоит разобраться, кто из мужчин лгал, а кто – действительно ее любит. По словам Прохора Дубравина, «Дмитрий – деловой человек, привыкший добиваться своего любой ценой. Порой он доставляет окружающим немало проблем, но его это не волнует: цель для него всегда стоит на первом месте. В нашем проекте показана житейская ситуация, но преподнесена она нестандартно. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за ее развитием и тем, как поведет себя мой герой».

Любовная сделка (2025)
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«В Сергее сочетаются и сильные, и слабые стороны. Он идет напролом к своей цели, порой не задумываясь о последствиях. В начале истории он искренний и открытый, но обстоятельства вынуждают его надеть маску и притворяться. В нем нет злобы, но накопленные обиды постепенно начинают завладевать им и управлять его поступками. Сюжет сериала узнаваем для зрителя. Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями в жизни, и, возможно, просмотр этой истории поможет кому-то избежать ошибок героев», — считает Никита Лобанов.

В сериале также смыграли Марианна Васильева, Владислав Погиба, Юрий Голубцов, Анастасия Воевода и Евгения Шипова. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Спешилов и художник-постановщик Екатерина Кузьменкова, а за музыку — композитор Алексей Артишевский. «Я бы выделила в Татьяне три главные черты – оптимизм, целеустремленность и умение сочувствовать. Эти качества делают ее живой и понятной зрителю: она не идеальна, может ошибаться, но именно человечность и способность поддерживать других делают ее интересной. История проекта напоминает нам, что каждый способен совершить ошибку, но важно уметь ее признать и быть честным прежде всего с самим собой. Тогда даже из самой сложной ситуации можно выйти достойно, сохранив шанс на счастливый исход», — говорит Марианна Васильева.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Angelika77   27.09.2025 - 20:16
Ну кого ж играть Дубравину, кроме как не добренького порядочного бизнесмена, готового прийти на помощь любимой женщине в любую минуту? Скучно и предсказуемо. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   27.09.2025 - 20:05
Перестал читать тексты. Глянул кто в главных и двигаюсь дальше. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»
Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк попали в «Сады слез»
Алексей Барабаш сыграл в мелодраме «Заново о нас»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Алексей АртишевскийМарианна ВасильеваВарвара ВерховыхАнастасия ВоеводаЮрий ГолубцовПрохор ДубравинНикита ЛобановДмитрий ПантелеевВладислав ПогибаИван СапфировЕвгений СпешиловЕвгения Шипова
фильмы
Любовная сделка

фотографии >>
"Любовная сделка" (2025)
"Любовная сделка" (2025)
"Любовная сделка" (2025)
"Любовная сделка" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.
Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Влад Коноплёв
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Реджи Баннистер
Вирджиния Брюс
Наташа Грегсон Вагнер
Милен Демонжо
Закари Ливай
Стив Форрест
Анита Экберг
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram