Варвара Верховых, Прохор Дубравин и Никита Лобанов заключили «Любовную сделку»

По сюжету Катя и Сергей мечтают о совместном будущем, но она даже не подозревает, что ее жизнь станет разменной монетой. Когда Сергей попадает в долговую яму, он «отдает» Екатерину в обмен на прощение долга. После предательства жениха героиня возвращается к отцу в родной поселок. Неожиданно рядом оказывается человек, которого она совсем не ждала – богатый бизнесмен Плотников. Когда-то она отказала ему ради Сергея, а теперь именно он помогает ей в трудный момент и завоевывает ее доверие. Екатерина становится его женой и, кажется, обретает долгожданную стабильность. Но идиллия длится до тех пор, пока не возвращается Сергей с шокирующим для всех признанием. Екатерине предстоит разобраться, кто из мужчин лгал, а кто – действительно ее любит. По словам Прохора Дубравина, «Дмитрий – деловой человек, привыкший добиваться своего любой ценой. Порой он доставляет окружающим немало проблем, но его это не волнует: цель для него всегда стоит на первом месте. В нашем проекте показана житейская ситуация, но преподнесена она нестандартно. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за ее развитием и тем, как поведет себя мой герой».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«В Сергее сочетаются и сильные, и слабые стороны. Он идет напролом к своей цели, порой не задумываясь о последствиях. В начале истории он искренний и открытый, но обстоятельства вынуждают его надеть маску и притворяться. В нем нет злобы, но накопленные обиды постепенно начинают завладевать им и управлять его поступками. Сюжет сериала узнаваем для зрителя. Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями в жизни, и, возможно, просмотр этой истории поможет кому-то избежать ошибок героев», — считает Никита Лобанов.
В сериале также смыграли Марианна Васильева, Владислав Погиба, Юрий Голубцов, Анастасия Воевода и Евгения Шипова. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Спешилов и художник-постановщик Екатерина Кузьменкова, а за музыку — композитор Алексей Артишевский. «Я бы выделила в Татьяне три главные черты – оптимизм, целеустремленность и умение сочувствовать. Эти качества делают ее живой и понятной зрителю: она не идеальна, может ошибаться, но именно человечность и способность поддерживать других делают ее интересной. История проекта напоминает нам, что каждый способен совершить ошибку, но важно уметь ее признать и быть честным прежде всего с самим собой. Тогда даже из самой сложной ситуации можно выйти достойно, сохранив шанс на счастливый исход», — говорит Марианна Васильева.
