«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась презентация нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина представили более 80 проектов разных жанров и форматов, которые в ближайший год выйдут на платформах и в соцмедиа. Об этом сообщает пресс-служба Института.
По словам Алексея Гореславского, «уже несколько лет ИРИ совместно с индустрией вкладывается в российский контент, который будет интересен и близок людям в нашей стране. И мы видим промежуточный результат: российские сериалы в прошлом сезоне смотрели больше, чем в 2023-2024. В наступающем сезоне 2025-2026 мы прогнозируем, что динамика сохранится и зрители продолжат смотреть отечественные проекты. Сегодня всем нужны национальные герои — и не только исторические, но и живущие среди нас здесь и сейчас. Люди хотят историй о нас самих, с понятными нам ценностями и вопросами, которые волнуют именно наше общество. И это правильно: мы можем создавать что-то достойное и интересное миру только тогда, когда мы интересны сами себе. Именно в этом ключевой посыл нашей работы, проектов, которые выйдут в ближайший год и новых конкурсов, которые мы запускаем».
Стало больше историй о нашей сегодняшней жизни и о тех событиях, которые нас окружают. Среди представленных проектов – детективная комедия «Чудо», медицинская драма «Фуллхаус», спортивная драма «Игра на вылет», «Мой папа – мэр», драмеди «Гордость» о вынужденном союзе непохожих друг на друга героев и ситком «Горизонт событий» в рамках Десятилетия науки и технологий о молодом физике, стоящем перед выбором между научной карьерой и личными отношениями. Несколько проектов посвящено одной из ключевых тем последних лет. Это истории не только про то, что происходило и происходит в зоне конфликта, но и про тех, кто вернулся из зоны боевых действий и начинает новую жизнь. Этим событиям посвящены военные драмы «Свои», «10 историй о любви и смерти», шпионский детектив «Центурия» и драма о военном медике «Марик», который потерял привычную жизнь и вынужден начинать все с сначала.
ИРИ поддерживает большое количество неигрового контента на совершенно разные темы. Они связаны не только с событиями сегодняшнего дня, но и с нашей историей, сложными или малоизученными событиями: «Арт – это Я», «Вирус попсы», «В поисках Андрея Рублева», «Дочь священника» о девушках, ищущих баланс между традицией и современностью, преодолевая сомнения и испытания, докуреалити «Театр под обстрелом» – это репетиционный процесс театральной постановки о том, как жил Донецк с 2014 по 2022 годы, «Народные художественные промыслы» о предметах быта, украшениях и игрушках, ставших частью национального сознания, и мастерах, которые их создают, документальный научпоп «Птички» о путешествии двух орнитологов с мировым именем за своими подопечными к местам их зимовки, «Дорогой Вилли. Настоящая история» о тайном дипломатическом канале между СССР и ФРГ во времена Холодной войны с эксклюзивными интервью участников тех событий, «Теория невероятностей» о природе научпопа и «История России от Петра до Павла» — путешествие в эпоху великих реформ и побед, дворцовых переворотов, масштабных войн и научных открытий.
ИРИ поддержал аудиальный контент. В нем слушатели погружаются в историю без визуала за счет атмосферных спецэффектов, музыки и голосов артистов. Слушателей ожидают новая вариация классического радиоспектакля «Гоголь. Страшные сказки», «Потомокъ» о разгадывании тайн в альтернативной Российской империи XIX века, «Археолог» о поисках древнего города и цикл аудиоспектаклей от Mash «Аудиодрама – Прослушка», который открывает малоизвестные страницы истории, разыгрывая реальные диалоги, изменившие мир, но не записанные на видео. В конкурсе на создание молодежного контента ИРИ выделил направление веб-сериалов. Это проекты на актуальные для молодежи темы, которые выходят в социальных сетях и на видеохостингах: «Глазами младенца», «Холодец-молодец», «Участковый Саша», «Дидюшкино Live», «Курицы vs Коровы» о преображении птицефермы в IT-стартап и комедийный сериал «Тест» о страхах родительства.
По сложившейся традиции институт поддерживает большое количество проектов в блогосфере. Это реалити-шоу «Цивилизация», в котором участники отказываются от привычных благ и уезжают в суровые условия, чтобы проверить себя на прочность, «Ой, мамочки» — продолжение проекта «Папаши» — на этот раз известные и не очень мамы на своем примере докажут, что быть родителем — классно, «ДедСад. 2 сезон» о взаимоотношениях подростков и старшего поколения, шоу «Владимироярд», в котором популярный блогер Глент вместе с командой школьников проходят несколько квестов в реальных локациях Владимиро-Суздальского музея, реалити-шоу «Монастыринг» о жизни действующего монастыря глазами блогеров-миллионников и «Возрождение 2» о людях, для которых возрождение Донбасса в составе России стало смыслом и содержанием жизни. Мультиформатный контент будет представлен проектами «Репортаж-2035», где группа специалистов пытается представить себе те очертания, которые примет мир через десять лет, «Не может быть! или приключения Забавы» о сельском хозяйстве и развитии технологий в этой сфере, «Ребята возвращаются» об истории бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, «Тактическая медицина» о врачах, фельдшерах и медсестрах, работающих на передовой, «Фортлайн» – путеводитель для тех, кто столкнулся с онкологическими заболеваниями, и «Красная кнопка» о том, как надзорные органы работают с бизнесом.
Публике также представили восемь игр для ПК и мобильных устройств, которые создаются при поддержке ИРИ. Для персональных компьютеров — мультиплеерные гонки на грузовиках по России «Командиры бездорожья», первый российский гоночный симулятор дронов «СПЛИТ», продолжение нашумевшей исторической игры «Смута» «Земский собор», выполненное в духе шпионского детектива, дополнение «Море пиратов» к популярной тактической игре «Спарта 2035» о спецотряде «Спарта» и иммерсивный исторический проект «Дорога Жизни», посвященный подвигу водителей блокадного Ленинграда. В число мобильных проектов вошли детские игры по популярным мультипликационным сериям: «Три кота. Большое путешествие» и «Три богатыря. Арена приключений», а также мобильный изометрический шутер для взрослых «Битва за своих», где игроки возьмут на себя роль ополченца Ильи Зорина.
