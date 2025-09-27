Кино-Театр.Ру
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон

27 сентября
2025 год

27 сентября 2025
В московском кинотеатре «Художественный» состоялась презентация нового сезона Института развития интернета. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина представили более 80 проектов разных жанров и форматов, которые в ближайший год выйдут на платформах и в соцмедиа. Об этом сообщает пресс-служба Института.

«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
фото: пресс-служба ИРИ

По словам Алексея Гореславского, «уже несколько лет ИРИ совместно с индустрией вкладывается в российский контент, который будет интересен и близок людям в нашей стране. И мы видим промежуточный результат: российские сериалы в прошлом сезоне смотрели больше, чем в 2023-2024. В наступающем сезоне 2025-2026 мы прогнозируем, что динамика сохранится и зрители продолжат смотреть отечественные проекты. Сегодня всем нужны национальные герои — и не только исторические, но и живущие среди нас здесь и сейчас. Люди хотят историй о нас самих, с понятными нам ценностями и вопросами, которые волнуют именно наше общество. И это правильно: мы можем создавать что-то достойное и интересное миру только тогда, когда мы интересны сами себе. Именно в этом ключевой посыл нашей работы, проектов, которые выйдут в ближайший год и новых конкурсов, которые мы запускаем».

Гостями презентации стали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства, директор Дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, генеральный продюсер НТВ, председатель Продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, генпродюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов, заместитель гендиректора по контенту Wink Александр Косарим, генпродюсер Premier и Rutube Давид Кочаров, креативный директор KION Илья Бурец, руководитель Плюс Студии и продюсерского центра Яндекса Михаил Китаев, генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, режиссеры Карен Оганесян, Дмитрий Тюрин, Илья Учитель, оператор и режиссер Юрий Коробейников, продюсеры Сергей Бондарчук, Рената Пиотровски, Нелли Яралова, Полина Иванова, Теймур Джафаров, Давид Ткебучава, актеры Павел Ворожцов, Александр Голубев, Федор Лавров, Ирина Пегова, Ника Здорик, Вильма Кутавичюте, Владимир Канухин, Александар Радойичич, Сергей Марин, Денис Власенко, Мария Лисовая, Виктория Маслова, Полина Айнутдинова, Лукерья Ильяшенко, Янина Студилина, телеведущая Юлия Барановская, блогер Саша Стоун и другие.

«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
фото: пресс-служба ИРИ

На презентации представили историческую драму «Константинополь» и музыкальную драму «Ландыши. Вторая весна» – продолжение «Ландышей». ИРИ поддерживает сериалы, отвечающие трендам на интерес к фантастике, — «Трудно быть богом» и «Полдень» по произведениям братьев Стругацких, а также фэнтези под рабочим названием «Молодая Яга».

Стало больше историй о нашей сегодняшней жизни и о тех событиях, которые нас окружают. Среди представленных проектов – детективная комедия «Чудо», медицинская драма «Фуллхаус», спортивная драма «Игра на вылет», «Мой папа – мэр», драмеди «Гордость» о вынужденном союзе непохожих друг на друга героев и ситком «Горизонт событий» в рамках Десятилетия науки и технологий о молодом физике, стоящем перед выбором между научной карьерой и личными отношениями. Несколько проектов посвящено одной из ключевых тем последних лет. Это истории не только про то, что происходило и происходит в зоне конфликта, но и про тех, кто вернулся из зоны боевых действий и начинает новую жизнь. Этим событиям посвящены военные драмы «Свои», «10 историй о любви и смерти», шпионский детектив «Центурия» и драма о военном медике «Марик», который потерял привычную жизнь и вынужден начинать все с сначала.

«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
фото: пресс-служба ИРИ

Не забыл институт и про исторические сериалы. В новом сезоне выйдут «Князь Андрей», «Царь ночи», «Новороссия. Потемкин» и «Околоточный». В линейке исторических ретро-проектов ИРИ две полноценные саги: историческая драма «Порода» и драмеди «Время Счастливых». Историческая остросюжетная шпионская драма «Берлинская жара» уже доступна к просмотру, на подходе — криминальная драма «Айда!» и политический детектив «Дорогой Вилли».

Особое внимание по-прежнему уделяется детско-подростковой аудитории. Среди поддержанных – продолжение популярного детского детектива «Любопытная Варвара. Второй сезон», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка», мультсериалы «Герои Арктики» и «Как хитрый лес с зайцами урожай делил», детский образовательный проект «Каникулы Светофоровых», сериал «Невский. Владычица морская» о новых приключениях уже полюбившихся героев в стилистике анимэ и приключение великого поэта во время его «кавказского периода» в проекте «Пушкин и… Кавказ». В этом году ИРИ также запустил отдельный конкурс на создание детского контента.

«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
фото: пресс-служба ИРИ

ИРИ поддерживает большое количество неигрового контента на совершенно разные темы. Они связаны не только с событиями сегодняшнего дня, но и с нашей историей, сложными или малоизученными событиями: «Арт – это Я», «Вирус попсы», «В поисках Андрея Рублева», «Дочь священника» о девушках, ищущих баланс между традицией и современностью, преодолевая сомнения и испытания, докуреалити «Театр под обстрелом» – это репетиционный процесс театральной постановки о том, как жил Донецк с 2014 по 2022 годы, «Народные художественные промыслы» о предметах быта, украшениях и игрушках, ставших частью национального сознания, и мастерах, которые их создают, документальный научпоп «Птички» о путешествии двух орнитологов с мировым именем за своими подопечными к местам их зимовки, «Дорогой Вилли. Настоящая история» о тайном дипломатическом канале между СССР и ФРГ во времена Холодной войны с эксклюзивными интервью участников тех событий, «Теория невероятностей» о природе научпопа и «История России от Петра до Павла» — путешествие в эпоху великих реформ и побед, дворцовых переворотов, масштабных войн и научных открытий.

ИРИ поддержал аудиальный контент. В нем слушатели погружаются в историю без визуала за счет атмосферных спецэффектов, музыки и голосов артистов. Слушателей ожидают новая вариация классического радиоспектакля «Гоголь. Страшные сказки», «Потомокъ» о разгадывании тайн в альтернативной Российской империи XIX века, «Археолог» о поисках древнего города и цикл аудиоспектаклей от Mash «Аудиодрама – Прослушка», который открывает малоизвестные страницы истории, разыгрывая реальные диалоги, изменившие мир, но не записанные на видео. В конкурсе на создание молодежного контента ИРИ выделил направление веб-сериалов. Это проекты на актуальные для молодежи темы, которые выходят в социальных сетях и на видеохостингах: «Глазами младенца», «Холодец-молодец», «Участковый Саша», «Дидюшкино Live», «Курицы vs Коровы» о преображении птицефермы в IT-стартап и комедийный сериал «Тест» о страхах родительства.

«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
фото: пресс-служба ИРИ

По сложившейся традиции институт поддерживает большое количество проектов в блогосфере. Это реалити-шоу «Цивилизация», в котором участники отказываются от привычных благ и уезжают в суровые условия, чтобы проверить себя на прочность, «Ой, мамочки» — продолжение проекта «Папаши» — на этот раз известные и не очень мамы на своем примере докажут, что быть родителем — классно, «ДедСад. 2 сезон» о взаимоотношениях подростков и старшего поколения, шоу «Владимироярд», в котором популярный блогер Глент вместе с командой школьников проходят несколько квестов в реальных локациях Владимиро-Суздальского музея, реалити-шоу «Монастыринг» о жизни действующего монастыря глазами блогеров-миллионников и «Возрождение 2» о людях, для которых возрождение Донбасса в составе России стало смыслом и содержанием жизни. Мультиформатный контент будет представлен проектами «Репортаж-2035», где группа специалистов пытается представить себе те очертания, которые примет мир через десять лет, «Не может быть! или приключения Забавы» о сельском хозяйстве и развитии технологий в этой сфере, «Ребята возвращаются» об истории бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, «Тактическая медицина» о врачах, фельдшерах и медсестрах, работающих на передовой, «Фортлайн» – путеводитель для тех, кто столкнулся с онкологическими заболеваниями, и «Красная кнопка» о том, как надзорные органы работают с бизнесом.

Публике также представили восемь игр для ПК и мобильных устройств, которые создаются при поддержке ИРИ. Для персональных компьютеров — мультиплеерные гонки на грузовиках по России «Командиры бездорожья», первый российский гоночный симулятор дронов «СПЛИТ», продолжение нашумевшей исторической игры «Смута» «Земский собор», выполненное в духе шпионского детектива, дополнение «Море пиратов» к популярной тактической игре «Спарта 2035» о спецотряде «Спарта» и иммерсивный исторический проект «Дорога Жизни», посвященный подвигу водителей блокадного Ленинграда. В число мобильных проектов вошли детские игры по популярным мультипликационным сериям: «Три кота. Большое путешествие» и «Три богатыря. Арена приключений», а также мобильный изометрический шутер для взрослых «Битва за своих», где игроки возьмут на себя роль ополченца Ильи Зорина.
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.09.2025 - 16:16
Многие из озвученных и поддержаных «ИРИ» проектов заинтересовали. Ждем. Будем их посмотреть. ... О, +, так же и у меня на ознакомление ушло, но прочтение данной статьи о планах «ИРИ» на новый сезон/год... читать далее>>
№ 1
Angelika77   27.09.2025 - 20:13
Сколько шло само мероприятие? У меня на прочтение этой статьи ушло не мало времени. Спасибо за подробности. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
