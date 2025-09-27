«Оборотень в погонах» Александр Обласов попадет в Чистилище

«"Жора в огне" — проект дерзкий, необычный и по-настоящему киноманский. Каждая серия сделана с любовью к кино — будь то нуар, вестерн или киберпанк. Но за этой игрой в стилистику скрывается самое важное — человеческая история. Зритель не просто увидит жанровые эксперименты, он проживет вместе с героем его ошибки, боль и попытку искупить вину. Это кино о том, что у каждого из нас есть своя видеотека воспоминаний — и рано или поздно её приходится пересмотреть до конца», — рассказал режиссер Рустам Мосафир.
По сюжету, Жора (Обласов) был хорошим мальчиком: опрятным, вежливым, помогал старшим. В видеосалоне соседа Леонидыча, что процветал в подвале овощного магазина, главный герой каллиграфическим почерком подписывал кассеты и подметал полы. А за свою помощь получал полный доступ к просмотру пиратских шедевров. Идеальный был ребенок, пока однажды Жоре не сказали: «Нет». На рынке у ДК Горбунова, мальчик увидел новинку из Азии — приставку Sega. Попытался даже уговорить Леонидыча поменять видеопроигрыватель на приставку, но услышал дружелюбное: «Нет». И этот отказ привел к смерти Леонидыча и аресту отца. После этого Жора уже ни у кого ничего не спрашивал. Брал от жизни все. И про запас. Желания довели его до звания майора МВД. Жора стал «оборотнем в погонах» и слово «Нет» вообще перестало существовать. Но судьба решила иначе. «Хороший мальчик Жора» попадает после своего очередного схематоза в аварию. А из нее — в кому. И вот-вот — летальный исход, и вечные муки. Судьба говорит пока «Нет». И дает Жоре шанс вернуться к жизни и стать Человеком. Для этого ему в Чистилище придется пройти девять кругов испытаний и каждый такой круг — это полицейский детектив, где Жора теперь главный герой и хороший коп, ведь в детстве он мечтал стать именно таким.
«Мой герой проходит испытания своего мировоззрения, того, как оно соответствует обществу, в котором он живет и работает. Происходит трансформация возможности исправиться и стать лучшей версией себя, когда герой оказывается в придуманных кино-реальностях. Способствует этому и линия антагониста, разгадав и обезвредив которую, герой Жора перерождается, обретая понимание истинных ценностей человека», — прокомментировал Александр Обласов.
Герой совершит путешествие не только по географическим локациям, но во времени и по вымышленным сюжетам классиков детективов мирового кинематографа. Для съемок таких несуществующих локаций будет применена технология Virtual Production. Не менее 60% всей картины будет снято в павильоне студии XOVP на территории «Москино». На данный момент уже разработано и отснято несколько локаций: салун, китайский переулок с неоновыми вывесками, Бруклинский мост и подмосковный железнодорожный переезд. «Решение о съемке переезда было принято буквально в момент старта съемок с минимальным количеством времени на подготовку, оно не вполне типично для технологии Virtual Production, но полностью оправдало себя», — поделился продюсер сериала Виктор Страшнов.
«Для нас "Жора в огне" — проект безусловно особенный. Это новый вызов нашей технологии Virtual Production. Для меня, как совладельца студии виртуального продакшена он важен, с производственной точки зрения: наглядно продемонстрировать максимальные возможности технологии в творчестве, в создании виртуальных локаций, в экономике кинопроизводства. Имея возможность снимать значительную часть сцен в Virtual Production, мы сокращаем количество смен не менее, чем на 20%, оптимизируем бюджет на создание художественных исторических, сложнодоступных и несуществующих локаций на 60%, экономим более двух месяцев на этапе постпродакшена в работе VFX. А еще — повышаем уровень комфорта съемок, как мы считаем — на 100%, но фактически на 60%, так как иногда в павильоне бывает "жарко"», — говорит сооснователь студии XOVP Андрей Гуркин, выступающий генеральным продюсером и оператором сериала.
Релиз запланирован на осень 2026 года. Для генерального продюсера сериала Александра Голубева, «"Жора в огне" — это огромный мир детства и юношества. Это возможность попасть в мои любимые фильмы и киножанры, которые привили мне любовь к кинематографу в целом. Воссоздать ту энергию и магию через путешествия нашего героя — это волшебная задача, которой мы все увлечены! Главная часть нашего путешествия — это трансформация героя, его искупление, которое является обязательной частью его пути. Мы будем наблюдать за возрождением человека! Это очень интересный вызов для нас и захватывающий мир для зрителей практически любого возраста».
