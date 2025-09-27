Обнародовано имя исполнителя роли Росомахи

Прошедший на днях State of Play
поставил жирную точку в вопросе, кто же подарит свой голос Росомахе в грядущей игре Marvel's Wolverine.
Информация, просочившаяся в сеть благодаря громкой утечке, случившейся в декабре 2023 года, подтвердилась. Логана сыграет звезда сериала «Спартак: Кровь и песок
» Лиам Макинтайр
.
«Станьте живым оружием. В поисках ответов на вопросы о своем прошлом Росомаха готов на все – брутальные бои когтями, неистовую ярость и неустанную решимость, чтобы раскрыть тайну того человека, которым он был», —
говорится в описании под геймплейным трейлером приключенческого боевика.
Marvel's Wolverine разрабатывает совместно с Marvel Games и Sony Interactive Entertainment студия Insomniac Games, подарившая геймерам серию Marvel's Spider-Man. Игра выйдет на консоли PlayStation 5 осенью 2026 года.
