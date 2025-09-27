Кино-Театр.Ру
Обнародовано имя исполнителя роли Росомахи

27 сентября
2025 год

27 сентября 2025
Прошедший на днях State of Play поставил жирную точку в вопросе, кто же подарит свой голос Росомахе в грядущей игре Marvel's Wolverine.


Информация, просочившаяся в сеть благодаря громкой утечке, случившейся в декабре 2023 года, подтвердилась. Логана сыграет звезда сериала «Спартак: Кровь и песок» Лиам Макинтайр.

«Станьте живым оружием. В поисках ответов на вопросы о своем прошлом Росомаха готов на все – брутальные бои когтями, неистовую ярость и неустанную решимость, чтобы раскрыть тайну того человека, которым он был», — говорится в описании под геймплейным трейлером приключенческого боевика.

Обнародовано имя исполнителя роли Росомахи
фото: gamesradar.com

Marvel's Wolverine разрабатывает совместно с Marvel Games и Sony Interactive Entertainment студия Insomniac Games, подарившая геймерам серию Marvel's Spider-Man. Игра выйдет на консоли PlayStation 5 осенью 2026 года.
№ 5
Тульский парень   30.09.2025 - 20:29
Не сильно важная инфа, чисто для геймеров, но и им до лампочки кто говорит чьим голосом. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   30.09.2025 - 20:16
... Не во всех и не везде. Бывает выходят такие новинки, что по ним и не скажешь, что графика хорошая, хотя было вложено не мало денег. читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   28.09.2025 - 20:56
... В играх она уже лет 15 такая) читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   28.09.2025 - 20:54
Я поначалу подумала, что это вообще кино, а не игра - на столько вот реалистичная графика получилась. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   27.09.2025 - 19:51
По-настоящему глубоко до лампочки кто подарит голос компьютерному герою. читать далее>>
Всего сообщений: 5
