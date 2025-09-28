Холодная вoйна, Сайлент Хилл и братья Стругацкие: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Бар «Один звонок»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера детективного триллера о таинственном баре, который могут увидеть только те, кому это по-настоящему нужно. У проекта, снятого режиссёром Сергеем Филатовым
(«Урок
»), яркий актёрский ансамбль: Данила Козловский
, Оксана Акиньшина
, Егор Шип
, Кай Гетц
, Александр Ильин-младший
, Леонид Ярмольник
, Иван Макаревич
и другие.
«Бар «Один звонок»
Смотреть онлайн
«Бар «Один звонок»
«На выброс»
В сети появился трейлер трогательной и ироничной истории, созданной признанным российским режиссёром Константином Бронзитом
(«Лунтик. Возвращение домой
»). Это анимационное роуд-муви, где главные герои — вещи, оказавшиеся ненужными, — отправляются в путешествие, полное неожиданностей. Фильм предлагает свежий взгляд на тему потребления и бережного отношения к миру вокруг.
«На выброс»
Смотреть онлайн
«Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита
«Герои Арктики»
Первая серия анимационного сериала о дружбе, отваге и силе единства выйдет на «Кинопоиске» в день работника атомной промышленности. По сюжету российские учёные обнаружили на острове Врангеля криогенный саркофаг с живым мамонтёнком внутри. Находка оказывается в руках алчных бизнесменов, и спасти уникальное существо берутся школьники из российского Благовещенска и китайского Хэйхэ.
«Герои Арктики»
Читать
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
«Мажор в Дубае»
«Кинопоиск» представил трейлер полнометражного продолжения захватывающей истории мажора Игоря Соколовского. Герой Павла Прилучного
отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарёва
и находит новую любовь — девушку-загадку Риту (Линда Лапиньш
), роль которой в этой истории станет понятна ему не сразу. Лента выйдет в кинотеатрах 20 октября.
«Мажор в Дубае»
Читать
«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала
«Есть только МиГ»
Яркая история о мужестве и силе духа, действие которой разворачивается в 1944 году, получила ещё один трейлер. Фильм Александра Жигалкина
расскажет о лётчике-истребителе, который после тяжёлой травмы вновь обретает смысл жизни, обнаружив в лесу обломки истребителя «МиГ». Ведущие роли исполнили Даниил Попов
, София Лопунова
, Владимир Ильин
, Алексей Шевченков
и другие.
«Есть только МиГ»
Читать
МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году
«Князь Андрей»
Многосерийный исторический проект режиссёра Давида Ткебучава
(«Душегубы
») обзавёлся новым тизер-трейлером. Вернувшись из Византии, молодой князь Андрей Боголюбский стремится превратить Суздальскую землю в процветающий центр Руси, но его амбиции и реформы вызывают зависть могущественных соперников. Главные роли сыграли Александр Голубев
, Александр Устюгов
, Аглая Шиловская
и другие.
«Князь Андрей». Тизер-трейлер №2
Смотреть онлайн
«Душегубы» Давида Ткебучава
«Полдень»
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер экранизации романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Под руководством режиссёра Клима Козинского
(«Первый номер
») переместились в 2278 год и показали его в кадре: Юрий Колокольников
, Максим Матвеев
, Леонид Ярмольник и Юлия Снигирь
. По сюжету Максиму Каммереру поручили найти прогрессора, внезапно прервавшего свою миссию на планете Надежда.
«Полдень». Тизер
Смотреть онлайн
«Первый номер» Клима Козинского
«Трофей»
На российские экраны выходит захватывающий эротический триллер с участием Игоря Жижикина
, Ангелины Пахомовой
, Фёдора Гамалея
и Виктора Михайлова
. Главная героиня Лина отправляется на охотничью виллу в Карелии, чтобы провести романтический уикенд с футболистом по имени Макс. Но идиллия прерывается с приездом брата Макса, и девушке приходится бороться за свою жизнь.
«Трофей»
Смотреть онлайн
«Рэмбо» с Игорем Жижикиным
«Дорогой Вилли»
Состоялась премьера трейлера истории о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе: советского генсека Леонида Брежнева (Сергей Маковецкий
) и канцлера ФРГ Вилли Брандта (Кирилл Кяро
). Их контакт, скрытый даже от собственных спецслужб, сыграл ключевую роль в предотвращении ядерной катастрофы в годы Холодной войны. Режиссёром выступил Владимир Щегольков
.
«Дорогой Вилли»
Смотреть онлайн
«Виноград» Владимира Щеголькова
«Константинополь»
«Иви» и НТВ показали тизер-трейлер исторической драмы Сергея Чекалова
. Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко
и Сергей Марин
. Белогвардейский офицер Нератов оказывается в Константинополе, где сталкивается с чуждым и враждебным миром. Одинокий и сломленный, он встаёт во главе русской эмиграции, не щадя ни чужих, ни своих.
«Константинополь»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Горничная»
Этой зимой кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах психологический триллер режиссёра Пола Фейга
. Главные роли в экранизации бестселлера Фриды Макфадден исполнили Сидни Суини
, Аманда Сайфред
, Брэндон Скленар
и Микеле Морроне
. Это история девушки, которая устраивается на работу в дом состоятельной пары, но вскоре понимает, что их тайны пострашнее её собственных.
«Горничная»
Смотреть онлайн
«Простая просьба» Пола Фейга
«Убийство в маленьком городке», 2 сезон
Во втором сезоне детективного сериала страсти в сонном Гибсонсе накаляются. И хотя Кассандра (Кристин Кройк
) и Карл (Россиф Сазерленд
) наконец-то стали близки, их отношениям мешают политические амбиции героини. Карл получает под свою ответственность новые территории, а Кассандре предстоит выдержать давление мэра, которая не готова так просто расстаться с властью.
«Убийство в маленьком городке». 2 сезон
Смотреть онлайн
«Убийство в маленьком городке»
«Возвращение в Сайлент Хилл»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным тизер-трейлером хоррора режиссёра Кристофа Гана
(«Красавица и чудовище
»). Это третья и совершенно новая адаптация культовой видеоигры студии Konami. Фильм вернёт зрителей в таинственный город, куда на поиски своей пропавшей возлюбленной отправляется Джеймс в исполнении Джереми Ирвина
(«Нечисть
»).
«Возвращение в Сайлент Хилл». Тизер-трейлер
Смотреть онлайн
«Нечисть» с Джереми Ирвином
обсуждение >>