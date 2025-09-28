Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Холодная вoйна, Сайлент Хилл и братья Стругацкие: главные трейлеры за неделю

28 сентября
2025 год

Новости кино
28 сентября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Бар «Один звонок»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера детективного триллера о таинственном баре, который могут увидеть только те, кому это по-настоящему нужно. У проекта, снятого режиссёром Сергеем ФилатовымУрок»), яркий актёрский ансамбль: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Александр Ильин-младший, Леонид Ярмольник, Иван Макаревич и другие.

«Бар «Один звонок»

Смотреть онлайн «Бар «Один звонок»

«На выброс»
В сети появился трейлер трогательной и ироничной истории, созданной признанным российским режиссёром Константином БронзитомЛунтик. Возвращение домой»). Это анимационное роуд-муви, где главные герои — вещи, оказавшиеся ненужными, — отправляются в путешествие, полное неожиданностей. Фильм предлагает свежий взгляд на тему потребления и бережного отношения к миру вокруг.

«На выброс»

Смотреть онлайн «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита

«Герои Арктики»
Первая серия анимационного сериала о дружбе, отваге и силе единства выйдет на «Кинопоиске» в день работника атомной промышленности. По сюжету российские учёные обнаружили на острове Врангеля криогенный саркофаг с живым мамонтёнком внутри. Находка оказывается в руках алчных бизнесменов, и спасти уникальное существо берутся школьники из российского Благовещенска и китайского Хэйхэ.

«Герои Арктики»

Читать «Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон

«Мажор в Дубае»
«Кинопоиск» представил трейлер полнометражного продолжения захватывающей истории мажора Игоря Соколовского. Герой Павла Прилучного отправляется в Дубай спасать попавшего в беду друга Ваню в исполнении Павла Чинарёва и находит новую любовь — девушку-загадку Риту (Линда Лапиньш), роль которой в этой истории станет понятна ему не сразу. Лента выйдет в кинотеатрах 20 октября.

«Мажор в Дубае»

Читать «Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

«Есть только МиГ»
Яркая история о мужестве и силе духа, действие которой разворачивается в 1944 году, получила ещё один трейлер. Фильм Александра Жигалкина расскажет о лётчике-истребителе, который после тяжёлой травмы вновь обретает смысл жизни, обнаружив в лесу обломки истребителя «МиГ». Ведущие роли исполнили Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков и другие.

«Есть только МиГ»

Читать МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году

«Князь Андрей»
Многосерийный исторический проект режиссёра Давида ТкебучаваДушегубы») обзавёлся новым тизер-трейлером. Вернувшись из Византии, молодой князь Андрей Боголюбский стремится превратить Суздальскую землю в процветающий центр Руси, но его амбиции и реформы вызывают зависть могущественных соперников. Главные роли сыграли Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская и другие.

«Князь Андрей». Тизер-трейлер №2

Смотреть онлайн «Душегубы» Давида Ткебучава

«Полдень»
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер экранизации романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Под руководством режиссёра Клима КозинскогоПервый номер») переместились в 2278 год и показали его в кадре: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник и Юлия Снигирь. По сюжету Максиму Каммереру поручили найти прогрессора, внезапно прервавшего свою миссию на планете Надежда.

«Полдень». Тизер

Смотреть онлайн «Первый номер» Клима Козинского

«Трофей»
На российские экраны выходит захватывающий эротический триллер с участием Игоря Жижикина, Ангелины Пахомовой, Фёдора Гамалея и Виктора Михайлова. Главная героиня Лина отправляется на охотничью виллу в Карелии, чтобы провести романтический уикенд с футболистом по имени Макс. Но идиллия прерывается с приездом брата Макса, и девушке приходится бороться за свою жизнь.

«Трофей»

Смотреть онлайн «Рэмбо» с Игорем Жижикиным

«Дорогой Вилли»
Состоялась премьера трейлера истории о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе: советского генсека Леонида Брежнева (Сергей Маковецкий) и канцлера ФРГ Вилли Брандта (Кирилл Кяро). Их контакт, скрытый даже от собственных спецслужб, сыграл ключевую роль в предотвращении ядерной катастрофы в годы Холодной войны. Режиссёром выступил Владимир Щегольков.

«Дорогой Вилли»

Смотреть онлайн «Виноград» Владимира Щеголькова

«Константинополь»
«Иви» и НТВ показали тизер-трейлер исторической драмы Сергея Чекалова. Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. Белогвардейский офицер Нератов оказывается в Константинополе, где сталкивается с чуждым и враждебным миром. Одинокий и сломленный, он встаёт во главе русской эмиграции, не щадя ни чужих, ни своих.

«Константинополь»


ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Горничная»
Этой зимой кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах психологический триллер режиссёра Пола Фейга. Главные роли в экранизации бестселлера Фриды Макфадден исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар и Микеле Морроне. Это история девушки, которая устраивается на работу в дом состоятельной пары, но вскоре понимает, что их тайны пострашнее её собственных.

«Горничная»

Смотреть онлайн «Простая просьба» Пола Фейга

«Убийство в маленьком городке», 2 сезон
Во втором сезоне детективного сериала страсти в сонном Гибсонсе накаляются. И хотя Кассандра (Кристин Кройк) и Карл (Россиф Сазерленд) наконец-то стали близки, их отношениям мешают политические амбиции героини. Карл получает под свою ответственность новые территории, а Кассандре предстоит выдержать давление мэра, которая не готова так просто расстаться с властью.

«Убийство в маленьком городке». 2 сезон

Смотреть онлайн «Убийство в маленьком городке»

«Возвращение в Сайлент Хилл»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным тизер-трейлером хоррора режиссёра Кристофа ГанаКрасавица и чудовище»). Это третья и совершенно новая адаптация культовой видеоигры студии Konami. Фильм вернёт зрителей в таинственный город, куда на поиски своей пропавшей возлюбленной отправляется Джеймс в исполнении Джереми ИрвинаНечисть»).

«Возвращение в Сайлент Хилл». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Нечисть» с Джереми Ирвином
№ 4
Тульский парень   30.09.2025 - 19:38
Мне нравятся в разделе Ролики кино, отрывки со старых фильмов. Обожаю. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   29.09.2025 - 20:20
Для детей хорошие мультики, точно не поганые. Для взрослых Сайлент-Хилл номер один. Сериал по сильному фильму и игре. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.09.2025 - 19:19
Думаю все же попробовать и некоторые («На выброс» отметил; «Трофей» (+/-); «Горничная», ну и разумеется Return to Silent Hill) наши глянуть еще. Судя по трейлерам и отсутствия заинтересованности в просмотре... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   28.09.2025 - 18:37
Разве что продолжение Сайлент-Хила можно посмотреть, а из наших "новинок" ничего нет стоящего. читать далее>>
