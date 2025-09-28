«Наш спецназ» отправился в Калининградскую область

В Калининградской области начались съемки выездных спецсерий детектива «Наш спецназ». Всего будет снято четыре фильма по два эпизода каждый: «Эскадрон», «Дом у маяка», «Тайна фройляйн Эльзы» и «Вторая жизнь Калигулы», уточняет пресс-служба Пятого канала.
По сюжету в морском порту Северной столицы задержан опасный преступник. Чтобы раскрыть всю цепочку и захватить банду целиком, «Трефы» отправляются в Калининград. Здесь лучший отряд петербургского СОБРа планирует провести спецоперацию с местными силовиками. Однако в жестокой схватке калининградская группа погибает. Теперь «Трефам» предстоит в одиночку противостоять злоумышленникам. Для конспиративной квартиры бойцам подобрали старинный дом в немецком стиле. «Главные слова, которые хочу сказать о съемках: в Калининграде прекрасно. Я здесь дома! Работать на родной земле очень комфортно и уютно», — отметил Матвей Жизневский, исполнитель роли Дмитрия Колодина (позывной «Ромео»).
фото: пресс-служба Пятого канала
Главные роли в сериале также исполняют Сергей Горобченко, Никита Василевский, Никита Чеканов и Андрей Папанин. По традиции выездных спецсерий в съемках примут участие артисты местных театров. Зрители увидят в кадре красивые локации Калининграда, Светлогорска, Балтийска и поселка Янтарный, который известен во всем мире своей добычей «солнечного» камня. «Я в Калининграде впервые. Здесь замечательные природа и архитектура, которые поразили меня своим великолепием. Очень дружелюбные местные жители. Уверен, что балтийские спецсерии будут интересны зрителям Пятого канала не только острыми сюжетными поворотами и потрясающими видами западного края нашей Родины. Конечно, не обойдется без сюрпризов. Эпизоды в Калининграде будут поистине семейными», — говорит Никита Василевский, исполнитель роли Михаила Пряникова (позывной «Туча»).
С семьей Пряниковых на Балтийском побережье произойдут необычные приключения. Лиза внезапно окажется наследницей скоропостижно умершей дальней родственницы. Однако выяснится, что жена «Тучи» — не единственная претендентка на богатство, и «конкуренты» готовы пойти на крайние меры ради этих денег. В дерзком нападении бандитов на группу «Трефы» тяжелое ранение получит ее снайпер «Отец». В Калининград срочно прилетает его жена Светлана. И когда кажется, что жизни Сергея ничего не угрожает, смертельная опасность настигает и Богатова, и его супругу.
обсуждение >>