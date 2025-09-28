Церемония вручения Второй Дальневосточной кинопремии пройдет в Улан-Удэ

Вторая торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России пройдет в Улан-Удэ 6 октября. Согласно пресс-службе премии, награды лауреатам вручат в Бурятском русском театре.
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии
По словам замглавы Минвостокразвития России Эльвиры Нургалиевой, «Дальневосточная кинопремия и поддержка национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке — это закономерный этап системной работы по формированию полноценной киноиндустрии в макрорегионе. Сегодня в ДФО последовательно выстраивается инфраструктура для развития креативных индустрий и кинопроизводства: действует Дальневосточная кинокомиссия, открыты филиалы ведущих творческих вузов на Сахалине, в Благовещенске и Хабаровске, проводятся грантовые киноконкурсы. Расширяется сеть кинофестивалей и создаются современные площадки для кинопоказов. Наша задача — создать полноценную экосистему, обеспечив поддержку талантливых киногрупп и стимулируя выпуск качественного контента».
В шорт-лист номинантов Дальневосточной кинопремии вошел 21 проект из восьми дальневосточных субъектов (среди них Республика Саха (Якутия), Хабаровский, Камчатский, Забайкальский и Приморский края, Республика Бурятия, Сахалинская область, Чукотский автономный округ). Впервые на соискание наград претендуют короткометражные и анимационные фильмы. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии. Гостями Кинопремии в Улан-Удэ станут члены Экспертного совета II Дальневосточной кинопремии, ведущие режиссеры, продюсеры, дистрибьютеры, представители государственных структур и, конечно же, номинанты. Помимо торжественной церемонии в рамках премии в столице Бурятии пройдут мероприятия деловой и образовательной программы. «Мы рады приветствовать у себя Дальневосточную кинопремию. Бурятия всегда открыта для друзей, и нам особенно важно, что мастера и любители кино смогут прикоснуться к нашей культуре и ощутить атмосферу гостеприимства. Верю, что это событие станет для многих вдохновением, а для республики — новым шагом в развитии киноиндустрии», — подчеркнул глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
В состав Экспертного совета II Дальневосточной кинопремии вошли директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, гендиректор Киностудии Горького Юлиана Слащева, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия» Ясмина Бен Аммар, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, гендиректор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, гендиректор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, режиссеры Сергей Мокрицкий, Евгений Григорьев, Алексей Вахрушев, продюсер Вадим Быркин, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, советник исполнительного директора Фонда «Кинопрайм», исполнительный директор Фестиваля актуального российского кино «Маяк» Галина Сыцко и совладелец и главный редактор онлайн-издания CINEMAPLEX Рифат Фазлыев.
фото: Владислав Третьяков
«Улан-Удэ становится столицей Дальневосточной Кинопремии в этом году неслучайно. Сегодня киноиндустрия Бурятии активно развивается. Кроме того, у региона громадный потенциал как с точки зрения локаций для съёмок (ведь здесь и Байкал, и удивительные горные ландшафты), так и с точки зрения логистики, в том числе, международной — совсем рядом расположены наши ближайшие соседи, друзья и партнёры, такие, как Китай и Монголия», — прокомментировал директор кинопремии Филипп Абрютин.
Дальневосточная кинопремия является профессиональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Проект учрежден Минвостокразвития России, проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия и Союза кинематографистов России. Премия реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, «Продюсерским центром "Молодежные инициативы"», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон», «Центром креативных индустрий» и Некоммерческой организацией «Фонд развития социальных инициатив».
