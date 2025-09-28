Кино-Театр.Ру
Мелодрама «Жизнь сначала» с Серафимой Ковальчук откроет премьерную линейку на «Dомашнем»

28 сентября
2025 год

28 сентября 2025
Мелодрама Юлии Горбачевской «Жизнь сначала» с Серафимой Ковальчук, Алексеем Сахаровым и Валерием Панковым 29 сентября в 19:00 откроет на «Dомашнем» линейку премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету судьба жестоко испытывает Дашу Савельеву – юную мечтательницу из провинциального Юрятина: болезнь матери полностью меняет ее планы, а любовь к Никите оказывается под угрозой. Отчаявшаяся девушка бросается в омут страстей с загадочным московским бизнесменом. Но этот роковой выбор оборачивается кошмаром: ложные обвинения, предательство близких и годы за решеткой, где она теряет самое дорогое – своего ребенка. Спустя время освободившаяся Даша узнает шокирующую правду: ребенок жив. Но, чтобы его вернуть, ей придется столкнуться с теми, кто когда-то ее предал, и не упустить вторую попытку на счастье.

Жизнь сначала (2025)
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Премьерная неделя продолжится 30 сентября мини-сериалом Влада Николаева «Заново о нас», в котором главные роли исполнили Ксения Савицкая, Андрей Жилин и Алексей Барабаш. Это история Лидии Воскресенской, вернувшейся в родной город, чтобы продать бабушкин дом, забыть прошлое и начать жизнь заново. 1 октября телезрительницы увидят мелодраму Ольги Новиковой «Я построю наш дом». Анастасия Дубровина, Дмитрий Варшавский, Богдан Илларионов, Георгий Тополага, Ярослав Головнев и Евгения Макеева поведают о Нине Апташевой – жене сына влиятельного строительного магната, ушедшей вместе с ребенком из богатого дома после измены мужа. Однако свекор не может смириться с потерей единственного внука и заставляет бывшего супруга Нины отсудить у нее сына. На следующий день выйдет мини-сериал Сергея Щербина «За финишной чертой» с Полиной Давыдовой, Гавриилом Федотовым и Ярославом Головневым про звезду биатлона Катю Саблину, решившую после очередной яркой победы уйти из спорта, чтобы посвятить себя семье – мужу Михаилу и сыну Даньке. Но в роковой вечер в дом Саблиных врываются преступники, и муж Кати погибает. Все улики указывают на нее. Под давлением обстоятельств главная героиня признает себя виновной, а через год узнает, что ее семилетний сын сбежал.

Завершится неделя премьер 3 октября «Кодом любви» Юлии Галкиной, в котором заняты Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов. По сюжету Маша сбежала от мужа-абьюзера и навсегда закрыла дверь в личную жизнь. Неожиданно в родном городе пропадает ее младшая сестра Алена, и она начинает собственное расследование. Полиция бездействует, на помощь приходит Сергей Купцов – ее первая любовь, а ныне – частный детектив. Маша знакомится с доктором Молчановым – психологом, лечившем ее сестру. Героиня разрывается между чувствами к Купцову и симпатией к Молчанову. Но чем ближе она к каждому из них, тем тревожнее становится: кто-то из мужчин лжет.
