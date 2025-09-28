Мелодрама «Жизнь сначала» с Серафимой Ковальчук откроет премьерную линейку на «Dомашнем»

По сюжету судьба жестоко испытывает Дашу Савельеву – юную мечтательницу из провинциального Юрятина: болезнь матери полностью меняет ее планы, а любовь к Никите оказывается под угрозой. Отчаявшаяся девушка бросается в омут страстей с загадочным московским бизнесменом. Но этот роковой выбор оборачивается кошмаром: ложные обвинения, предательство близких и годы за решеткой, где она теряет самое дорогое – своего ребенка. Спустя время освободившаяся Даша узнает шокирующую правду: ребенок жив. Но, чтобы его вернуть, ей придется столкнуться с теми, кто когда-то ее предал, и не упустить вторую попытку на счастье.
Завершится неделя премьер 3 октября «Кодом любви» Юлии Галкиной, в котором заняты Александра Бурьянова, Иван Ратников и Валентин Сапронов. По сюжету Маша сбежала от мужа-абьюзера и навсегда закрыла дверь в личную жизнь. Неожиданно в родном городе пропадает ее младшая сестра Алена, и она начинает собственное расследование. Полиция бездействует, на помощь приходит Сергей Купцов – ее первая любовь, а ныне – частный детектив. Маша знакомится с доктором Молчановым – психологом, лечившем ее сестру. Героиня разрывается между чувствами к Купцову и симпатией к Молчанову. Но чем ближе она к каждому из них, тем тревожнее становится: кто-то из мужчин лжет.
