Объявлена параллельная программа 35-го фестиваля «Послание к человеку»

Появились подробности о параллельной культурной программе 35-го международного кинофестиваля «Послание к человеку», который пройдет в Северной столице с 17 по 25 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Согласно пресс-службе смотра, гостей ожидают на режиссерских творческих встречах и мастер-классах, экскурсиях, круглых столах, лекциях, выставке, перформансах и спектакле. В четыре больших тематических блока вошло свыше 20 событий.
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках секции «Отмечая юбилей» обладатели Гран-при фестиваля разных лет встретятся с гостями. 22 октября о тридцатипятилетии жизненного и творческого пути расскажет режиссер Сергей Дворцевой, обладатель главного приза программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за ленту «Тюльпан». К событию приурочат показ документального фильма «В темноте». Открытый диалог, сопровождающий просмотр мультфильмов «Русалка», «Сон смешного человека» и «Моя любовь» Александра Петрова, ожидает и гостей встречи с режиссером 23 октября на той же площадке. Российский лауреат «Оскара» за лучший короткометражный анимационный фильм поделится ретроспективным взглядом на свои работы и достижения.
18 и 19 октября круглые столы, объединенные красноречивым названием «Как мы здесь оказались?», соберут мыслителей и творцов, для которых размышление и работа в искусстве — излюбленный способ познания. Спикеры обсудят «судьбы скрещенья», породившие актуальный социокультурный контекст. Участниками историко-философской беседы «От постистории в историю. Об иллюзиях и реальностях» 18 октября в Новой Голландии станут ведущие философы Санкт-Петербурга. Доцент Центра практической философии «Стасис» Европейского университета Йоэль Регев, автор книг «Введение в эротическую философию Жоржа Батая» и «История животных» Оксана Тимофеева, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области гуманитарных и социальных наук СПбГУ, приглашенный преподаватель Европейского университета Александр Погребняк и доктор философских наук, доцент кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Артем Радеев попытаются определить, когда прогресс и трансформация перестали быть частью окружающей действительности. Модератором дискуссии выступит программный директор фестиваля «Послание к человеку» Михаил Ратгауз.
Серия обсуждений в Новой Голландии продолжится круглым столом «Чем заняться искусству посреди мультикризиса» 19 октября. При помощи главного редактора журнала «Сеанс» и председателя отборочной комиссии международного конкурса фестиваля Василия Степанова об искусстве турбулентной эпохи вместе подумают поэт, прозаик, эссеист Александр Скидан, литературовед и литературный критик Алексей Конаков, искусствовед, старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Сергей Фофанов, профессор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета Глеб Ершов, философ Михаил Куртов и режиссер Маша Годованная, чей «Разговор» представлен в конкурсной программе смотра.
18 октября в 14:00 юбилейный год проведения фестиваля ознаменуется встречей его президента Алексея Учителя с многолетними членами команды и друзьями смотра в Доме кино: режиссером Андреем Смирновым, куратором конкурса экспериментальных фильмов In Silico Михаилом Железниковым, киножурналистом Ольгой Шервуд, куратором программы «Панорама.doc» Наталией Пылаевой, по видеосвязи к гостям обратится режиссер, жена и соратница основателя фестиваля Михаила ЛитвяковаИрина Калинина. Встреча будет сопровождаться и «киномемуарами»: в программе — «Послание к человеку» Калининой о самом первом фестивале, документальная работа Романа Померанцева «Литвяков к человеку», видеопоздравления к юбилею от обладателей Гран-при из разных стран и российская премьера — отрывок из телефильма Аньес Варда «Отсюда туда» о путешествии на фестиваль в Северную столицу.
фото: пресс-служба фестиваля
Вечера воспоминаний от культовых деятелей санкт-петербургского кинематографа о великой и ужасной эпохе 1990-х при участии куратора программы «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х» Егора Сенникова откроются 19 октября встречей учредителя журнала «Сеанс» Любови Аркус, художника по костюмам Надежды Васильевой, руководителя кинокомпании CTB Сергея Сельянова и Алексея Учителя. В числе участников второго вечера воспоминаний, который пройдет 21 октября, — киновед и историк кино Олег Ковалов, художник и член творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин, кинокритик и историк Дмитрий Савельев, кинооператор картин Александра Сокурова и Евгения ЮфитаАлександр Буров, художник-постановщик Елена Жукова, режиссер Эдуард Шелганов и вдова Евгения Юфита Маша Годованная. «Петербургское кино 1990-х — это хроника перелома и пространство экспериментов. Сегодня, спустя десятилетия, важно вновь обратиться к этим фильмам: понять, как они создавались в условиях кризиса, каким был опыт их просмотра и какое наследие они оставили. Два круглых стола фестиваля соберут режиссеров, продюсеров, критиков и художников, чтобы поговорить о петербургском кино той эпохи — и о его авторах, и о зрителях», — говорит куратор программы Егор Сенников.
В этом году ар-деко исполняется сто лет, и удивительное стечение двух юбилеев позволило взглянуть на стиль, основой которого стало противоречие, как на самую честную рифму к нашей эпохе. Кроме специальной кинопрограммы, организаторы в сотрудничестве со Школой дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург подготовили цикл лекций о «трехкратном ровеснике» фестиваля. Лекции 18 и 24 октября пройдут в образовательном пространстве Doctrina Et Nobiles: старший преподаватель курса «История и теория дизайна», кандидат философских наук и кинокритик Дарина Поликарпова расскажет о том, как ар-деко породил «нечистое кино», а академический руководитель магистратуры Школы дизайна, старший преподаватель НИУ ВШЭ, кандидат искусствоведения Ксения Малич посвятит свою лекцию образу сверхчеловека в архитектуре и дизайне эпохи ар-деко. 25 октября в Канатном цехе завода «Красный гвоздильщик» перед гостями выступят основатель бренда House of Leo, главный куратор профиля бакалавриата «Дизайн одежды» Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Леонид Алексеев, главный куратор профиля «Дизайн среды и интерьера» в Санкт-Петербурге, архитектор и художник паблик-арта Андрей Пунин и магистр теории моды, историк искусств Дарья Романова. Слушатели расширят интеллектуальные горизонты благодаря знакомству с модной реконструкцией в самоидентичности, женской модой эпохи ар-деко и архитектурой утопии.
фото: пресс-служба фестиваля
25 октября в Канатном цехе в рамках учебного проекта «Поворот времен» студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ модели представят модную коллекцию в стиле ар-деко, звезды балета «станцуют» кинематографические сюжеты 1920-х, а специально созданная к событию инсталляция авторских арт-объектов будет посвящена «тотальному» стилю. Благодаря коллаборации фестиваля с просветительской компанией «Петербург глазами инженера» параллельная программа выходит на улицы: автобусно-пешеходную экскурсию «Наш ар-деко: разглядеть неочевидное» проведут в Санкт-Петербурге 5, 12 и 26 октября. Маршрут построен в формате неспешного путешествия по разным эпохам, участники которого увидят, как ар-деко использовали в дореволюционных домах Петербурга, зданиях 1930-х годов и современных постройках. А 23 октября в Доме радио пройдет премьерный показ танцевального спектакля «Камень безумия, или Посвящение хаосу». Танцевальный перформанс, поставленный хореографом Алевтиной Грунтовской в сотрудничестве со сценографом Вероникой Туркановой, балансирует между кинематографом, литературой и танцем, вобрав идею выхода реальности из-под человеческого контроля, вдохновленную книгой чилийского философа Бенхамина Лабатута «Камень безумия».
О тонкостях киноискусства из первых уст узнают участники мастер-классов известных кинематографистов на площадке СПбГИКиТ. 21 октября пройдет онлайн-встреча с живым классиком мультипликации Андреем Хржановским. 22 октября в Санкт-Петербургской школе нового кино состоится совместный мастер-класс художников Платона Инфанте и Дарьи Коноваловой-Инфанте на тему «Интермедиальность в современном искусстве». В тот же день мастер-класс проведет Сергей Дворцевой, а 23 октября поделится секретом создания грамотного документального киноповествования автор цикла «Рожденные в СССР» Сергей Мирошниченко. Санкт-Петербургская школа нового кино примет мастер-класс видеохудожника и давнего друга фестиваля Михаила Басова, программа фильмов которого вошла в число спецпрограмм киносмотра.
