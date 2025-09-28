Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии

В Северной Осетии стартовали съемки дебютного полнометражного фильма Дианы Шапшай «Взлетная полоса». Постановщица отмечена наградой конкурса короткометражного кино МХТ в номинации «Режиссура», уточняет пресс-служба кинокомпании LIHO!Production, отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры РФ.
Зрителей ожидает семейная история о мальчике Егоре (Александр Бугин) из горного поселка в Северной Осетии, который не может смириться с исчезновением отца — пилота, пропавшего год назад во время рейса. Пока взрослые строят планы на месте заброшенного аэродрома, Егор продолжает верить, что отец жив. Несмотря на непонимание соседей и родных, он вместе с подругой Таней (Анна Рытова) начинает восстанавливать взлетную полосу в надежде, что однажды в небе появится тот самый самолет. Но все идет не так, как он ожидал, и судьба ставит его перед настоящим испытанием.
фото: пресс-служба кинокомпании LIHO!Production
В фильме также играют Нино Нинидзе, Егор Корешков, Егор Корнев, Андрей Ургант, Сослан Фидаров, Денис Яковлев и другие актеры. «"Взлетная полоса" — это кино о детской вере, о мечте, а еще и о том, как взрослые своими поступками влияют на эту веру. Мне кажется важным показать детям надежду, а взрослым — ответственность. Это очень точное попадание в наше время. В этой истории мне понравилось, что даже взрослые персонажи не идеализированы. Они противоречивые, как и в жизни. Обычно я играю более прямых героев, а здесь мой персонаж — Мухин — балансирует на грани: он и заботится, и хитрит, и колеблется между личной выгодой и честностью. Для актера это интересный материал — искать живого человека в таком переплетении мотиваций», — рассказал Егор Корешков.
За визуальную составляющую картины отвечают оператор Даниил Кушнаревич и художник-постановщик Виктория Попова. Премьера запланирована на 2026 год. «Этот проект нам крайне дорог. У режиссера — очень точное и тонкое видение, которое позволяет показать, казалось бы, простую историю с совершенно неожиданной стороны. Так случилось, что у нас нет ни одного равнодушного человека на площадке — вся команда горит этой историей. Мы уверены, что сейчас такой искренний, эмоциональный контент особенно востребован — он помогает зрителю не просто смотреть, а чувствовать и сопереживать», — говорят генеральные продюсеры Алексей Лихницкий и Надежда Чернобровкина.
