Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии

28 сентября
2025 год

Новости кино >>
28 сентября 2025
В Северной Осетии стартовали съемки дебютного полнометражного фильма Дианы Шапшай «Взлетная полоса». Постановщица отмечена наградой конкурса короткометражного кино МХТ в номинации «Режиссура», уточняет пресс-служба кинокомпании LIHO!Production, отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры РФ.

Зрителей ожидает семейная история о мальчике Егоре (Александр Бугин) из горного поселка в Северной Осетии, который не может смириться с исчезновением отца — пилота, пропавшего год назад во время рейса. Пока взрослые строят планы на месте заброшенного аэродрома, Егор продолжает верить, что отец жив. Несмотря на непонимание соседей и родных, он вместе с подругой Таней (Анна Рытова) начинает восстанавливать взлетную полосу в надежде, что однажды в небе появится тот самый самолет. Но все идет не так, как он ожидал, и судьба ставит его перед настоящим испытанием.

Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии
фото: пресс-служба кинокомпании LIHO!Production

В фильме также играют Нино Нинидзе, Егор Корешков, Егор Корнев, Андрей Ургант, Сослан Фидаров, Денис Яковлев и другие актеры. «"Взлетная полоса" — это кино о детской вере, о мечте, а еще и о том, как взрослые своими поступками влияют на эту веру. Мне кажется важным показать детям надежду, а взрослым — ответственность. Это очень точное попадание в наше время. В этой истории мне понравилось, что даже взрослые персонажи не идеализированы. Они противоречивые, как и в жизни. Обычно я играю более прямых героев, а здесь мой персонаж — Мухин — балансирует на грани: он и заботится, и хитрит, и колеблется между личной выгодой и честностью. Для актера это интересный материал — искать живого человека в таком переплетении мотиваций», — рассказал Егор Корешков.

За визуальную составляющую картины отвечают оператор Даниил Кушнаревич и художник-постановщик Виктория Попова. Премьера запланирована на 2026 год. «Этот проект нам крайне дорог. У режиссера — очень точное и тонкое видение, которое позволяет показать, казалось бы, простую историю с совершенно неожиданной стороны. Так случилось, что у нас нет ни одного равнодушного человека на площадке — вся команда горит этой историей. Мы уверены, что сейчас такой искренний, эмоциональный контент особенно востребован — он помогает зрителю не просто смотреть, а чувствовать и сопереживать», — говорят генеральные продюсеры Алексей Лихницкий и Надежда Чернобровкина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Александр БугинЕгор КорешковЕгор КорневАлексей ЛихницкийНино НинидзеВиктория Попова (II)Анна РытоваАндрей УргантСослан ФидаровНадежда ЧернобровкинаДиана ШапшайДенис Яковлев
фильмы
Взлётная полоса

фотографии >>
Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии фотографии
Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии фотографии
Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии фотографии
Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.
Александр Иовлев
22 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Иовлев.

День рождения >>

Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Анна Димова
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Ольга Калашникова
Яна Крайнова
Ольга Мелихова
Тахир Саидов
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram