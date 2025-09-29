Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

По сюжету мать родила Ольгу в 19 лет от молодого повесы, который быстро испарился. Олю воспитывала бабушка, которая стала ее единственным близким человеком. Следуя своей мечте, Ольга становится хирургом, выходит замуж, но семейная жизнь не складывается. Она сближается с ординатором Ильей, который младше ее на 10 лет, и, несмотря на разницу в возрасте, между ними возникает роман.
Продолжит неделю премьер 8 и 9 октября в 19:00 мелодрама «Областная больница». Главные роли исполнили Виолетта Давыдовская, Павел Крайнов и Владимир Колганов. Главная героиня — хирург Анна Широкова — назначена начмедом в областную больницу. Коллектив принимает ее враждебно, особенно заведующий хирургией Родион Тураев, который претендовал на эту должность. После измены мужа она подает на развод и остается одна с двумя детьми. Бывший муж начинает манипулировать младшей дочерью и грозится ее забрать.
Завершает неделю премьер 10 октября в 19:00 мелодрама «Моя рыжая чудачка», в которой сыграли Елизавета Строгалина, Влад Терских, Максим Щеголев и Ольга Красько. По сюжету Лиза «попала»: сначала – в престижный вуз, а потом – в историю, въехав на своем «корыте» в дорогую иномарку, принадлежащую Роме Самойлову, звезде универа. И влюбилась в него без оглядки. Когда Рома предложил в счет отработки долга за ремонт тачки стать его водителем, Лиза, конечно, сказала «да». Так началась история «принца» Ромы, избалованного успешной мамой Ингой, и пацанки Лизы, воспитанной отцом-одиночкой Сергеем.
