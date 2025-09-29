Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

29 сентября
2025 год

Новости кино >>
29 сентября 2025
Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 6 октября в 19:00 на «Dомашнем». Откроет неделю новинок мелодрама «Не оставляй меня одну». Главные роли в проекте исполнили Анна Леванова и Никита Лобанов.

Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мать родила Ольгу в 19 лет от молодого повесы, который быстро испарился. Олю воспитывала бабушка, которая стала ее единственным близким человеком. Следуя своей мечте, Ольга становится хирургом, выходит замуж, но семейная жизнь не складывается. Она сближается с ординатором Ильей, который младше ее на 10 лет, и, несмотря на разницу в возрасте, между ними возникает роман.

Продолжит неделю премьер 8 и 9 октября в 19:00 мелодрама «Областная больница». Главные роли исполнили Виолетта Давыдовская, Павел Крайнов и Владимир Колганов. Главная героиня — хирург Анна Широкова — назначена начмедом в областную больницу. Коллектив принимает ее враждебно, особенно заведующий хирургией Родион Тураев, который претендовал на эту должность. После измены мужа она подает на развод и остается одна с двумя детьми. Бывший муж начинает манипулировать младшей дочерью и грозится ее забрать.

Завершает неделю премьер 10 октября в 19:00 мелодрама «Моя рыжая чудачка», в которой сыграли Елизавета Строгалина, Влад Терских, Максим Щеголев и Ольга Красько. По сюжету Лиза «попала»: сначала – в престижный вуз, а потом – в историю, въехав на своем «корыте» в дорогую иномарку, принадлежащую Роме Самойлову, звезде универа. И влюбилась в него без оглядки. Когда Рома предложил в счет отработки долга за ремонт тачки стать его водителем, Лиза, конечно, сказала «да». Так началась история «принца» Ромы, избалованного успешной мамой Ингой, и пацанки Лизы, воспитанной отцом-одиночкой Сергеем.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мелодрама «Жизнь сначала» с Серафимой Ковальчук откроет премьерную линейку на «Dомашнем»
Варвара Верховых, Прохор Дубравин и Никита Лобанов заключили «Любовную сделку»
«Я никогда не имел отношений с землячками»: Алим Хоконов о тяге к иным традициям и менталитету
Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем»
Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»
Александр Константинов: «Быть собой – один из распространенных человеческих страхов»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Виолетта ДавыдовскаяВладимир КолгановПавел КрайновОльга КраськоАнна ЛевановаНикита ЛобановЛиза СтрогалинаВладислав ТерскихМаксим Щёголев
фильмы
Моя рыжая чудачкаНе оставляй меня однуОбластная больница

фотографии >>
Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.
Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Людмила Гаврилова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Гаврилова.

День рождения >>

Софья Ардова
Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Влад Коноплёв
Анатолий Матешко
Виктор Соловьёв
Реджи Баннистер
Вирджиния Брюс
Наташа Грегсон Вагнер
Милен Демонжо
Закари Ливай
Стив Форрест
Анита Экберг
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен