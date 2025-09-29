Телепремьера сериала «Олдскул» с Марией Ароновой состоится 6 октября

Главная героиня Мария Павловна Трифонова — редкий экземпляр среди педагогов. На её уроках даже вдохнуть без разрешения нельзя, не говоря уже о телефонах и разных шалостях. Неожиданно она оказывается в элитарной школе, где учится её 16-летняя внучка. Здесь нет криков, наказаний и двоек — только технологии, свобода и избалованные ученики. Теперь опытному педагогу предстоит найти подход к новому поколению, пробудить у школьников интерес к математике и одновременно наладить отношения с семьей.
«"Олдскул" показал отличные результаты на PREMIER, и теперь у него новая жизнь на ТНТ. Зрители тепло приняли сериал в жанре мокьюментари — необычном и смелом формате, который уже доказал свою востребованность на нашем канале. Большая удача проекта — Мария Аронова. Она так точно и ярко вписалась в образ учительницы, что у зрителей нет шанса не вспомнить и свое школьное прошлое. Успех "Олдскула" подтверждает: качественные комедийные проекты с сильным кастом способны работать одинаково хорошо и в онлайне, и в эфире, расширять аудиторию и двигать индустрию вперед», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
Сериал, уже ставший зрительским хитом, победил в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» на фестивале «Пилот».
