Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» объявил победителей. Смотр, который прошел в Новосибирске и Новосибирской области, посетили более шести тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
На закрытии фестиваля «Кремний» были подведены итоги конкурсной программы, питчинга научно-фантастических проектов и кинолаборатории с нейросетевыми технологиями.
Лучшим фильмом назвали картину Марьям Махиевой «Сквозь темную материю». За режиссуру отметили автора ленты «Территория привязанности» Настю Тарасову. Приз за лучшую драматургии достался работе Анны Евдокимовой «Кобот». За лучшее изобразительное решение отметили фильм «Лес. Хранитель жизни» Владислава Гришина и Ирины Шапман. Он же получил специальный приз жюри с формулировкой «за восхитительный результат кропотливого труда».
В рамках фестиваля также состоялся питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов, который проходил впервые в России. Всего было подано 512 заявок, в лонг-листе оказалось 30 из них, в шорт-листе — 10. Работы оценивали продюсер платформы START Алексей Троцюк, генеральный продюсер компании «Team Films» Теймур Джафаров, генеральный директор, продюсер компании «Марс Медиа» Юлия Иванова, сценарист Савва Минаев, автор телеграм-канала «Ремизорро» Артем Ремизов, писатель-фантаст и сценарист Юрий Бурносов, медиаменеджер Георгий Лобушкин. Финалистами стали работы «Нейро» Романа Сафина, «Люди в белом» Дениса Косякова и Ольги Рудь, а также «Душа.Ru» Александры Ильиной и Артема Михайлова.
фото: пресс-служба смотра
На фестивале состоялся и двухдневный интенсив, который провели основатель российской платформы для создания раскадровок и нейроматиков «Нейросибирск» Арсений Саташев, преподаватель Московской школы кино Татьяна Глущенко и куратор питчинга научно-фантастических проектов Алексей Камынин. Участники кинолаборатории погрузились в мир научной фантастики и создали собственный тизер, используя передовые нейросетевые технологии. Из 30 участников только 9 дошли до конца и двое стали финалистами. Победителем назвали проект «Художник времени» Юлии Филонцевой. Приз зрительских симпатий достался «Нейромэру» Игоря Соловья.
