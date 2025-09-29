«Кто спал на моей кровати?»: Виталия Корниенко оказывается в заколдованном лесу в трейлере сказки «Маша и Медведи»

В сети появился трейлер комедийной сказки «Маша и Медведи» с Виталией Корниенко в главной роли. Картина переосмысливает мотивы классического рассказа Льва Толстого «Три медведя», сохраняя атмосферу первоисточника, и добавляет современные детали. На большие экраны картина выйдет 20 ноября. Прокатчиком выступает «Наше кино» при поддержке онлайн-кинотеатра Иви.
«Маша и Медведи»
Создатели уделили особое внимание двум ключевым локациям: уютному домику бабушки, где завязывается история, и сказочному дому медведей — полностью деревянному интерьеру с предметами преувеличенных размеров: от гигантского стола до увеличенной посуды. Волшебных героев оживляет современная компьютерная графика — они становятся проводниками девочки Маши в мире лесных испытаний, которые ей предстоит пройти, чтобы снять заклятие с брата.
«Моя героиня, Маша, современная девочка, которая случайно попала в сказочный мир. Оказавшись в волшебном лесу, она сначала не верит в происходящие, а потом понимает, что его обитатели не так уж отличаются от обычных людей и у каждого из них даже есть свои трудности, с которыми моя героиня помогает справиться. За время своих приключений Маша понимает, как сильно любит свою семью и что готова на все ради спасения брата. У нас получился яркий, красочный и очень интересный фильм, но эта мысль, мне кажется, в фильме самая главная», — говорит Виталия Корниенко.
«Маша и Медведи» – это история о семье, дружбе, преданности и любви. Фильм совмещает в себе не только сюжет рассказа Льва Толстого, но и мотивы других популярных русских народных сказок.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«Играть в "Маше и Медведях" было особенно интересно: сказку, на которой я выросла, мы увидели под новым углом. Это теплая история о дружбе, взаимопонимании и любви, которая напоминает, что волшебство рядом — стоит лишь его заметить. Надеюсь, что эта история в новом прочтении понравится и детям, и взрослым», — отмечает Зоя Бербер.
