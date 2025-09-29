Сериал «Арт — это я» с Александром Петровым, Риналем Мухаметовым и Виктором Добронравовым выйдет 6 октября

Документальный сериал «Арт — это я» станет доступен зрителям KION 6 октября. В пятисерийном фильме актеры, музыканты, архитекторы, артисты цирка и художники показывают, как рождается искусство — в репетициях, эскизах, концертах и в минуты тишины. Ранее на фестивале «Пилот» в Иваново серия «Арт — это я. Цирк» стала лучшим пилотом документального сериала, сообщает пресс-служба платформы.
Создатели сериала — режиссеры Родион Макаров и Катя Жемерова — подеркивают, что им было важно говорить о настоящем и искать ответ на вопрос, что такое искусство и для чего оно нужно. В одной из серий Виктор Добронравов соединяет мысли Иосифа Бродского и Уильяма Сомерсета Моэма: «Любовь и искусство — это то, что оправдывает человеческое существование на этой земле».
«В первую очередь, конечно же мы выбирали тех, кто нам близок по духу, творчеству, кто нам нравится. Чья музыка у нас вызывает мурашки, на чьи картины мы залипали, чьи стихи перечитывали, чьи здания нас поражали, чья сила нас восхищала. Так же немаловажным фактором для нас было, что бы все эти люди творили здесь и сейчас, что бы их творчество и карьера развивались в реальном времени. Проект сделан максимально искренне и с любовью, все герои, абсолютно из разных сфер искусства, говорят одни и те же очень знакомые для нас вещи, про вдохновение, про преодоления, про отдачу и про цель. Такая история про фанатиков от фанатиков и это классно», — говорит режиссер Родион Макаров.
Экспертами проекта стали известный ученый-нейролингвист, Заслуженный деятель науки РФ и профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, Главный архитектор Москвы и художник Сергей Кузнецов, а также другие деятели науки и искусства.
«Все началось с Татьяны Черниговской, и именно поэтому она открывает каждую серию. Я люблю слушать лекции. И вот однажды один умный банкир задал Татьяне Владимировне вопрос про то, можно ли что-то подкрутить в мозге человека, чтобы он начал совершать открытия. Ответ мне понравился: подкрутить нельзя, зато можно учить детей музыке, живописи, искусству, самим начать ходить в театр. Эйнштейн, кстати, отлично играл на скрипке. Развивать абстрактное мышление. Это совпало с нашими мыслями о мире и человеке, и мы начали собирать проект о том, что знаем, понимаем и любим сами», — добавляет режиссер и креативный продюсер Катя Жемерова.
Съемочная группа отправилась в разные регионы страны — от Калининграда и Сочи до Архангельской области и Забайкалья, чтобы увидеть, где и как формируется новая культурная карта России.
«Мне кажется, важно рассказывать о том, как устроена твоя профессия, в чем ее плюсы и минусы, в чем ее победы и сложности, чтобы к искусству не относились… легкомысленно. Человек, выходящий со спектакля или концерта и укладывающий свои впечатления в слова "Ой, мне не зашло", должен представлять, сколько труда, бессонных ночей и творческих мук стоит за каждым мигом того действа, что разворачивается перед зрителем на сцене», — отмечает продюсер Рената Пиотровски.
За производство сериала отвечал KION совместно со «Студией Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
