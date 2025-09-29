Сериал «Арт — это я» с Александром Петровым, Риналем Мухаметовым и Виктором Добронравовым выйдет 6 октября

анонс

В прокате с 1 января

«Дом, где твои родные люди»: Сергей Гармаш отправляется на поиски ушастика в трейлере «Чебурашки 2»

1 октября

Сергей Марин и Максим Стоянов столкнутся с «Душегубами» в 1989 году

Премьера второго сезона ретро-детектива состоится 6 октября на НТВ и 20 октября в онлайн-кинотеатре Амедиатека