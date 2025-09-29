Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Плетнев попадут в сказочный мир в фильме «Варвара-Краса»

Действия фильма происходят в сказочной стране, где Царь Еремей обещает повелителю подводного мира Берендею женить своего единственного сына Елисея на его дочери, принцессе Варваре. Но вместо него он посылает простого кузнеца Андрея, который неожиданно становится участником событий, способных изменить ход целых миров.
За производство отвечают кинокомпания «Берг Саунд» и продюсерский центр «ГОРАД». Проект реализуется при поддержке холдинга «Национальная Медиа Группа», а права на цифровое и телевизионное распространение принадлежат «Арт Пикчерс Дистрибьюшн». Кинотеатральный релиз запланирован на 18 марта 2027 года. Продюсерами игровой ленты выступают Михаил Погосов, Андрей Радько и Екатерина Гордецкая.
«Фильм "Варвара-Краса" перенесет зрителя в уникальный волшебный мир, где ценности любви и смелости помогают героям преодолевать любые трудности. Зритель не только погрузится в эпические сражения и магические приключения, но и прочувствует важные человеческие качества, объединяющие поколения. Как и в "Гарри Поттере", наш фильм — это отдельная, завершенная история, в которой победу одерживают светлые силы. Мы стремимся подарить семьям возможность вместе окунуться в сказку, которая вдохновляет и учит верить в силу добра», — говорит Екатерина Гордецкая.
фото: НМГ Кинопрокат
Режиссерское кресло занял Антон Ланшаков, который также написал сценарий к фильму. «"Варвара-Краса" — это история о любви в далеком сказочном мире Древней Руси. Здесь водятся прекрасные мавки и простые кузнецы, хитрые цари и дикие хазарцы, водяные, лешие, русалки, ожившие ларцы и даже одна медведьма. Наша сказка непредсказуема: она начинается с хорошо знакомого по классике поворота, но быстро уходит в иное русло», — отмечает режиссер.
Каждая локация подчеркивает магию и атмосферу сказочной истории. Первый съемочный блок, проходящий в Подмосковье, погрузил съемочную группу в атмосферу древнерусского города, сочетающего аутентичные детали быта с захватывающими экшен-сценами.
«Масштаб этого проекта сопоставим с лучшими мировыми фэнтези-сказками. Построенный древнерусский город, созданный с нуля уникальный мир Болотного княжества, эпичные сражения хазар, водяных и русичей… Все это предстоит увидеть зрителю на экране. Размах и детализация поражают воображение и создают захватывающее ощущение полного погружения в необычный и завораживающий сказочный мир», — добавляет продюсер Андрей Радько.
