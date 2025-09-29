Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Плетнев попадут в сказочный мир в фильме «Варвара-Краса»

29 сентября
2025 год

29 сентября 2025
В Московской области начались съемки масштабной семейной ленты «Варвара-Краса». Главную героиню сыграет Рината Тимербаева, а роль маленькой жительницы подводного царства — Эхо — досталась Виталии Корниенко. В главных ролях также выступят Александр Петров, Милош Бикович, Кирилл Плетнев, Никита Полицеймако, чьи персонажи будут озвучены и представлены позднее. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «НМГ Кинопрокат», которая выступает дистрибьютором фильма.

Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Плетнев попадут в сказочный мир в фильме «Варвара-Краса»
фото: НМГ Кинопрокат

Действия фильма происходят в сказочной стране, где Царь Еремей обещает повелителю подводного мира Берендею женить своего единственного сына Елисея на его дочери, принцессе Варваре. Но вместо него он посылает простого кузнеца Андрея, который неожиданно становится участником событий, способных изменить ход целых миров.

За производство отвечают кинокомпания «Берг Саунд» и продюсерский центр «ГОРАД». Проект реализуется при поддержке холдинга «Национальная Медиа Группа», а права на цифровое и телевизионное распространение принадлежат «Арт Пикчерс Дистрибьюшн». Кинотеатральный релиз запланирован на 18 марта 2027 года. Продюсерами игровой ленты выступают Михаил Погосов, Андрей Радько и Екатерина Гордецкая.

«Фильм "Варвара-Краса" перенесет зрителя в уникальный волшебный мир, где ценности любви и смелости помогают героям преодолевать любые трудности. Зритель не только погрузится в эпические сражения и магические приключения, но и прочувствует важные человеческие качества, объединяющие поколения. Как и в "Гарри Поттере", наш фильм — это отдельная, завершенная история, в которой победу одерживают светлые силы. Мы стремимся подарить семьям возможность вместе окунуться в сказку, которая вдохновляет и учит верить в силу добра», — говорит Екатерина Гордецкая.

Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Плетнев попадут в сказочный мир в фильме «Варвара-Краса»
фото: НМГ Кинопрокат

Режиссерское кресло занял Антон Ланшаков, который также написал сценарий к фильму. «"Варвара-Краса" — это история о любви в далеком сказочном мире Древней Руси. Здесь водятся прекрасные мавки и простые кузнецы, хитрые цари и дикие хазарцы, водяные, лешие, русалки, ожившие ларцы и даже одна медведьма. Наша сказка непредсказуема: она начинается с хорошо знакомого по классике поворота, но быстро уходит в иное русло», — отмечает режиссер.

Каждая локация подчеркивает магию и атмосферу сказочной истории. Первый съемочный блок, проходящий в Подмосковье, погрузил съемочную группу в атмосферу древнерусского города, сочетающего аутентичные детали быта с захватывающими экшен-сценами.

«Масштаб этого проекта сопоставим с лучшими мировыми фэнтези-сказками. Построенный древнерусский город, созданный с нуля уникальный мир Болотного княжества, эпичные сражения хазар, водяных и русичей… Все это предстоит увидеть зрителю на экране. Размах и детализация поражают воображение и создают захватывающее ощущение полного погружения в необычный и завораживающий сказочный мир», — добавляет продюсер Андрей Радько.
№ 8
ИринаГорчиха   1.10.2025 - 19:52
Как интересно! Звездный каст! Верю, что получится достойное кино. читать далее>>
№ 7
nord   1.10.2025 - 13:40
Завалили сказками. читать далее>>
№ 6
Диана Зарипова   1.10.2025 - 08:43
... В свое время Вицин каждый второй мультик озвучивал и никто против не был. Вас же никто не заставляет смотреть читать далее>>
№ 5
Диана Зарипова   1.10.2025 - 08:41
... Ну,начнем с того,что русские народные сказки, в т.ч. и "Варвара-краса", придумали не советские режиссеры и они так же пользовались этим достоянием. И если засняли современные режиссеры это... читать далее>>
№ 4
Евгений любитель кино (Курск)   30.09.2025 - 21:43
Погосов не Войтинский, ерунда получится скорее всего. читать далее>>
Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.
Юрий Чернавский
29 сентября ушёл из жизни композитор Юрий Чернавский.
Виталий Коротич
29 сентября ушёл из жизни журналист, сценарист Виталий Коротич.
Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.

