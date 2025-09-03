Кино-Театр.Ру
Сказка о любви и времени: Паулина Андреева, Сергей Бурунов и Милош Бикович в трейлере «Алисы в Стране Чудес»

3 сентября
2025 год

Новости кино >>
3 сентября 2025
В сети состоялась премьера трейлера музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес» режиссёра Юрия ХмельницкогоЛёд-3») — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

«Алиса в Стране Чудес»

В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой.

«Столько тепла и поддержки на площадке, как на «Алисе в Стране Чудес», я, наверное, ещё не получал, — признался режиссёр. — У нас собрался очень крепкий ансамбль артистов, и мне казалось, что здесь придётся вливать огромное количество энергии, чтобы удержать это всё в своих руках. В итоге же всё получилось наоборот. В сложные моменты артисты так сильно меня поддерживали, что это до слёз неописуемо. Атмосфера и правда была чудесная. За эту атмосферу отвечает и сам материал, как мне кажется. Там много добра, сентиментальности, откровений — надеюсь, что всё это попадет в зрителя».

Сказка о любви и времени: Паулина Андреева, Сергей Бурунов и Милош Бикович в трейлере «Алисы в Стране Чудес»

Главные роли в фильме сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.

«Странно, но у меня нет ощущения первой встречи с «Алисой в Стране Чудес» именно как с книгой. Как будто она всегда была рядом, — рассказала Паулина Андреева. — Наверное, потому что, когда ты маленькая и растёшь, ты сама как Алиса: всё увеличивается, уменьшается, ты проваливаешься в разные состояния, эмоции, открытия. Это ежедневное путешествие.
А вот о пластинке воспоминания есть. В Школе-студии МХАТ мы делали концерт к юбилею Владимира Высоцкого и искали материалы. Тогда я впервые услышала эту пластинку, и мы брали оттуда песни. «Возьмите Алису с собой» стала заглавной песней концерта. С тех пор пластинка у меня есть, я её купила специально — храню как память».

В широкий прокат «Алиса в Стране Чудес» выйдет 23 октября.
Трейлер
