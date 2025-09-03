Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий стали родителями Оливии Минц

3 сентября
2025 год

3 сентября 2025
В Подмосковье стартовали съемки 10-серийной семейной комедии «Оливка, Игорек и Рекс» от создателей «Родителей родителей» и «Папиных дочек». Согласно пресс-службе телеканала «Солнце», в сериале Александра Жигалкина снимаются Оливия Минц, Елизавета Арзамасова, Алексей Золотовицкий, Екатерина Копанова и Нина Дворжецкая. Премьера состоится в 2026 году на канале и в онлайн-кинотеатре Start.

Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий стали родителями Оливии Минц
фото: пресс-служба телеканала «Солнце»

Режиссер Александр Жигалкин «сформулировал для себя эту историю как сказку о нашем счастливом советском детстве. В 1984 году (это время действия сериала) я учился в девятом классе, и время это я хорошо помню, знаю и люблю. У нас прекрасные артисты — и взрослые, и дети. Ощущение, что мы вполне можем сделать новый хит. Впрочем, время покажет».

Как поладить с людьми, если лучше всего ты понимаешь животных? Именно таким вопросом задается семилетняя Оля (Минц), которую все зовут Оливкой. Она провела все свое детство в деревне, где обнаружила уникальный талант: она понимает язык животных и может найти общий язык с кем угодно — хоть с овчаркой, хоть с козой. И даже научить их трюкам! Вот только мама (Арзамасова) и папа (Золотовицкий) собираются увезти Оливку в город, где ей придется заново искать друзей и привыкать к совершенно другим порядкам. А еще — применить свои таланты и помочь взрослым понять своих питомцев. «Мне кажется очень интересным и классным, что я хожу по улице с козой, — смеется Оливия Минц. — Если бы я в жизни ходила по улице с козой, мне кажется, это было бы вообще космически! Животные у нас воспитанные, обученные, но, конечно, они усложняют процесс, потому что после команды "Камера! Мотор!" они могут вдруг решить, что хотят пойти в другую сторону. А я не могу их тащить, потому что они тяжелее меня. И такое часто: то кот не захотел идти и есть, то свинья решила, что ей не надо идти в кадр».

Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий стали родителями Оливии Минц
фото: пресс-служба телеканала «Солнце»

События сериала разворачиваются в 1980-х: главная героиня растет в обычном советском селе, в котором много дворов, все держат скот, занимаются огородом, рыбачат. В этой простой и доброй атмосфере, где все знают и поддерживают друг друга, Оливка, несмотря на юный возраст, впитывает знания и житейскую мудрость, а еще открытость к миру и людям. Поэтому «городским» она кажется наивной простачкой. «Лично для меня это история о гармоничной и простой жизни, — делится Елизавета Арзамасова. — О такой, которая и называется счастьем. Ну и самое приятное — это возможность работать с любимыми людьми. С нашим режиссером Александром Жигалкиным мы впервые встретились на съемочной площадке почти 20 лет назад, когда я сама еще была в возрасте Оливки, а теперь я и в жизни, и на экране — мама. И от этого мне невероятно нежно. Я на крыльях несусь на съемочную площадку, где в группе есть люди, которые помнят меня совсем маленькой. Это счастье — приезжать на работу, будто к родственникам».

По словам генерального продюсера телеканала «Солнце» Рубена Оганесяна, «"Оливка, Игорек и Рекс" — это по-настоящему теплый и семейный проект. Для родителей это будет встреча с лучшим временем в их жизни, а для детей — погружение в историю про уникальную девочку, которая прекрасно ладит с животными (и не всегда ладит с детьми), очень остра на язык и не по годам иронична, что и привлекает в ней зрителя. А еще это история про самую настоящую дружбу между Оливкой и Игорьком, в которую нам очень хочется верить. Признаюсь, проект непростой: животные и дети — самые честные, но и самые требовательные актеры. Мы очень скрупулезно относимся к каждому слову и каждой детали — чтобы было и смешно, и трогательно, и правдиво. Собрали, я не побоюсь этого слова, dream team: наш режиссер Александр Жигалкин — лучший в жанре семейной комедии, а актерский ансамбль получился действительно звездным: мы гордимся, что на телеканале "Солнце" будет такой звездный каст. Уже сейчас, глядя на отснятый материал, я ловлю себя на мысли, что у нас получается создать тот самый немного волшебный мир, где хочется остаться — с его юмором, легкостью и важными мыслями о дружбе и семье».
START
персоны
Елизавета АрзамасоваНина ДворжецкаяАлександр ЖигалкинАлексей ЗолотовицкийЕкатерина КопановаОливия МинцРубен Оганесян (II)
фильмы
Оливка, Игорёк и РексПапины дочкиРодители родителей

