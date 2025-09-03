Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября

3 сентября
2025 год

Новости кино >>
3 сентября 2025
На СТС 22 сентября в 19:00 состоится премьера восьмисерийной романтической комедии Антона Федотова и Мехрали Пашаева «Виноделы» с Еленой Подкаминской, Андреем Ургантом и Романом Маякиным в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Виноделы». ТВ-ролик

«Есть расхожее выражение про истину в вине, но наша история как раз задает большой вопрос: "Так ли это?" Хочется, чтобы в поисках ответа зрители вместе с героями прошли этот путь, но в финале осознали, что вино здесь скорее колоритный антураж, потому что истина кроется, конечно же, в любви», — считает режиссер и автор сериала Антон Федотов.

Зрителей ожидает история челябинского шашлычника Паши (Маякин), который вместе с отцом (Василий Кортуков) и сыном Костей (Вадим Соснин) отправился на юг за наследством — одной второй винодельни. Другая половина принадлежат виноделу-эстету, фанатику своего дела Сергею Гордееву (Ургант), его дочери Оксане (Подкаминская) и внучке Миле (Василина Юсковец). Чтобы спасти общий бизнес от краха, представителям двух разных семей предстоит стать партнерами. Это сложно сделать, поскольку для Сергея вино — искусство, а для Паши — «невкусная кислятина».

Читать Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»
Большая часть съемок проходила на семейной винодельне в сорока километрах от Анапы. Комплекс включал 85 га виноградников, погреб, смотровую башню, пасеку, ресторан, отель и другие объекты. Также в кадр попали винодельни Крымска и Геленджика. «Общее впечатление от масштабов — конечно же, восторг, — вспоминает Андрей Ургант. — Никогда так близко не подходил к теме виноделия, но стал изучать специальную литературу и понял, что это целый космос. Очень волнительно, тем более я играю хозяина винодельни, для которого это не просто бизнес. Вину подчинена вся его жизнь, он разговаривает с лозой и даже играет ей на скрипке».

В процессе работы над сценарием главные винодельни юга посещали шоураннеры сериала Димитрий Ян, Игорь Тудвасев и Павел Данилов. «Нам хотелось уйти от стереотипного юга с чурчхелой и пляжного отдыха с пивом в высокую культуру пития, которая исторически принадлежит не только европейцам, — объясняет режиссер и автор комедии Мехрали Пашаев. — Мы изучали идеи князя Льва Голицына, основателя виноделия в России, общались с виноделами, а за техническими тонкостями обратились к консультанту, потому что здесь как нигде важны детали».

Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам художников, образы героев также далеки от стереотипов о российских южанах. «В работе ориентировались на атмосферу главной локации, которая сочетает в себе цвета Прованса и архитектуру Тосканы. Гордеевы — аристократы, которые не гонятся за модой, а предпочитают свой стиль. Отец семейства носит шляпы, винтажные пиджаки, изысканные галстуки, а его дочь — платья летящего силуэта светлых оттенков», — говорит художник по костюму Северина Недельчук. А художник по гриму Елена Слинько добавляет, что «виноделы работают с состоятельными людьми и сами выглядят дорого и ухоженно, но при этом естественно. По этой причине добавляли в образы легкой небрежности и оставляли выбившиеся локоны из прически и блеск кожи на солнце».

Дегустация на воздушном шаре, ярмарка вина, охота на медведя, погони на автоцистерне и гидроцикле — за два месяца в южной экспедиции актеры снялись в массе запоминающихся сцен. «Просто подарок судьбы — работать в таких локациях. Обычно я снимаюсь в местах, далеких от цивилизации, где очень холодно, так что для меня это долгожданная экспедиция, когда и красиво, и вкусно, и тепло», — поделилась Василина Юсковец.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пилот-2025: Елена Подкаминская, Владимир Канухин и Алексей Розин
Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»
Поиск по меткам
СТС
персоны
Павел Данилов (II)Василий КортуковРоман МаякинСеверина НедельчукМехрали ПашаевЕлена ПодкаминскаяВадим СоснинИгорь ТудвасевАндрей УргантАнтон ФедотовВасилина ЮсковецДимитрий Ян
фильмы
Виноделы

фотографии >>
Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября фотографии
Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября фотографии
Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября фотографии
Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Яшар Нури
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Энн Джексон
Полин Коллинз
Маша Мериль
Костас Мэндилор
Ирен Папас
Гаррет Хедлунд
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?