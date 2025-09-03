Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября

что почитать?

В ночь с 1 на 2 сентября, 00:35, viju TV1000 русское

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Как звездные родители провели первый день нового учебного года

Снова в школу: Екатерина Волкова, Виктория Исакова и Иван Ургант

Интервью

Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»

Сценарист и креативный продюсер сериала «Универ. Молодые» — о том, что ждет зрителя во втором сезоне, о формуле многолетнего успеха проекта и о тренде на ностальгию