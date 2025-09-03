Елена Подкаминская, Андрей Ургант и Роман Маякин почувствуют себя «Виноделами» 22 сентября

«Есть расхожее выражение про истину в вине, но наша история как раз задает большой вопрос: "Так ли это?" Хочется, чтобы в поисках ответа зрители вместе с героями прошли этот путь, но в финале осознали, что вино здесь скорее колоритный антураж, потому что истина кроется, конечно же, в любви», — считает режиссер и автор сериала Антон Федотов.
Зрителей ожидает история челябинского шашлычника Паши (Маякин), который вместе с отцом (Василий Кортуков) и сыном Костей (Вадим Соснин) отправился на юг за наследством — одной второй винодельни. Другая половина принадлежат виноделу-эстету, фанатику своего дела Сергею Гордееву (Ургант), его дочери Оксане (Подкаминская) и внучке Миле (Василина Юсковец). Чтобы спасти общий бизнес от краха, представителям двух разных семей предстоит стать партнерами. Это сложно сделать, поскольку для Сергея вино — искусство, а для Паши — «невкусная кислятина».
Большая часть съемок проходила на семейной винодельне в сорока километрах от Анапы. Комплекс включал 85 га виноградников, погреб, смотровую башню, пасеку, ресторан, отель и другие объекты. Также в кадр попали винодельни Крымска и Геленджика. «Общее впечатление от масштабов — конечно же, восторг, — вспоминает Андрей Ургант. — Никогда так близко не подходил к теме виноделия, но стал изучать специальную литературу и понял, что это целый космос. Очень волнительно, тем более я играю хозяина винодельни, для которого это не просто бизнес. Вину подчинена вся его жизнь, он разговаривает с лозой и даже играет ей на скрипке».
В процессе работы над сценарием главные винодельни юга посещали шоураннеры сериала Димитрий Ян, Игорь Тудвасев и Павел Данилов. «Нам хотелось уйти от стереотипного юга с чурчхелой и пляжного отдыха с пивом в высокую культуру пития, которая исторически принадлежит не только европейцам, — объясняет режиссер и автор комедии Мехрали Пашаев. — Мы изучали идеи князя Льва Голицына, основателя виноделия в России, общались с виноделами, а за техническими тонкостями обратились к консультанту, потому что здесь как нигде важны детали».
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам художников, образы героев также далеки от стереотипов о российских южанах. «В работе ориентировались на атмосферу главной локации, которая сочетает в себе цвета Прованса и архитектуру Тосканы. Гордеевы — аристократы, которые не гонятся за модой, а предпочитают свой стиль. Отец семейства носит шляпы, винтажные пиджаки, изысканные галстуки, а его дочь — платья летящего силуэта светлых оттенков», — говорит художник по костюму Северина Недельчук. А художник по гриму Елена Слинько добавляет, что «виноделы работают с состоятельными людьми и сами выглядят дорого и ухоженно, но при этом естественно. По этой причине добавляли в образы легкой небрежности и оставляли выбившиеся локоны из прически и блеск кожи на солнце».
Дегустация на воздушном шаре, ярмарка вина, охота на медведя, погони на автоцистерне и гидроцикле — за два месяца в южной экспедиции актеры снялись в массе запоминающихся сцен. «Просто подарок судьбы — работать в таких локациях. Обычно я снимаюсь в местах, далеких от цивилизации, где очень холодно, так что для меня это долгожданная экспедиция, когда и красиво, и вкусно, и тепло», — поделилась Василина Юсковец.
