Юлия Снигирь получила главную женскую роль в адаптации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике»

Появились подробности со съемочной площадки шестисерийного фантастического триллера «Полдень» по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, одну из главных ролей в сериале исполнит Юлия Снигирь.
Действия первоисточника и сериала развиваются в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который, вопреки правилам, прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти Землю от катастрофы. Одной из тех, с кем Абалкин был по-настоящему близок еще со школы, является сотрудница Института внеземных культур Майя Глумова (Снигирь). Она переживает последствия своей привязанности ко Льву, искренне его любит, пытается помочь, но в какой-то момент становится лишь частью его игры.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Для Юлии Снигирь «всегда важен контекст истории, и в данном случае место и время действия играют очень большую роль. Майя разрывается между любимым мужчиной, страхом за свою безопасность и благополучие сына. А еще она женщина в полном смысле этого слова, ей хочется простого человеческого счастья, а высокие идеи Льва Абалкина кажутся безумными и бессмысленными. Вообще, я думаю, что у Стругацких женские персонажи нужны для создания баланса с мужским миром, и я постаралась это акцентировать, вложив в уста Майи критический взгляд на происходящее и на теории, сконструированные мужскими персонажами. И, наверное, это было для меня важнее, чем интересничать внешне ― поменять прическу, походку или голос. Майя, безусловно, является функцией в мужском мире Стругацких. Мы с Климом постарались сделать так, чтобы это была важная функция».
