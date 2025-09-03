Кино-Театр.Ру
В Железноводске завершился Второй кинофестиваль Ferrum'25

3 сентября
2025 год

Новости кино >>
3 сентября 2025
В Железноводске завершил свою работу Второй кинофестиваль Ferrum'25, сообщает пресс-служба смотра.

В Железноводске завершился Второй кинофестиваль Ferrum'25
фото: пресс-служба фестиваля

В этом году фестиваль прошел на месяц раньше. На фестивальные мероприятия съехались люди не только из Ставропольского края и республик Северного Кавказа, но и из разных уголков нашей страны от Камчатки до Калининграда. Программа кинофестиваля значительно расширилась. Впервые прошел цикл премьерных кинопоказов, появилась насыщенная детская программа, и с успехом заявил о себе «Смотр киношкол». В фестивальных активностях приняли участие свыше 150 тысяч человек, включая кинопоказы, премьеры, специальную детскую программу, показы с пленки 35-мм, которые проходили в формате кинопередвижки в Курортном парке, «Смотр киношкол», творческие встречи и выставку РОСИЗО «Искусство пропаганды». Во время концертов на площади Ferrum в прямом смысле слова «негде яблоку было упасть». Жители и гости города-курорта успели познакомиться с лучшими образцами отечественного кино самых разных жанров и направлений, принять участие в увлекательных интерактивных мероприятиях, а также посетить общероссийские премьеры самых ожидаемых отечественных фильмов этой осени и побывать на творческих встречах с известными актерами театра и кино. В следующем году фестиваль ждет серьезная трансформация. Существенно изменится его программа, в которую войдет конкурс зрелищных фильмов.

Торжественная церемония закрытия прошла 31 августа на главной площади Железноводска Ferrum. Ведущими выступили Сергей Шакуров и Олеся Судзиловская. «Люди по-прежнему ждут новых фильмов с любимыми артистами, а артисты ждут новых ролей и участия своих фильмов в фестивалях. Нам очень важны встречи со зрителями. И нам очень нужно общение друг с другом», — подчеркнули они в своей приветственной речи.

В Железноводске завершился Второй кинофестиваль Ferrum'25
фото: пресс-служба фестиваля

«Дорогие жители Железноводска, дорогие гости и хозяева нашего фестиваля Ferrum. Я очень счастлива стоять сегодня на этой сцене. Время пролетело незаметно и нам снова нужно готовиться к следующему кинофестивалю. Он будет особенно важен для всех нас: и для кинематографистов, и для гостей и жителей этого замечательного города. Совсем скоро вы узнаете, почему. Ferrum'25 получился. Фестивальные мероприятия в общей сложности посетило более 150 тысяч человек. Это очень много. Спасибо вам большое за такую любовь к российскому кино. Спасибо вам за искренность! Спасибо вам за любовь! Милости просим в следующем году в конце августа в Железноводск», — подвела со сцены итоги кинофестиваля его продюсер Наталья Мокрицкая.

После этого ведущие пригласили на сцену волонтеров, которые вместе с организаторами каждый день фестиваля превращали в праздник кино. Вот уже второй год заботы о гостях и зрителях Ferrum берут на себя студенты Ставропольского Государственного педагогического института. В их обязанности на фестивале входит практически все — от встреч в аэропорту и навигации по Железноводску до рекомендаций по содержанию программ.

В Железноводске завершился Второй кинофестиваль Ferrum'25
фото: пресс-служба фестиваля

Церемонию продолжил киноконцерт с участием звезд российского театра и кино, который открылся песней «Я шагаю по Москве» из одноименного фильма. Затем в исполнении Павла Артемьева и Полины Лазаревой прозвучала песня «Говори со мной» из фильма «Каждый вечер в одиннадцать». Ведущие с особой теплотой вспомнили ленту «Белый рояль», снятую в Душанбе, благодаря которой зрители впервые услышали «Дорожную песню». Свою версию хита исполнила Мария Лапшина. Затем на экране появился ролик из «Мимино» Георгия Данелии, и зазвучала песня «Чито-гврито» в исполнении Георгия Перадзе. Денис Власенко спел «Ваше благородие» на фоне кадров из «Белого солнца пустыни». Ведущие рассказали, что это кино снималось в Ленинграде — на Финском заливе, однако море в большинстве сцен все же было Каспийским, а пески — туркменскими. Композитор Исаак Шварц, написавший музыку к этой картине, вырос в Киргизии и работу в кино начинал как тапер на сеансах немого кино. Затем музыканты исполнили вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который Евгений Дога написал «за несколько часов, но складывался он полгода. А может, всё с детства накапливалось. Кто знает?». Мелодию дважды выбирали для исполнения на церемониях Олимпиад — в 1980-м в Москве и в 2014-м в Сочи. ЮНЕСКО признает произведение Доги одним из четырех лучших вальсов ХХ-го века.

Мария Лапшина представила песню «Ты уходишь как поезд», а ведущие вместе со зрителями наслаждались кадрами из кинокартины «Любить», в которой звучит эта композиция. В дуэте с Артемьевым Лапшина исполнила песню «Вечная любовь», написанную французским шансонье Шарлем Азнавуром для фильма «Тегеран-43». Полина Лазарева спела «Год любви». Затем на сцену поднялся Марк Кондратьев с песней «Как жили мы, борясь» из фильма «Не бойся, я с тобой». В исполнении ведущих церемонии и Кондратьева прозвучали фрагменты текстов песен Владимира Высоцкого. Под кадры из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Кондратьев, Власенко, Лапшина и Перадзе исполнили композицию «Порадуемся». Мария Лапшина представила свою версию «Песни Красной шапочки», а затем в дуэте с Полиной Лазаревой — веселую и задорную песню «Эй, моряк!» на фоне кадров из «Человека-амфибии». Последний вечер фестиваля завершился цитатой из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова и исполнением всеми участниками концерта песни «Есть только миг» из картины «Земля Санникова».
№ 1
Киноман1985   3.09.2025 - 18:32
Уже с нетерпением жду следующего года и той самой «серьезной трансформации». Обещание конкурса зрелищных фильмов звучит очень интригующе! читать далее>>
Всего сообщений: 1
