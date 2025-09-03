Кино-Театр.Ру
«Белый пароход» и «Челюскин. Первые» вошли в шорт-лист Второй Дальневосточной кинопремии

3 сентября
2025 год

Новости кино >>
3 сентября 2025
Объявлены шорт-лист номинантов и состав экспертного совета Второй Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Согласно пресс-службе II Дальневосточной кинопремии, в 2025 году прием заявок на соискание награды прошел в период с 29 мая по 15 июля. Отборочная комиссия, изучив присланные работы, сформировала шорт-лист, в который вошла 21 картина.

«Белый пароход» и «Челюскин. Первые» вошли в шорт-лист Второй Дальневосточной кинопремии
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии

«Все эти фильмы на наш взгляд наиболее точно отражают цели и задачи Дальневосточной кинопремии и демонстрируют стереоскопию киноиндустрии региона. География шорт-листа охватывает 8 дальневосточных субъектов (среди них Республика Саха (Якутия), Хабаровский, Камчатский, Приморский края; Республика Бурятия, Сахалинская область, Чукотский автономный округ). Некоторые фильмы были показаны в кинотеатрах, их сборы суммарно составили более 131 миллиона рублей. Получив такой срез, мы уже можем предпринимать попытки глобально анализировать сильные и слабые стороны кинопроизводственного процесса на Дальнем Востоке. Изучая цифры, тематику, оценивая качество работ, мы со временем сможем чётко артикулировать, что необходимо сделать на федеральном уровне, чтобы дальневосточное кино процветало и развивалось. Важно отметить, что буквально за год выросло и значение Кинопремии для сообщества. Несмотря на то, что в прошлый раз к рассмотрению подавались работы, созданные в 2022 и 2023 годах, а теперь — только фильмы, обнародованные (впервые публично показанные) в 2024 году, — число заявок увеличилось практически вдвое», — отметил директор премии Филипп Абрютин.

В секцию полного метра и сериалов включено 12 игровых, неигровых и анимационных работ. Это «Легенды вечных снегов» Алексея Романова, «9 секунд» Олега Штрома, «Золото Умальты» Андрея Богатырева, «Белый пароход» Инги Шепелевой, «Чыскыырай» Милы Кудряшовой, «Челюскин. Первые» Степана Коршунова и Арсения Сюхина, «Вдоль таежной, озерной и степной» Никиты Буланова, «Амурские волны. Судьба и дорога» Валерия Гадзиева и Султана Цориева, «Медный. Каякинг на Командорских островах» Михаила Мороза, «Испытание севером» Дмитрия Панова, «Тойтой Боотур» Альберта Габышева и «Имана» Ирины Соловьевой и Марии Константиновой. В номинации короткого метра вошли «Нани — дети земли» Дмитрия Качурина, «Харама» Дмитрия Давыдова, «Аба и son» Батора Доржиева, «Янжай» Оксаны Цепиловой, «Наука женского рода» Ксении Закурко, «Пик Креницына. История одной мечты» Ильи Большакова, «Живая Земля» Елизаветы Лукьянчук, «Мунха» Александра Охлопкова и «Глубина» Дарьи Манцеревой.

«Белый пароход» и «Челюскин. Первые» вошли в шорт-лист Второй Дальневосточной кинопремии
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии

В заключительном этапе в определении лучших картин примут участие директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, гендиректор Киностудии Горького Юлиана Слащева, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия» Ясмина Бен Аммар, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, гендиректор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, гендиректор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, режиссеры Сергей Мокрицкий, Евгений Григорьев, Алексей Вахрушев, продюсер Вадим Быркин, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, советник исполнительного директора Фонда «Кинопрайм», исполнительный директор Фестиваля актуального российского кино «Маяк» Галина Сыцко и совладелец и главный редактор онлайн-издания CINEMAPLEX Рифат Фазлыев. Результаты экспертного голосования объявят этой осенью на торжественной церемонии вручения премии.

Организаторами Дальневосточной кинопремии являются «Продюсерский центр «Молодежные инициативы» и Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства культуры Российской Федерации, «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и Некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».
