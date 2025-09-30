Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре)

Disney+
радует первым трейлером аниме «Искаженная страна чудес
». Всего заявлены три сезона: дебютный «Эпизод Харстабьюл
» стартует 29 октября 2025 года (будет восемь серий), за ним последуют «Эпизод Саванакло
» и «Эпизод Октавинель
». В ролике звучит эндинг Obedience
коллектива Heartslabyul Ryosei
— актеров, озвучивших ключевых персонажей.
Старшеклассник Юкэн Эмма не собирался менять привычный ритм жизни: школа, тренировки по кэндо, будничная рутина
. Однажды в полнолуние перед ним возникает таинственная черная карета и переносит в альтернативный мир. Здесь его ждут учеба в престижной академии магии и встреча с харизматичными, но не всегда дружелюбными студентами. Первым испытанием для юноши станет общежитие Харстабьюл, где строгие законы педантичного старосты Риддла Роузхартса держат в напряжении даже самых дерзких учеников. Юкэну предстоит выяснить: это лишь временное приключение или новая реальность, где нужно искать себя заново.
Читать
Главные аниме-новинки осени — 2025
Главным режиссером выступает Такахиро Натори
(«Новое Токио Мяу Мяу
»), а помогает ему Син Катагай
(«Айшилд 21
»). За производство отвечают студии Yumeta Company
(«Мув-Лув: Альтернатива
») и Graphinica
(«Повесть о конце света
»). Роль Юкэна Эммы досталась Ёхэю Адзаками
(Гуэль Джетарк
из «Ведьмы с Меркурия
»), а Риддла Роузхартса — Нацуки Ханаэ
(Кэн Такакура
из «Дандадана
»). Закадровый текст читает Коити Ямадэра
— известный японский сэйю и актер дубляжа, озвучивший для японского проката титульного инопланетянина в «Лило и Стиче
», заколдованного принца в «Красавице и Чудовище
», а также Джина в «Аладдине
».
Сериал основан на популярной игре Disney Twisted-Wonderland
, придуманной Яной Тобосо
— создательницей «Темного дворецкого
». Герои вдохновлены культовыми диснеевскими злодеями: Королевой Червей из «Алисы в стране чудес
», Шрамом из «Короля Льва
» и Малефисентой из «Спящей красавицы
», чьи характеры и мотивы получили новое прочтение в сеттинге магической академии.
