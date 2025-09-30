Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре)

30 сентября
2025 год

Новости кино >>
30 сентября 2025
Disney+ радует первым трейлером аниме «Искаженная страна чудес». Всего заявлены три сезона: дебютный «Эпизод Харстабьюл» стартует 29 октября 2025 года (будет восемь серий), за ним последуют «Эпизод Саванакло» и «Эпизод Октавинель». В ролике звучит эндинг Obedience коллектива Heartslabyul Ryosei — актеров, озвучивших ключевых персонажей.


Старшеклассник Юкэн Эмма не собирался менять привычный ритм жизни: школа, тренировки по кэндо, будничная рутина. Однажды в полнолуние перед ним возникает таинственная черная карета и переносит в альтернативный мир. Здесь его ждут учеба в престижной академии магии и встреча с харизматичными, но не всегда дружелюбными студентами. Первым испытанием для юноши станет общежитие Харстабьюл, где строгие законы педантичного старосты Риддла Роузхартса держат в напряжении даже самых дерзких учеников. Юкэну предстоит выяснить: это лишь временное приключение или новая реальность, где нужно искать себя заново.

Читать Главные аниме-новинки осени — 2025
Главным режиссером выступает Такахиро НаториНовое Токио Мяу Мяу»), а помогает ему Син КатагайАйшилд 21»). За производство отвечают студии Yumeta CompanyМув-Лув: Альтернатива») и GraphinicaПовесть о конце света»). Роль Юкэна Эммы досталась Ёхэю Адзаками (Гуэль Джетарк из «Ведьмы с Меркурия»), а Риддла Роузхартса — Нацуки Ханаэ (Кэн Такакура из «Дандадана»). Закадровый текст читает Коити Ямадэра — известный японский сэйю и актер дубляжа, озвучивший для японского проката титульного инопланетянина в «Лило и Стиче», заколдованного принца в «Красавице и Чудовище», а также Джина в «Аладдине».

Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре)

Сериал основан на популярной игре Disney Twisted-Wonderland, придуманной Яной Тобосо — создательницей «Темного дворецкого». Герои вдохновлены культовыми диснеевскими злодеями: Королевой Червей из «Алисы в стране чудес», Шрамом из «Короля Льва» и Малефисентой из «Спящей красавицы», чьи характеры и мотивы получили новое прочтение в сеттинге магической академии.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Век учись: «Темный дворецкий: Школа-интернат» — стильное продолжение викторианского детектива
Месть съедает душу: в чем секрет долголетия аниме «Темный дворецкий»
«Дореми: В поисках волшебства»: Так сложно не любить сёдзё
Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»
Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё
Поиск по меткам
Disney+GraphinicaYumeta CompanyАнимацияанимеповседневностьТрейлерЭкранизация
персоны
Нацуки Ханаэ
фильмы
Айшилд 21АладдинАлиса в стране чудесДандаданКороль ЛевКрасавица и чудовищеЛило и СтичМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияМув-Лув: АльтернативаНовое Токио Мяу Мяу ♡Повесть о конце светаСпящая красавицаТёмный дворецкий

фотографии >>
Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре) фотографии
Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре) фотографии
Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре) фотографии
Темная сторона Disney: первый трейлер мрачной сказки «Искаженная страна чудес» (премьера — в октябре) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Чернавский
29 сентября ушёл из жизни композитор Юрий Чернавский.
Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.

День рождения >>

Севастьян Бугаев
Вера Васильева
Юрий Каюров
Юрий Любимов
Елизавета Моряк
Павел Попов
Анастасия Рысева
Игорь Черневич
Николай Шатохин
Моника Беллуччи
Энтони Делон
Энджи Дикинсон
Тома Жуанне
Дебора Керр
Марион Котийяр
Грейстон Холт
все родившиеся 30 сентября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram