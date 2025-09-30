У них лапки: Павел Прилучный и Лиза Моряк ищут сына в трейлере фильма «Простоквашино»

В сети появился трейлер фильма «Простоквашино
» Сарика Андреасяна
о приключениях юного Дяди Фёдора, пса Шарика, кота Матроскина, а также почтальона Печкина и других любимых с детства персонажей. Картина основана на знаменитой повести Эдуарда Успенского
.
«Простоквашино». Трейлер №2
По сюжету жил-был мальчик по прозвищу Дядя Фёдор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Фёдору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.
Продюсерами ленты выступили Гевонд
и Сарик Андреасян, Тина Канделаки
, Аркадий Водахов
, Марина Разумова
и Юлиана Слащёва
. Главные роли сыграли Роман Панков
, Павел Прилучный
, Лиза Моряк
, Иван Охлобыстин
, Владимир Сычёв
, Татьяна Орлова
, Марина Федункив
, Тимур Батрутдинов
, Ирина Темичева
, Алексей Маклаков
, Александр Лыков
и Роза Хайруллина
. Кот Матроскин заговорит голосом Антона Табакова
, Шарику подарил голос Павел Деревянко
, а Галчонка озвучила Дарья Блохина
.
«Я уверен, что фильм будет интересен обоим поколениям, и в этом его главная сила
, — считает Павел Прилучный. — Для родителей это будет встреча с любимыми героями, возможность снова пережить эмоции детства и показать своим детям мир, в котором они росли. А для современных детей это будет увлекательное и доброе приключение с понятными им темами: дружба, самостоятельность, поиск своего места в жизни. «Простоквашино» как раз о вечных ценностях. Так что это прекрасный повод для семейного похода в кино, где каждый найдёт что-то своё
».
В широкий прокат «Простоквашино
» выйдет 1 января.
обсуждение >>