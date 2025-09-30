Кино-Театр.Ру
У них лапки: Павел Прилучный и Лиза Моряк ищут сына в трейлере фильма «Простоквашино»

30 сентября
2025 год

Новости кино
30 сентября 2025
В сети появился трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна о приключениях юного Дяди Фёдора, пса Шарика, кота Матроскина, а также почтальона Печкина и других любимых с детства персонажей. Картина основана на знаменитой повести Эдуарда Успенского.

«Простоквашино». Трейлер №2

По сюжету жил-был мальчик по прозвищу Дядя Фёдор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Фёдору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.

Продюсерами ленты выступили Гевонд и Сарик Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Юлиана Слащёва. Главные роли сыграли Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Владимир Сычёв, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина. Кот Матроскин заговорит голосом Антона Табакова, Шарику подарил голос Павел Деревянко, а Галчонка озвучила Дарья Блохина.

У них лапки: Павел Прилучный и Лиза Моряк ищут сына в трейлере фильма «Простоквашино»

«Я уверен, что фильм будет интересен обоим поколениям, и в этом его главная сила, — считает Павел Прилучный. — Для родителей это будет встреча с любимыми героями, возможность снова пережить эмоции детства и показать своим детям мир, в котором они росли. А для современных детей это будет увлекательное и доброе приключение с понятными им темами: дружба, самостоятельность, поиск своего места в жизни. «Простоквашино» как раз о вечных ценностях. Так что это прекрасный повод для семейного похода в кино, где каждый найдёт что-то своё».

В широкий прокат «Простоквашино» выйдет 1 января.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен