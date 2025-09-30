Кино-Театр.Ру
Юрий Стоянов подружится с умным такси

30 сентября
2025 год

30 сентября 2025
Владимир Котт приступил в Москве к съемкам комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала «Россия», на пассажирских сидениях окажутся Олеся Иванченко, Полина Денисова, Татьяна Орлова, Евгений Егоров, Дмитрий Колчин, Ольга Тумайкина и другие актеры. Продюсерами выступили Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар. Фильм снимается при участии «России», «Киноконцерна "Мосфильм"», при поддержке Фонда кино.

«Начинается наше путешествие из точки А в точку Б. Мы хотим, чтобы оно было легким, радостным, и чтобы эта радость жила не только на площадке, но и в самом фильме. Ведь кино — это тоже дорога, и главное на ней — не технологии и спецэффекты, а простые человеческие эмоции», — говорит режиссер Владимир Котт.

Юрий Стоянов подружится с умным такси
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Главный герой Валера (Стоянов) — безупречный шофер с 30-летним стажем. В тот момент, когда его псу Линкольну нужна дорогостоящая операция, он теряет работу. Валере срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси (голос машины пока остается в секрете). Автомобиль, со встроенным искусственным интеллектом, умеющий разговаривать и ездить самостоятельно, без водителя, делает герою весьма выгодное предложение: чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера должен притворится ее водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от совместных поездок деньги. Для Валеры на кону — жизнь его больной собаки, для такси — собственное существование. Валера и машина, развозя пассажиров и попадая в разные ситуации, ссорятся, обижаются, спорят. Но, в конце концов, общая дорога и совместные приключения их сближают, и постепенно они, каждый по-своему, становятся друзьями и учителями друг другу.

По словам Юрия Стоянова, «"Дедмобиль" — это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Инновационные технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, — это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины».
Ссылки по теме
Завершились съемки фильма Владимира Котта «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым
Александр Робак попытается сломать Дмитрия Чеботарева в комедии Владимира Котта «Пара на пару»
Россия-1
Ясмина Бен АммарПолина ДенисоваЕвгений ЕгоровОлеся Иванченко (II)Дмитрий КолчинВладимир КоттГеоргий МалковТатьяна ОрловаЮрий СтояновОльга Тумайкина
Дедмобиль

